Sicherheit Mehr Personal: Die SIP patrouilliert künftig häufiger in der Stadt Luzern Das Stadtparlament hat eine Stellenaufstockung für «Sicherheit Intervention Prävention» (SIP) bewilligt. Dies zum Missfallen der SVP, die lieber mehr Polizei hätte. Robert Knobel 10.06.2021, 15.15 Uhr

Eine Patrouille der SIP am Inseli. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. April 2021)

Es braucht nicht immer die Polizei, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Viele harmlose Probleme im öffentlichen Raum ‒ etwa das Liegenlassen von Abfall oder ein kleiner Streit ‒ lassen sich auch durch Einsatzkräfte regeln, die keine Waffe tragen. In der Stadt Luzern nimmt die Gruppe «Sicherheit, Intervention, Prävention» (SIP) diese Aufgabe wahr. Die SIP-Patrouillen sind jeweils von 11 bis 24 Uhr, insbesondere an den sozialen Brennpunkten in der Innenstadt und am Seeufer, unterwegs.