Sicherheit Littering und Vandalismus: Rothenburg führt Videoüberwachung ein Die Gemeinde Rothenburg installiert an ausgewählten Standorten fixe Kameras. Gemeinderätin Gisela Doenni sagt, wieso das nötig ist und wann überhaupt Aufnahmen gemacht werden. Hugo Bischof 30.12.2021, 10.47 Uhr

In den vergangenen Jahren kam es auf den öffentlichen Anlagen der Gemeinde Rothenburg vermehrt zu Littering und Sachbeschädigungen mit hohen Schadensummen. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, eine Videoüberwachung an ausgewählten Standorten einzuführen. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Am Pfingstwochenende 2021 kam es auf Schularealen der Gemeinde Rothenburg zu Vandalismus mit einem Sachschaden von insgesamt rund 50'000 Schweizer Franken. Bild: PD/Gemeinde Rothenburg

Die Aufzeichnung erfolgt ereignisbezogen, «nur wenn eine Bewegung im entsprechend gekennzeichneten Bereich stattfindet», heisst es in der Mitteilung: «Die Videokameras haben nicht den Zweck, Personen zu überwachen.» Die Daten würden nur bei Vorliegen eines Straftatbestands durch die autorisierten Personen gesichtet und der Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet. Insgesamt werden elf Kameras fix installiert, auf den Schulanlagen, bei der Chärnshalle sowie beim Werkhof.

Weitere Standorte könnten folgen

Die Kameras sollen einerseits eine präventive Wirkung haben und andererseits bei strafbaren Handlungen bei der Aufklärung helfen. Sollte es zukünftig an weiteren Standorten zu wiederholten strafbaren Handlungen kommen, können nach erfolgter Anordnung zusätzliche Standorte ins bestehende System eingebunden werden. «Mit der Videoüberwachung reagieren wir auf vergangene Vorfälle», sagt die parteifreie Gemeinderätin Gisela Doenni und ergänzt:

«Damit soll die Sicherheit zu Gunsten der gesamten Bevölkerung und der öffentlichen Anlagen erhöht werden.»

Im ersten Halbjahr 2021 war es in Rothenburg zu einer Häufung von Schadenereignissen gekommen. So wurden etwa zwischen dem 21. und 25. Mai an den Schulhäusern Hermolingen, Gerbematt und Lindau 35 Glasscheiben von Fenstern und Türen eingeschlagen. Der Schaden betrug rund 50'000 Franken. Daraufhin beauftragte der Gemeinderat als Erstes eine Intensivierung der Kontrollgänge des Gemeindesicherheitsdiensts.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats, der Polizei, der Hauswartung, des Werkdiensts, der Jugendanimation und der Abteilung Sicherheit, Gemeindeliegenschaften, prüfte zudem diverse mittel- und langfristige Massnahmen zur Steigerung der Sicherheit auf den öffentlichen Anlagen. Ziel ist es, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, ohne dabei die Nutzung der öffentlichen Anlagen einzuschränken. Mittels präventiver Aktionen in der Schule und von der Jugendarbeit sollen Jugendliche für das Thema weiter sensibilisiert und so der zunehmenden Problematik entgegengewirkt werden.