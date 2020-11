Sicherheitstruppe patrouilliert auf der neuen Hundefreilaufzone Tribschenhorn in Luzern Nach einer Bauzeit von mehreren Wochen ist die Hundefreilaufzone Tribschenhorn fertig erstellt. Es ist die dritte innerhalb der Stadt Luzern. 12.11.2020, 15.00 Uhr

Die Hundewiese erstreckt sich bis zum Vierwaldstättersee. Bild: PD

(zim) Die Hundefreilaufzone Tribschenhorn ist rund 5000 Quadratmeter gross. Sie erstreckt sich vom Vierwaldstättersee bis zum Parkplatz des Strandbads Tribschen und ist nach der Allmend und dem Churchillquai die dritte Hundefreilaufzone in der Stadt Luzern.

Signalisationen weisen auf den korrekten Umgang hin. Bild: PD

Die Hundefreilaufzone ist mit Holzzaun, Büschen und Wildstauden abgegrenzt. Wie am Churchillquai wird auch am Tribschenhorn für die Hunde im Rahmen der Pilotphase der Zugang zum See mit einer «Toleranzzone» (kein Leinenzwang) ermöglicht. Eine neue Signalisation soll klar zeigen, wo Leinenzwang gilt und wo nicht. Die Sicherheitstruppe Sicherheit Intervention Prävention (SIP) wird auf der Wiese patrouillieren, die Polizei kontrolliert die Leinenpflicht im Rahmen der Patrouillentätigkeit.