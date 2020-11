Showdown um das Krienser Budget: Der Einwohnerrat schwenkt in letzter Minute auf ein Ja zur Steuererhöhung um Das Krienser Stadtparlament hat am Donnerstag dem Budget 2021 knapp zugestimmt. Dabei sah es lange so aus, als käme keine Mehrheit zu Stande. Das letzte Wort hat nun das Volk. Stefan Dähler 05.11.2020, 16.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Krienser Stadthaus.

Bild: Dominik Wunderli (2. September 2020)

Nach den Eintrittsvoten der Fraktionen war eigentlich klar: Das Krienser Budget 2021 mit Defizit trotz Steuererhöhung und Sparmassnahmen hat im Einwohnerrat keine Chance. SVP, FDP sowie SP sprachen sich dagegen aus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Kurz vor der Schlussabstimmung, nach einer 5-minütigen Diskussionspause, schwenkte ein Teil der SP jedoch noch um. Auch auf der rechten Seite gab es einzelne Abweichler. Und so kam das Budget mit 14 gegen 12 Stimmen bei 2 Enthaltungen knapp durch. Der Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025 wurde dagegen ablehnend zur Kenntnis genommen.

Das Krienser Budget 2021 sieht eine Steuererhöhung von 1,9 auf 2,0 Einheiten vor. Gespart wird unter anderem in der Volksschule, weiter werden Beiträge für die Betreuungsgutscheine gekürzt. Das Defizit beträgt rund 0,6 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 207 Millionen Franken.

Lohnerhöhung für Personal wird halbiert

Der Stadtrat hatte eigentlich ein Minus von 0,8 Millionen budgetiert, der Einwohnerrat beschloss am Donnerstag aber noch zusätzliche Sparmassnahmen: Das Personal erhält Lohnanpassungen von 0,5 statt 1 Prozent. Weiter sollen die Einnahmen bei den Baubewilligungen durch Gebührenerhöhungen oder die konsequente Weiterverrechnung des Arbeitsaufwands um 100'000 Franken steigen.

Zudem forderte der Einwohnerrat via Bemerkungsanträge weitere Sparbemühungen, deren Umsetzung liegt jedoch in der Kompetenz des Stadtrats. So sollen etwa weitere Gebühreneinnahmen generiert werden. Und durch die Überprüfung der Departementsreform sollen in der Verwaltung weitere 100'000 Franken gespart werden. Zudem muss der Stadtrat aufzeigen, wie man die Kosten pro Schüler bis 2022 auf oder unter den kantonalen Schnitt senken kann.

Meinungen liegen weit auseinander

Die Meinungen zum Budget lagen im Einwohnerrat weit auseinander. FDP und SVP lehnten die Steuererhöhung ab und forderten weitere Sparmassnahmen. So sagte etwa Martin Zellweger (SVP):

«Eine Steuererhöhung und zugleich ein Aufwandüberschuss, das ist für uns unverständlich.»

Der Stadtrat weiche damit von der im Sommer verabschiedeten Finanzstrategie ab, die vorsieht, die Schulden abzubauen. Weiter soll die Bevölkerung während der Coronakrise nicht mit einer Steuererhöhung belastet werden. Beat Tanner (FDP) fügte an, dass man nicht grundsätzlich gegen eine Steuererhöhung sei:

«Eine solche akzeptieren wir aber nur, wenn der Stadtrat ein Finanzhaushaltsreglement erarbeitet.»

Ein Antrag an den Stadtrat, künftig ein solches Reglement vorzulegen, wurde denn auch überwiesen.

SP will zusätzliche Steuererhöhung

Die SP dagegen forderte eine Steuererhöhung auf 2,05 Einheiten. «2019 schloss Kriens viel schlechter ab als budgetiert, für 2020 ist Ähnliches zu erwarten», sagte Michael Portmann. Nicht nur das Budget müsse ausgeglichen sein, sondern auch die Rechnung. Es handle sich bei der Vorlage um eine «Schönwetterprognose», zumal die Coronakrise zu höheren Sozialkosten führen werde. Auf der Aufwandseite bestehe dagegen sehr wenig Spielraum.

Die Fraktionen CVP/JCVP und Grüne/GLP stellten sich hinter das Budget. Begeistert waren zwar auch sie nicht. «Die nicht ausgeglichene Bilanz ist unschön», sagte Andreas Vonesch (CVP). «Doch eine Ablehnung bringt nichts, sie verursacht enormen Aufwand, der nicht im Verhältnis zum erzielten Ertrag steht.» Vonesch wies darauf hin, dass «die Gefahr besteht, dass der Kanton am Ende das Krienser Budget bestimmt». Wie dies 2018 in Emmen der Fall war. «Wollen wir diese Bevormundung?» Erich Tschümperlin (Grüne) wies darauf hin, dass der Kanton mit späten Entscheiden das Krienser Budget «ins Minus gedrückt hat», etwa durch die Erhöhung der Löhne für Lehrpersonen.

Stadtrat bittet um mehr Zeit

Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) bat den Rat um ein Ja zum Budget. Es sei klar, dass die Finanzen in Schieflage sind, und der völlig neu zusammengesetzte Stadtrat arbeite daran, die Situation zu verbessern. «Gebt uns noch etwas Zeit bis zum nächsten Jahr, um die Finanzen nach der Strategie auszurichten.» Er mahnte, dass der Stadtrat bei einem Nein ein neues Budget erarbeiten müsste, das erst im März vorliegen würde. Es käme also zu einem längeren budgetlosen Zustand. Bei einer erneuten Ablehnung müsste der Regierungsrat eingreifen. Und das sei durchaus ein realistisches Szenario. Erni:

«Eine Steuererhöhung wird es sowieso geben, aber auch mehr Kürzungen. Dann sind vielleicht FDP und SVP zufrieden, aber die anderen Parteien nicht mehr.»

Dieses Risiko führte wohl auch dazu, dass ein Teil der SP dem Budget doch noch zustimmte. Unter Dach und Fach ist es aber noch nicht. Im Januar kommt es zur Volksabstimmung. Angesichts der Tatsache, dass die Vorlage im Einwohnerrat derart umstritten war, ist ein Ja alles andere als sicher – zumal es Steuererhöhungen an der Urne generell schwer haben.