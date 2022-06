FMZ-Theater: Shakespeares Klassiker im 21. Jahrhundert

Luzern Shakespeares Klassiker im 21. Jahrhundert – das neue FMZ-Theater ist da In der Version des FMZ-Theaters ist Romea weiblich und ihre Gang auf Krawall aus. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 01.06.2022, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im neuen Stück des FMZ Theater messen sich zwei Girlie-Gangs: Wer tanzt besser? Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 31. Mai 2022)

Ein wirklich spannendes Projekt hat der Luzerner Regisseur und Schauspieler Reto Bernhard mit acht Schülerinnen des Freifachs Theater am Fach- und Wirtschafts-Mittelschulzentrum (FMZ) Luzern erarbeitet. Frei nach Shakespeares «Romeo und Julia» hat das Ensemble die Geschichte um Liebe und Drama ins 21. Jahrhundert transportiert und der heutigen Zeit angepasst.

Statt zwei Familien sind zwei Girlie-Gangs verfeindet. Da wären die maximal gut aussehenden Töchter aus gutem Haus, die sich nur für ihren Status interessieren. Auf der anderen Seite der Stadt leben die Mädchen aus der Arbeiterschicht, starke Frauen, die sich nichts gefallen lassen.

Romea will sich nicht festlegen

Romea zieht neu in die Gegend und wird von beiden Cliquen neugierig beobachtet. Sie ist eine ganz eigenständige Person und will sich nicht festlegen, zu welcher Gruppe sie sich mehr hingezogen fühlt. Als sie Julia, die zur Tussi-Gang gehört, kennenlernt, ist die Verwirrung noch grösser: Romea verliebt sich in die junge Frau. Die beiden kommen sich bei einem Treffen zu zweit näher. In beiden Gruppen ist die Empörung gross: «Eine von uns und eine von denen verliebt? Das geht gar nicht!» Der folgende Krawall endet in einer Tragödie.

Was den acht Spielerinnen zwischen 15 und 17 Jahren gelingt, ist bemerkenswert. Obwohl die meisten das erste Mal Theater machen, ist ihre Präsenz beeindruckend. Die Zuschauenden spüren, dass die Dialoge, die Handlung, die Rollendefinition von den Schülerinnen selbst entworfen wurden.

Lange Zeit eingeschränktes Proben

Regisseur Reto Bernhard leitet neu das Freifach Theater am FMZ und blickt auf das Schuljahr zurück: «Nach einer langen Zeit mit eingeschränkten Probemöglichkeiten durch Maskenpflicht, Absenzen, Quarantäne und Abgänge konnten wir in der Endphase der gemeinsamen Proben nun noch aus dem Vollen schöpfen.»

Auf den Grundzügen von Shakespeares «Romeo und Julia» wurde auf eine lustvolle Art und Weise aufgebaut. Verschiedene Storylines seien entstanden und wieder verworfen worden. «Sie waren schon fast überbordend inspiriert», sagt Reto Bernhard rückblickend. Mit seiner theaterpädagogischen Unterstützung ist eine eigenwillige, zeitgemässe und spannende Geschichte entstanden.

Das Stück heisst «Romea und Julia», und dass sich darin zwei Frauen verlieben, ist fast zufällig: Das Ensemble besteht nur aus weiblichen Spielerinnen. Es ist ein schönes Detail, dass im Stück nicht der Frauenkuss für Aufregung sorgt, sondern die mangelnde Zugehörigkeit zur eigenen Gang. Es lohnt sich, der Jugend bei einer Eigenproduktion zuzusehen, man darf dabei viel über sie erfahren.

Öffentliche Aufführung am 2. Juni, um 19.30 Uhr. Aula Hirschengraben 10, Luzern. Freier Eintritt, Kollekte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen