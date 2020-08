Siegerprojekt erkoren: So könnte die Horwer Seebucht dereinst aussehen Spielplätze für Pétanque und Beachvolley, neue Infrastruktur fürs Strandbad und ein renaturierter Bach: Das Seefeld wird zum grossen Park mit zahlreichen Sportanlagen. Nur für etwas hat's keinen Platz mehr. Roman Hodel 20.08.2020, 16.00 Uhr

Die Horwer Seebucht ist heute schon vielseitig genutzt: Sie dient zum Baden, Campen, Sporttreiben. Doch sie ist mit dem Steinibachried auch ein national bedeutendes Naturschutzgebiet und mit der Sand + Kies AG ein Arbeitsort. Hier ein Bild der heutigen Situation von Norden her:

Bild: Gemeinde Horw

Weil Horw stark wächst und der nahe Hochschul-Campus grosse Ausbaupläne hat, wird der Nutzungsdruck zunehmen. Deshalb hat die Gemeinde Horw bereits im Rahmen der Ortsplanungsrevision 2010 die Konzeptidee «Horw am See» als planerisches Ziel definiert und schliesslich 2019 einen entsprechenden Studienauftrag lanciert. Denn der Gemeinde gehört das rund 68'000 Quadratmeter grosse Gebiet, um das es geht.

Nun steht das Siegerprojekt des Studienauftrags fest: Der Vorschlag des Planungsteams BBZ Landschaftsarchitekten Bern, Joos & Mathys Architekten Zürich und Plangrün Rotkreuz hat das Beratungsgremium am meisten überzeugt und der Gemeinderat ist der Empfehlung gefolgt. Total fünf Teams haben Beiträge eingereicht. Sie waren aus ursprünglich 25 Teams ausgewählt worden. Dies teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Hier eine Visualisierung des Siegerprojekts von Süden her:

Visualisierung: PD

Die wichtigsten Eckpunkte der Vision des Planungsteams:

Der Seefeldpark bildet das noch fehlende Bindeglied zwischen Siedlungsraum und See. Er ist Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet und bietet Sportinfrastruktur für Vereinssport.

bildet das noch fehlende Bindeglied zwischen Siedlungsraum und See. Er ist Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet und bietet Sportinfrastruktur für Vereinssport. Ein Seeuferweg führt durch den ganzen Park.

führt durch den ganzen Park. Zahlreiche Baumreihen, Wildhecken sowie verschiedene (Blumen-)Wiesen schaffen zusätzliche Naturräume zu den Riedflächen, die nicht angetastet werden.

zu den Riedflächen, die nicht angetastet werden. Brunnen und Wasserspiele holen den See thematisch näher zum Park.

holen den See thematisch näher zum Park. Der Sportplatzbach wird aus seinem einengenden Bett befreit und von Bäumen und Büschen gesäumt.

wird aus seinem einengenden Bett befreit und von Bäumen und Büschen gesäumt. Die heutige Sportanlage bleibt erhalten, einzelne Felder werden umplatziert und es entstehen neue Plätze etwa für Pétanque, Beachsport oder auch Schach.

bleibt erhalten, einzelne Felder werden umplatziert und es entstehen neue Plätze etwa für Pétanque, Beachsport oder auch Schach. Das Strandbad erhält eine neue Infrastruktur wie Restaurant- und Garderobengebäude.

erhält eine neue Infrastruktur wie Restaurant- und Garderobengebäude. Richtung Rank entsteht ein grosser Kinderspielplatz in Verbindung mit einem neuen Kindergarten.

in Verbindung mit einem neuen Kindergarten. Im Bereich des Areals der Kies + Sand AG entsteht ein städtischer Quai als Antwort auf den angrenzenden Städtebau.

Hier der Plan des Seefeldparks gemäss Vision:

Der Gemeinderat will nun das Planungsteam mit der Weiterbearbeitung des Studienauftrages beauftragen. Denn noch handelt es sich erst um eine Vision. Das überarbeitete Projekt wird die planerische Grundlage sein, welche die Themen Landschaft, Freizeit, Sport, Ökologie, Hochbauten und Sozialräume miteinbezieht. Die effektive Umsetzung ist in Etappen geplant. Als Erstes sollen voraussichtlich 2022 konkrete Lösungen zur Neugestaltung der heutigen Sportanlagen und des Seebades vorliegen. Letzteres stellt sich das Planungsteam wie folgt vor:

Visualisierung: PD

Klar ist auch: Der TCS-Campingplatz, dessen Pachtvertrag mit der Einwohnergemeinde Horw 2022 ausläuft, hat im neuen Konzept keinen Platz mehr.

Zu einem späteren Zeitpunkt – als Planungsperimeter ist das Jahr 2035 definiert – will die Gemeinde auch das Seeufer auf dem Areal der Sand + Kies AG der Öffentlichkeit zugänglich machen. Gemäss Studienauftrag wäre dort ein Quai denkbar. Ebenfalls auf diesen langfristigen Zeitpunkt fällt die Schaffung einer S-Bahn-Haltestelle Horw See, die in Zusammenhang mit der Campus-Erweiterung ohnehin zum Thema wird.

Die Ergebnisse des Studienauftrags sind vom Freitag, 21. August, bis Mittwoch, 2. September, im Foyer des Gemeindehauses Horw ausgestellt und zugänglich jeweils Montag-Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr; Samstag 9 bis 12 Uhr.