Bildstrecke «Sie war eine echte Führungspersönlichkeit»: Hunderte ehren Ursula Stämmer Genau sieben Monate nach ihrem Tod fand am Mittwoch die Gedenkfeier für die frühere Luzerner SP-Stadträtin statt. Robert Knobel 21.10.2020, 18.00 Uhr

Pfarrer Markus Sahli während dem Gottesdienst anlässlich der Gedenkfeier in der Lukaskirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2020)

Still und leise erfolgte die Abschiednahme von Ursula Stämmer im vergangenen Frühling. An eine öffentliche Feier war während des Lockdowns nicht zu denken. Doch das wollte so gar nicht zur quirligen Politikerin passen. Er sei froh, dass eine öffentliche Abschiedsfeier doch noch möglich geworden sei, sagte Pfarrer Markus Sahli am Mittwoch in der Lukaskirche:

«Sie war eine öffentliche Person, die ihr Leben in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit lebte.»

Wie recht er hatte mit seiner Einschätzung zeigte die Tatsache, dass die Lukaskirche mit mehreren hundert Trauergästen praktisch voll besetzt war. Denn die am 21. März mit 61 Jahren verstorbene Ursula Stämmer hat niemanden, der ihr begegnet ist, gleichgültig gelassen. «Wir sind Freunde geworden», brachte es der frühere Luzerner Stadtpräsident Urs W. Studer auf den Punkt – in Erinnerung an die monatlichen Treffs der Ex-Stadträte, die künftig ohne Ursula Stämmer stattfinden müssen.

Alt Stadtpräsident Urs W. Studer während seiner Würdigung für seine verstorbene ehemalige Ratskollegin. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2020)

Sie stand mit Yvonne Schärli in der Pfadi-Küche

Von 2000 bis 2016 war Stämmer für die SP im Luzerner Stadtrat. Urs W. Studer hat sie damals als «echte Führungspersönlichkeit» erfahren, der es weniger um sich selbst als vielmehr um die anderen gegangen sei. «Es ging ihr stets darum, dass Menschen und Ideen zur Geltung kommen», sagte auch Markus Sahli. Ähnlich äusserte sich Lilian Bachmann, die Ursula Stämmer als Synodalratspräsidentin der Reformierten Kirche Kanton Luzern beerbte:

«Mit Herz und Wärme gelang es ihr zu führen, wie ich es kaum bei einem Menschen erlebt habe.»

Nach ihrem Abschied aus der Politik 2016 engagierte sich Stämmer nicht nur in der Reformierten Kirche, sondern auch als Präsidentin von diversen Organisationen – darunter die Gesellschaft Schweiz-Israel sowie der Pensioniertenverein der Stadt Luzern. Dessen Vizepräsident, André Hobi, wusste einige Anekdoten aus Stämmers jüngeren Jahren zu erzählen. So war sie in den Achtzigerjahren zusammen mit der späteren SP-Regierungsrätin Yvonne Schärli als Köchin in einem Pfadilager tätig. «Sie wollten Coupe Dänemark für 300 Pfadfinder machen. Doch die Küchenmaschine war defekt.» So habe Stämmer kurzerhand den grossen Kessel zwischen die Beine genommen und den Rahm für die 300 hungrigen Mäuler eigenhändig geschlagen. «Eine Frau, die bei Wind und Wetter zupackt», wie es auch Lilian Bachmann formulierte.

Gedenkfeier für die im März dieses Jahres verstorbene alt Stadträtin Ursula Stämmer in der Lukaskirche in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2020)

So begeistert Ursula Stämmer als Pfadfinderin war – ihr Name lautete übrigens «Rontu»– so leidenschaftlich liebte sie auch die Fasnacht. Und sie liess es sich nicht nehmen, die bisweilen etwas steife Männerdomäne gehörig aufzumischen, wie sich Theaterfrau Lisa Bachmann erinnerte. «Sie war die Lieblingsfeindin der Safranzunft – mit Betonung auf ‹Liebling›», so Bachmann.

«Als linke Frau hatte sie den Mut, vor den bürgerlichen Fasnächtlern zu bestehen.»

Da erstaunt es auch nicht, dass sie sich beim Lozärner Fasnachtskomitee einst gleich selber einlud, um das Grusswort des Stadtrats zu überbringen – verkleidet als Uriella.

Jodelnde Stadträtin sorgte für Aufsehen

Wie wohl sich die SP-Politikerin auch im traditionell-bürgerlichen Milieu fühlte, zeigte ihr Amt als schillernde OK-Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerfests 2008 in Luzern: Stämmer organisierte kurzerhand ein OK-Jodlerchörli, in dem sie selber mitsang – selbstverständlich in Luzerner Sonntagstracht. Ihre Jodlerkollegen von damals würdigten sie gestern in der Lukaskirche mit demselben Lied, mit dem sie 2008 fürs Eidgenössische warben – «Chumm zu üs» von Ruedi Bieri.