Sex-Gewerbe Luzern: Das ist die neue Co-Leitung des Vereins Lisa

Lockdown setzte dem Sex-Gewerbe hart zu: Die neuen Co-Leiterinnen des Vereins Lisa sind gefordert Strassenstrich, Mittagstisch, Sprachkurse: Der Verein Lisa setzt sich für Sexarbeitende ein und managt nun die Aufgaben mit einer Doppelspitze. 10.10.2021

Der Verein für die Interessen der Sexarbeitenden, kurz Lisa, hat neu eine Doppelspitze: Eliane Burkart (34) und Daniela Gisler (54) teilen sich die Leitung. Bis zu ihrer Pensionierung Ende März führte die Stelle Birgitte Snefstrup. Den Entscheid zum Jobsharing haben die beiden Frauen auch deshalb gefällt, weil sie weiterhin in der direkten Beratung tätig sein wollen. So auch im Hotspot-Container auf dem Strassenstrich im Ibach, den Lisa betreibt. Es handelt sich um einen geheizten Aufenthaltsort mit Toilette.

Hier treffen sich die Sexarbeitenden, diskutieren miteinander, holen sich Rat oder warme Getränke. Eliane Burkart sagt:

«Es ist uns wichtig, an der Basis aktiv zu sein, um zu wissen, von was wir reden und was sie beschäftigt.»

Und Daniela Gisler ergänzt: «Das sind sehr wichtige Kontakte. Kommen sie dann zu uns aufs Büro zur Beratung, kennen sie uns schon. Das Vertrauen ist da.»

Daniela Gisler und Eliane Burkart beim Eingang der Geschäftsstelle Lisa am Franziskanerplatz 1. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 05. Oktober 2021)

Im Kanton Luzern sind an die 600 Sexarbeitende tätig. Der Strassenstrich ist zwar seit dem 21. April wieder in Betrieb, doch von Normalbetrieb könne noch keine Rede sein. Es habe weniger Kunden und weniger Sexarbeitende. Durchschnittlich arbeiten jetzt etwa 10 Personen im Ibach. «Mit dem Lockdown für ihr Gewerbe sind viele nach Hause zur ihren Familien gereist», sagt Eliane Burkart.

Ihr Büro ist am Franziskanerplatz 1, im Haus des Pfarramtes St.Maria. Hier werden auf Wunsch den Sexarbeitenden Termine vermittelt. Das Team wird ehrenamtlich von einer ehemaligen Kantonsrichterin, einer Anwältin und Ärztinnen unterstützt. Was bewegt denn die Sexarbeitenden in Bezug auf Corona? Burkart:

«Es ist ihnen ein grosses Anliegen, korrekte Papiere zu haben. Sie waren zu Beginn des Lockdown überfordert, wussten nicht, wie sie sich und ihre Familie weiter ernähren sollten. Sie brauchten Hilfe beim Ausfüllen von Papieren oder beim Verhandeln mit Vermietern.»

Viele seien dadurch das erste Mal zur Beratungsstelle gekommen. «Das hat sich rumgesprochen, jetzt sind wir bei den Sexarbeitenden bekannter.»

Die Website von Lisa ist in zehn Sprachen übersetzt. Doch Deutsch ist trotzdem sehr wichtig. Seit Mitte September werden die beliebten Deutschkurse auch wieder angeboten. Ein weiteres Angebot von Lisa ist Rosa, der Mittagstisch – Zugang nur geimpft, getestet oder genesen –, der im Pfarreiheim Barfüesser angeboten wird. Auch hier kommt es in ungezwungener Atmosphäre zum Austausch.

Individuelle Prüfung gefordert

Und wie hat es mit den Härtefallgeldern ausgesehen? Ein Fall ist Burkhart in bester Erinnerung. Eine Sexarbeiterin bekam keine Gelder, weil ihr Jahresumsatz 3000 Franken zu gering war. Es sei versucht worden, den Entscheid zu kippen – jedoch ohne Erfolg. Die Co-Leiterinnen sagen:

«Ein Wunsch an die Politik ist, diese Gesuche individuell zu prüfen und nicht pauschal.»

Daniela Gisler hat ihre Arbeit am Franziskanerplatz vor gut drei Wochen aufgenommen. Die beiden Frauen kannten sich bereits von der Container-Arbeit. «Für mich war in etwa klar, was mich erwartet. Die Büroarbeit ist eine optimale Ergänzung», sagt Daniela Gisler. Sie ist seit November 2018 im Beratungsteam, Eliane Burkart seit über fünf Jahren – sie war auch seit 2018 die Stellvertreterin von Birgitte Snefstrup.

Beide Frauen studierten Soziale Arbeit an der Hochschule Luzern. Zum Aufgabenbereich von Lisa gehört seit diesem Januar auch die aufsuchende Arbeit. Es werden alle Erotikbetriebe im Kanton regelmässig besucht. Laut Gewerbeverordnung muss seit 2020 ein Etablissement ab drei Sexarbeitenden angemeldet und bewilligt werden.

Wie gehen sie damit um? Die Idee dahinter sei, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sind sich die Co-Leiterinnen sicher: «Es ist eine Hürde, jedoch zum Vorteil. Denn vor Ort wird auch kontrolliert, ob genügend Tageslicht vorhanden ist, ob es genügend sanitäre Anlagen und Pausenräume gibt.» Lisa machte im Sommer auch eine Impfaktion, die sei gut angekommen. Es konnte auch ohne Krankenkasse oder Aufenthaltsbewilligung geimpft werden. Die Sexarbeitenden stünden der Impfung mehrheitlich positiv gegenüber. Da sie nicht wüssten, woher die Kundschaft kommt, gebe sie ihnen eine gewisse Sicherheit, so Gisler.

Finanzen sind ein Dauerthema

Der Verein Lisa finanziert sich zu Zweidrittel über Spenden. Zurzeit sind 124 Einzel- und Kollektivmitglieder registriert. Daniela Gisler sagt:

«Ohne die Unterstützung der Stiftungen, Institutionen, Kirchen und Privaten könnten wir nicht arbeiten.»

Aktuell steht die Verlängerung des Leistungsauftrages mit dem Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZISG) an. Doch es müssten auch weitere potenzielle Geldgeber gesucht und neue Mitglieder geworben werden.

Die Finanzen sind ein Dauerthema, dies hatte schon Birgitte Snefstrup ins Feld geführt. Einer ihrer Wünsche war, dass sich die öffentliche Hand finanziell stärker engagiert. Denn der Verein Lisa übernehme Arbeiten, die die öffentliche Hand übernehmen müsse. Das sehen auch Daniela Gisler und Eliane Burkart so: «Es braucht immer viel Zeit, um das Geld zusammenzubringen. Eine bessere finanzielle Absicherung durch mehr öffentliche Gelder wäre wünschenswert.»

Lisa – Angebote für Sexarbeitende Hotspot – der Container ist der Aufenthaltsraum im Ibach

Rosa – der Mittagstisch mit Beratung, der im Pfarreiheim Barfüesser durchgeführt wird und das Essen aus dem Personalrestaurant der Stadt Luzern bezieht

Beratungsstelle – zusammen mit freiwilligen Fachkräften werden Fragen rund um die Sexarbeit beantwortet.

Sprachkurs – seit Anfang September wird von Freiwilligen der beliebte Deutschkurs angeboten.

Aufsuchende Arbeit – Gespräche und Beratungen im Etablissement