Sie hat sich über 30 Jahre für die Frühförderung von entwicklungsverzögerten Kindern im Kanton Luzern eingesetzt Silvia Felber, Leiterin der kantonalen Fachstelle für Früherziehung und Sinnesbehinderungen, geht Ende Juli in Pension. Susanne Balli 28.07.2020, 12.12 Uhr

Silvia Felber, Leiterin der kantonalen Fachstellenleiterin für Früherziehung und Sinnesbehinderungen, in einem Therapieraum an der Weggismattstrasse in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher (21. Juli 2020)

«In meinem Beruf habe ich die ganze Bandbreite des Lebens gesehen.» Das sagt Silvia Felber (64), Leiterin der kantonalen Fachstelle für Früherziehung und Sinnesbehinderungen. Felber, die in Luzern wohnt und hier aufgewachsen ist, studierte nach der Matura in Freiburg klinische Heilpädagogik. 1985 startete sie als Früherzieherin am damaligen Institut für Heilpädagogik in Luzern. Fünf Jahre später übernahm sie die Leitung des Früherziehungsdienstes in Luzern.

Als Chefin über 90 Personen ist am 31. Juli nach 30 Jahren in dieser Position Schluss. Dann hat Silvia Felber offiziell ihren letzten Arbeitstag und geht in Pension. «Ich habe meine Arbeit immer als sehr sinnvoll und nützlich erlebt. Ich habe gesehen, was man in der Entwicklung von kleinen Kindern bewirken kann, wenn die Unterstützung früh einsetzt und die Eltern dabei intensiv begleitet werden.» Es komme durch diese Arbeit sehr viel zurück. «Es ist toll, zu sehen, wenn sich bei einem Kind plötzlich ein Knoten löst, es Fortschritte macht und seine Eltern weniger besorgt sind.» Doch Silvia Felber, die selber kinderlos ist, hat auch viele schwere Schicksale in ihrem Beruf miterlebt. «Wenn Kinder sterben, und wir die Eltern auf diesem Weg begleiten, ist das besonders traurig. Dann müssen wir uns auch gut abgrenzen können, um das auszuhalten und professionell zu handeln.»

Kinder werden deutlich früher gemeldet

In den drei Jahrzehnten ihrer Leitungsfunktion hat sich der Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung stark verändert und entwickelt. Und er tut es noch immer. Einerseits fanden gewichtige Veränderungen in der Organisation des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes (HFD) statt, andererseits entwickeln sich die einzelnen Aufgaben stetig weiter. Zudem kennen immer mehr Eltern das Angebot. «Kinder werden uns deutlich früher gemeldet als noch vor 20 Jahren. Das ist sehr erfreulich», sagt Felber. Die Prävention spiele heute eine grössere Rolle als früher. «Wir bieten unsere Unterstützung an, bevor sich bei Kindern aus einer Verhaltensauffälligkeit eine Verhaltensstörung entwickelt.»

800 Kinder und ihre Eltern werden jährlich begleitet Der Heilpädagogische Früherziehungsdienst (HFD) feierte im letzten Jahr das 50-Jahr-Jubiläum. 2017 entwickelte sich aus dem HFD die kantonale Fachstelle für Früherziehung und Sinnesbehinderungen FFS – ein Kompetenzzentrum für die Fragen der frühen Förderung und der integrierten Sonderschulung. Sie umfasst nebst der allgemeinen Früherziehung den Audiopädagogischen Dienst (APD) und den Visiopädagogischen Dienst (VPD) für Kinder und Jugendliche mit einer Hör- oder Sehbehinderung und zudem einen Fachdienst für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung und den Fachdienst für Integrative Sonderschulung im Bereich der geistigen Behinderung. Insgesamt arbeiten heute 90 Personen in 50 Vollzeitpensen in der kantonalen Fachstelle für Früherziehung und Sinnesbehinderungen. Im Frühbereich werden im Kanton Luzern jährlich rund 800 Kinder im Alter ab Geburt bis zirka zum 5. Lebensjahr begleitet. Über 450 Lehrpersonen von insgesamt zirka 500 Lernenden in den Regelschulen werden zudem durch die Fachpersonen der FFS fachlich begleitet und unterstützt.

