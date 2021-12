Schweizer UNO-Kandidatur entzweit Luzerner Aussenpolitiker

Sicherheitspolitik «Einen solchen Vorstoss hätte ich nicht eingereicht» – Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat entzweit Luzerner Aussenpolitiker Gegen die Bewerbung der Schweiz für einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat hat SVP-Nationalrat Franz Grüter einen Vorstoss eingereicht. Das findet FDP-Ständerat Damian Müller problematisch. Reto Bieri Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Der UN-Sicherheitsrat ist das wichtigste internationale Organ für Sicherheitspolitik. Seine Aufgabe ist nichts Geringeres als die Wahrung des Weltfriedens. Er zählt neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, China, Russland, Frankreich und Grossbritannien abwechselnd zehn nichtständige Mitglieder.

Zum ersten Mal Einsitz nehmen im bedeutenden Gremium will die Schweiz. Sie hat sich für die Jahre 2023 und 2024 um einen Sitz beworben. Der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments unterstützen das Vorhaben. Die Wahl findet im Juni 2022 statt. Die Chancen der Schweiz stehen gut. Sie ist mit Malta einer von nur zwei Kandidaten für die zwei Sitze der Gruppe «Westeuropa und andere».

Nicht Aufgabe der Schweiz, sich einzumischen

Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter hält die Bewerbung allerdings für falsch. Dies schrieb er jüngst in einem Beitrag in unserer Zeitung:

«Wir setzen damit völlig leichtfertig unsere Neutralität aufs Spiel – nur weil ein paar Politiker in der Schweiz ihr Prestige höher gewichten.»

Es sei nicht die Aufgabe der Schweiz, sich in fremde Konflikte einzumischen, sondern die guten Dienste anzubieten, so Grüter weiter. Er kündigte an, in der Wintersession einen Vorstoss gegen die Bewerbung einreichen zu wollen.

Der IT-Unternehmer aus Eich bestätigt auf Anfrage, seine Partei habe Anfang Monat eine entsprechende Motion eingereicht. Grüter sagt, im Sicherheitsrat seien seit dem Zweiten Weltkrieg alle grossen Entscheidungen über Krieg und Frieden gefällt und auch Sanktionen verhängt worden. Die Schweiz gefährde ihre wichtige Vermittlerrolle, zum Beispiel zwischen dem Iran und den USA. «Wenn wir im Sicherheitsrat Position beziehen müssen, schwächt das unserer Rolle und die Aussenpolitik unseres Landes.»

Die Schweiz kann eine Vermittlerrolle einnehmen

Dass der UN-Sicherheitsrat über Krieg und Frieden entscheide, sei «nicht zutreffend», sagt hingegen der Hitzkircher FDP-Ständerat Damian Müller. Der Sicherheitsrat sei geschaffen worden, um den Frieden zu sichern, sagt der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats. «Wenn die grossen Mächte Konflikte anzetteln, ist es umso wichtiger, dass die Schweiz mit ihren Kompetenzen dazu beiträgt, dass es eben nicht zu einer Eskalation kommt.»

Der Luzerner Ständerat Damian Müller Anfang November bei einer Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Bild: PD

Dass ein Sitz im UN-Sicherheitsrat auch für neutrale Staaten sinnvoll sei, hätten Österreich und Schweden bewiesen:

«Wir sind ja keine Militärmacht und ziehen in keinen Krieg. Die Schweiz kann im Sicherheitsrat eine starke Vermittlerrolle einnehmen.»

Ein wertvoller und nicht zu unterschätzender Faktor sei, dass man durch den Sicherheitsrat einen anderen Zugang zu Ländern wie China und Russland erhalte, so Müller weiter.

Müller kritisiert Grüters Rollenverständnis

Die SVP versuche in regelmässigen Abständen, den UN-Sicherheitsrat für politische Zwecke zu instrumentalisieren. «Grüters Kritik reiht sich ein in die internationale Abschottungspolitik der SVP», sagt Damian Müller. Dabei sei das Thema alles andere als neu. «Vor einem Jahrzehnt bereits hat die Schweiz beschlossen, sich zu bewerben», so Müller. Auslöser sei die zehnjährige Mitgliedschaft der Schweiz bei der UNO gewesen:

«Ziel war, dass die Schweiz nach 20 Jahren UNO-Partnerschaft zum ersten Mal im Sicherheitsrat Einsitz nimmt.»

Müller findet zudem Grüters Rollenverständnis problematisch. Der SVP-Nationalrat ist aktuell Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK) und übernimmt ab Januar turnusgemäss für zwei Jahre den Vorsitz. «Als kommender Präsident hätte ich einen solchen Vorstoss nicht eingereicht. Grüter betreibt damit Parteipolitik», sagt Damian Müller. An seiner Stelle hätte er die Neutralität des Kommissionspräsidiums höher gewichtet. «In dieser Funktion ist man Moderator und nicht Antragssteller», sagt Müller.

Grüter: «Präsident darf sich weiterhin politisch äussern»

Franz Grüter stimmt insofern zu, als dass er an Kommissionssitzungen neutral sein müsse. Politisch äussern dürfe sich ein Kommissionspräsident aber weiterhin, findet Grüter. «Das haben auch meine Vorgänger ausgeprägt gemacht, wenn es beispielsweise um das Rahmenabkommen mit der EU ging.»

Im Gegensatz zu Grüter endet Müllers Amtszeit als APK-Präsident Ende Monat nach zwei Jahren. Als Schwerpunkte gesetzt habe er die Beziehungspflege zu den wichtigsten Handelspartnern wie der EU, aber auch mit der UNO. Der Hitzkircher weilte Ende Oktober im Rahmen einer Reise der APK – zu der auch die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür (Mitte) gehört – während einer Woche in den USA. Am UNO-Hauptsitz in New York habe sich die Schweizer Delegation intensiv mit Neutralität und Sicherheitspolitik auseinandergesetzt. Die beiden Luzerner haben zudem vor der UNO-Vollversammlung eine Rede gehalten. Nicht mit dabei in den USA war übrigens die SVP. Laut dem «Tages-Anzeiger» hatte Parteipräsident Marco Chiesa den Flug verpasst.

