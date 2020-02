Sie lieben Schweizer Küche und meiden Sport: Luzerner Studie zeigt, wie chinesische Individualtouristen ticken Eine neue Studie der Hochschule Luzern bringt interessante Erkenntnisse über den wachsenden Anteil der chinesischen Touristen, die allein durch die Schweiz reisen. Robert Knobel 04.02.2020, 17.30 Uhr

Die Berge (hier auf der Rigi) gehören zum Pflichtprogramm. Was sie konkret besuchen wollen, entscheiden chinesische Individualreisende aber sehr spontan. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

In der Zentralschweiz haben im Jahr 2018 insgesamt 3,9 Millionen Gäste übernachtet. 10 Prozent davon waren Chinesen, wie die Statistik von Luzern Tourismus zeigt. Je nach Schätzung waren 30 bis 60 Prozent der chinesischen Gäste Individualtouristen. Doch was bewegt diese Menschen, auf eigene Faust die Schweiz zu bereisen? Welche Bedürfnisse haben sie? Diese Fragen untersuchte die Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche sowie den Destinationen Luzern, Engelberg und Andermatt. Dabei sind viele spannende Erkenntnisse herausgekommen, die am Dienstag öffentlich vorgestellt wurden: