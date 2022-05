Sicherheit Davon profitiert nun auch die Kripo: Luzerner Polizei will Korps um 118 Stellen aufstocken Statt um 66 Stellen soll die Luzerner Polizei bis 2030 um 118 Stellen aufgestockt werden. Dafür will das Korps an Attraktivität gewinnen. Alexander von Däniken Aktualisiert 04.05.2022, 16.54 Uhr

Weniger Posten, mehr Polizisten: Das ist die verkürzte Formel der Organisationsentwicklung 2030 der Luzerner Polizei. Bisher bekannt war, dass 16 von 31 Posten geschlossen werden sollen, um mehr Polizistinnen und Polizisten an der Front einsetzen zu können. Und dass zusätzlich 66 neue Stellen geschaffen werden sollen. Diese Zahl haben Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) und Polizeikommandant Adi Achermann am Mittwoch deutlich nach oben korrigiert: Bis 2030 soll das heute 821 Vollzeitstellen zählende Korps etappenweise um 118 Stellen aufgestockt werden.

Zwei Polizisten der Luzerner Polizei unterwegs auf einer Patrouille in der Altstadt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 20. März 2022)

Dies geht aus dem Planungsbericht zur Organisationsentwicklung hervor, welcher nun von Winiker und Achermann vorgestellt wurde und sich bis am 8. Juli in der Vernehmlassung befindet.

«Wollen in zehn Minuten vor Ort sein»

Von den 118 Stellen sollen die bereits kommunizierten 66 Stellen in der Sicherheits- und Verkehrspolizei geschaffen werden, zu der die regionalen Polizeiposten gehören. «Das bedeutet eine klare Stärkung der Präsenz auf der Landschaft, entlastet aber auch die Stadt», betonte Adi Achermann. So müssten heute immer wieder Patrouillen aus der Stadt auf die Landschaft ausrücken. Das koste Zeit. «Wir wollen in zehn Minuten vor Ort sein.»

36 Stellen sollen in der Kriminalpolizei geschaffen werden. Dort können schon länger aufwendige Ermittlungen nicht einmal mehr an die Hand genommen werden, wie Kripo-Chef Jürg Wobmann erklärte.

«Nur schon ein Betäubungsmittelverfahren kann drei Polizisten für ein Jahr absorbieren.»

Weitere Bereiche wie die Bekämpfung der Internetkriminalität würden ebenfalls mehr Ressourcen benötigen.

Aufstockung kostet bis 2030 rund 15 Millionen Franken

16 Stellen sind für übrige Bereiche der Luzerner Polizei geplant; etwa in der Technik und Logistik oder in der Verwaltungspolizei. Die 118 Stellen belasten die laufende Rechnung bis 2030 mit zusätzlich insgesamt rund 15 Millionen Franken. Separat kommen dann noch Investitionskosten weiterer Projekte aus der Organisationsentwicklung hinzu; etwa für das neue Sicherheitszentrum Rothenburg.

Um überhaupt an das zusätzliche Personal zu kommen, muss und will das Korps als Arbeitgeber attraktiver werden, wie Adi Achermann erklärte: «Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Teilzeit arbeiten zu können.» Zusätzlich werde auch die Nachwuchsrekrutierung verstärkt (siehe Box).

Altersgrenzen gelockert Mit der geplanten Aufstockung wird der Personalbedarf der Luzerner Polizei weiter wachsen. Um genügend Nachwuchs rekrutieren zu können, lockert das Korps die Altersgrenzen. Neu können sich schon Interessierte ab 20 Jahren bewerben. Das Maximalalter wurde sogar ganz gestrichen, wie Polizeikommandant Adi Achermann gestern anfügte. Am Montag, 9. Mai, findet um 19 Uhr im Verkehrshaus in Luzern eine Infoveranstaltung für Interessierte statt. (avd)

Der Regierungsrat analysiert nach den Sommerferien die Rückmeldungen der Gemeinden, Verbände und Parteien. Am 24. Oktober soll der Planungsbericht im Kantonsparlament behandelt werden. Parallel dazu führt der Kanton mit den betroffenen Gemeinden Gespräche. Ein erstes fand am Dienstag in Ebikon statt. «Der Dialog verlief gut», bilanzierte Winiker.