Sie stellt aber auch fest, dass die Belastungen in Familien in den letzten Jahrzehnten deutlich grösser geworden sind. «Kinder mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen kommen zu uns», sagt Silvia Felber. So werden zum Beispiel in Zeiten von Flüchtlingswellen Kinder im HFD angemeldet, die bereits in frühester Kindheit traumatisiert wurden. «Hier stellt sich uns jeweils die Frage, wie wir diese Familien bestmöglich unterstützen und wie wir ihr Vertrauen gewinnen können.»

Kinder mit einem schwierigen Start ins Leben aufgrund eines problembelasteten Umfelds – zum Beispiel von suchtbetroffenen Eltern – werden vom HFD unterstützt. Felber sagt:

«Dann wird manchmal die Kesb ein Thema. Wir stellen leider eine Zunahme bei den Gefährdungen von Kindern fest und müssen mehr Gefährdungsmeldungen machen.»

Ein wichtiges Projekt in ihren Jahren als Abteilungsleiterin ist für Silvia Felber das Projekt KITAplus, das sie 2010 angestossen hat. «Ich erlebte immer wieder, dass berufstätige Mütter nach der Geburt eines behinderten Kindes nicht mehr arbeiten konnten.» Darum sei eine Arbeitsgruppe mit der Stadt Luzern und der Stiftung Kind und Familie ins Leben gerufen worden. «Es stellte sich die Frage, ob es Möglichkeiten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gibt, eine reguläre Kindertagesstätte zu besuchen.» Die Lösung: Coaching von Kitapersonal.

Heute ist die Beratung von Kitapersonal zur Integration von behinderten Kindern bereits zum grossen Teil über den Kanton finanziert. Das Modell KITAplus ist auch ins revidierte Bildungsgesetz aufgenommen worden, das derzeit in der Vernehmlassung ist. «Schön wäre es, KITAplus noch stärker in der Luzerner Landschaft zu etablieren», so Felber. Doch dies und all ihre anderen Aufgaben darf sie nun ihrer Nachfolgerin Belinda Pürro (48) übergeben.

«Eine Ablösung fällt allen nicht leicht»

Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung, sagt über Silvia Felber: «Eine Ablösung nach so langer Zeit fällt allen nicht leicht. Silvia Felber musste sich in all diesen Jahren immer wieder mit neuen Gebieten der Heilpädagogischen Früherziehung und der Sonderschulung befassen.» Und weiter sagt er:

«Es ist eindrücklich, was sie alles über einen so langen Zeitraum ausgelöst und mitgeprägt hat.»

Nach ihrer Pensionierung freut sich Silvia Felber, keine Pläne zu haben. «Ich möchte einfach mal schauen, wie sich das anfühlt.» Sie habe sich immer sehr intensiv in ihre Arbeit geben können, sagt sie. Gerade in den letzten Monaten, die durch die Coronakrise geprägt waren, musste sie nochmals ganz neue Herausforderung bewältigen. «Aufgrund des Coronavirus konnten unsere Mitarbeitenden nicht mehr in die Familien.» So habe man mit den Familien und den Fachpersonen per Telefon, E-Mails und Videotelefonie Kontakt gehalten. «Auch jetzt befinden wir uns noch in einer Ausnahmesituation. Für jeden Fachbereich musste ein separates Schutzkonzept erarbeitet werden.»

Langweilig werde ihr nicht. «Ich bin kulturinteressiert, besuche gerne Ausstellungen und Konzerte.» Ursprünglich plante Silvia Felber nach der Pension eine grössere Reise. «Reisen war für mich immer wichtig, ich war zum Beispiel in der Mongolei oder im Iran. Nun bin ich aber doch froh, dass ich noch nichts Konkretes geplant hatte.» Irgendwann werde das aber sicherlich wieder klappen.