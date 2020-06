Porträt Sie politisiert hartnäckig und mit viel Herzblut: SP-Frau Ylfete Fanaj amtet bald als höchste Luzernerin Ylfete Fanaj (37) wird am Dienstag aller Voraussicht nach zur höchsten Luzernerin gewählt. Die designierte Kantonsratspräsidentin will auch in ihrer Repräsentationsfunktion für ihre Prinzipien einstehen. Evelyne Fischer 20.06.2020, 05.00 Uhr

Ungewollt wird ihr oft die Rolle der Ersten zuteil: 1991, als Neunjährige, reist Ylfete Fanaj in die Schweiz ein, ist fortan im Surseer Schulhaus das erste Mädchen aus dem Balkan. 2007, Wahl in den Grossen Stadtrat von Luzern, die damals 25-Jährige ist die erste Frau kosovarischer Herkunft in einem Schweizer Parlament. 2020, mit 37, ist Fanaj designierte Kantonsratspräsidentin, als erste Migrantin überhaupt.

Im Vögeligärtli, einem Park in der Stadt Luzern, hätte Ylfete Fanaj mit Bürgerinnen und Bürgern auf das Kantonsratspräsidium anstossen wollen – Corona macht ihr nun einen Strich durch die Rechnung. Bild: Dominik Wunderli (15. Juni 2020)

«Ich war bei manchem die Erste, wollte aber nie die Einzige bleiben», sagt die Stadtluzernerin, die seit 2011 für die SP im Kantonsrat sitzt.

«Im Kanton Luzern leben Menschen aus rund 160 Nationen. Im Parlament, das ein Abbild der Bevölkerung sein sollte, ist davon kaum etwas zu spüren.»

Dass bei der nächsten Session ein Richter mit türkischem Hintergrund sowie zwei Staatsanwältinnen mit bosnischen und spanischen Wurzeln zur Wahl stehen, freut Fanaj. «Diese Sichtbarkeit in staatlichen Stellen ist mir ein Anliegen. In meinem Präsidialjahr möchte ich insbesondere politfernen Menschen den Parlamentsbetrieb näherbringen und die politische Teilhabe in unserer Demokratie thematisieren.»

Ihre Wahl steht am Dienstag an. Weil Corona eine traditionelle Wahlfeier samt Bevölkerungsapéro («das Herzstück der Feier») verunmöglicht, setzt Fanaj ganz auf digitale Formate (siehe Hinweis).

Überparteiliche Allianzen bringen Erfolg

Ihren politischen Scheinwerfer richtet Ylfete Fanaj oft auf Stellen, die sonst dunkel bleiben würden. Verlangt etwa per Postulat mehr Brückenangebote für benachteiligte Jugendliche oder einen befristeten Lohnverzicht der Regierung zugunsten der sozial Schwächeren. Im Alleingang als SP-Politikerin bleiben Erfolge aus. Anders, wenn sie überparteiliche Allianzen schmiedet: Fanajs Vorstoss führte dazu, dass in der Anleitung zu den Kantonsratswahlen 2019 erstmals die Untervertretung der Frauen angesprochen wurde.

GLP-Fraktionschefin Claudia Huser, die das Postulat mitunterzeichnet hatte, erlebt Fanaj als Herzblut-Politikerin. «Sie setzt sich hartnäckig für ihre Anliegen ein und ist zugleich eine gesellige Person mit viel Eigenhumor.» Von links bis rechts gilt sie als engagiert und dossiersicher. CVP-Kantonsrat Ludwig Peyer, der mit Fanaj in der Aufsichts- und Kontrollkommission sitzt, sagt: «Sie ist stets sattelfest und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ausgestattet.» SVP-Kantonsrat Marcel Omlin prophezeit bereits: «In ihrer neuen ehrenvollen Funktion wird es ihr sicher manchmal schwerfallen, die persönliche Meinung hintanzustellen.»

SP-Frau propagiert starke Zivilgesellschaft

Weil parlamentarische Mühlen aber langsam mahlen – und die SP als Nicht-Regierungspartei im bürgerlichen Kantonsrat einen schweren Stand hat – setzt Fanaj auf ziviles Engagement. «Jeder einzelne von uns kann einen Unterschied machen, etwas bewirken.» 2013 war sie Gründungspräsidentin von «Lisa», dem Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden. Weil sie fürchtete, dass Sexarbeiterinnen mit der Verschiebung des Strichs ins Industriegebiet Ibach nicht nur örtlich ins Abseits geraten, sondern auch aus dem Radar der gesellschaftlichen Verantwortung fallen.

Ylfete Fanaj. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Juni 2020)

Aktuell präsidiert sie den von ihr lancierten Verein «50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern» – ein Mittel zum Zweck. «Der Kanton sieht sich für eine Jubiläumsfeier im Oktober nicht in der Pflicht», sagt Fanaj. «Als Kantonsratspräsidentin fühle ich mich nun verantwortlich, aktiv zu werden.»

Politisch wie persönlich gabs Rückschläge

Ylfete Fanaj, roter Lippenstift, roter Blazer, weiss, wie man Botschaften platziert. Sie gilt als Vorzeige-Kosovarin, war die Protagonistin so mancher Integrationsgeschichte. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, wird sie seinerzeit eingeschult, heute ist sie studierte Sozialarbeiterin, Bereichsleiterin Deutschschweiz des nationalen Jugendprogramms LIFT in Bern. Ist sie stolz, für viele ein Vorbild zu sein? «Ich packe einfach das an, was mir wichtig erscheint. Wenn sich andere mit mir identifizieren, finde ich das schön», sagt Fanaj, fügt aber an: «Ich habe viel mehr zu bieten als meinen Migrationshintergrund.»

Sie mag es, Gäste einzuladen und zu bewirten. «Das Kochen überlasse ich aber lieber meinem Mann», sagt sie schmunzelnd. Sie möge es auch, mit dem Velo stehende Autofahrer zu überholen, liest man auf ihrer Webseite. Das Bild passt zur Frau, die, mit Leichtigkeit, scheinbar, stets einen Gang höher schaltet.

Doch auch ihre Biografie kommt nicht ohne Rückschläge aus: 200 Bewerbungen braucht es, bis sie eine Lehrstelle zur Kauffrau erhält. Mit über 50 Stimmen Vorsprung wird der SP-Kantonalpräsident 2018 Ständeratskandidat und nicht Fanaj als damalige Fraktionschefin. Sie peilt dann letzten Herbst einen Sitz im Nationalrat an – und verliert mitten im Wahlkampf im siebten Monat ihr Kind. Ein medizinisches Problem, wie sich später herausstellt. Auf Plakaten lächelt Ylfete Fanaj zwar weiter, in persona aber verschwindet sie von der Bildfläche. Es ist bezeichnend, dass sie sich erstmals zu diesem Tabuthema äussert, um auch andere zu diesem Schritt zu ermutigen. Und es ist bezeichnend, dass sie den Traum der eigenen Familie nicht aufgibt.

Und wie gehts nach dem Jahr der Repräsentation politisch weiter? «Bis zu den nächsten Wahlen ist vieles möglich», sagt sie. «Eine Politkarriere lässt sich nicht planen.» Klar ist: Das Amt der höchsten Luzernerin kann ein Katapult für eine solche sein. Parteikollegin Yvonne Schärli hatte das Kantonsratspräsidium 2002 inne – im Jahr darauf wurde sie in die Luzerner Regierung gewählt.

Hinweis: Wahl und Festakt lassen sich am 23. Juni ab 11.20 Uhr auf www.lu.ch mitverfolgen. Ab 20 Uhr wird das Online-Konzert mit der Band «String String» aus Pristina auf Ylfete Fanajs Facebook-Profil übertragen.