Interview Luzerner Asylchefin: Stand jetzt müssten die Gemeinden im Jahr 2025 für zusätzlich 940 Personen Sozialhilfe zahlen Silvia Bolliger, Chefin des kantonalen Asylwesens, spricht über die Auswirkungen der Pandemie, interne Reformen und künftige Lasten für die Gemeinden. Alexander von Däniken 28.05.2021, 05.00 Uhr

Corona ist auch bei Flüchtlingen ein grosses Thema, sagt Silvia Bolliger. Die Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern gibt auch einen Einblick über die Folgen der Flüchtlingswelle von 2015/16.

Wie nehmen Sie die Einstellung von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen generell zur Pandemie wahr?

Silvia Bolliger: Sie nehmen die Schutzmassnahmen sehr ernst. Das zeigt sich auch darin, dass es in den Asylzentren kaum Infektionen gab. Und es zeigt, dass sich diese Personen genau informieren – sei es über offizielle Kanäle oder im persönlichen Umfeld. Nichtsdestotrotz verstärkt das Bundesamt für Gesundheit die Informationskampagne im Migrationsbereich, um möglichst alle Personen erreichen zu können.

Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- Flüchtlingswesen.

Silvia Bolliger (59) leitet seit dem 1. Januar 2017 die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern. Zuvor war sie seit 2012 in diversen anderen Funktionen innerhalb des Gesundheits- und Sozialdepartements tätig. Bolliger verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und ein Nachdiplomstudium in NPO-Management und wohnt in Horw.

Wie stehen Sie zur Aussage von Gesundheitsdirektor Guido Graf, man solle im Asylwesen über einen Impfzwang nachdenken?

Da muss ich kurz korrigieren. Das ist nicht eine persönliche Meinung von Guido Graf, das ist eine Aussage der Gesamtregierung im Rahmen einer Vernehmlassung des Bundes. Als Dienststellenleiterin habe ich operative Aufgaben, setze meine Vorgaben um und nehme nicht Stellung zu politischen Themen.

Für die Impfung ins Impfzentrum Der Luzerner Regierungsrat fordert einen Impfzwang für Asylbewerber. Er befürchtet, Flüchtlinge könnten eine Rückführung verhindern, indem sie eine Impfung verweigern. Darüber, wie viele Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene im Kanton Luzern geimpft sind, gibt das Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage keine Auskunft. Die Asylsuchenden, die in Wohnungen untergebracht sind, seien diesen Dienstag schriftlich über die Möglichkeit des Impfens informiert worden. Die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen hat laut Leiterin Silvia Bolliger bei den Impfungen nur einen Informationsauftrag. Die Impfungen finden in den kantonalen Impfzentren statt. (avd)

Die Zahl der Personen, die sich im Kanton Luzern im Asylprozess befinden, ist stetig gesunken. Ist das eine Folge der Asylreform, wonach zuerst der Bund für diese Menschen zuständig ist?

Das ist sicher ein Grund. Dadurch, dass die Kantone weniger Personen zugeteilt erhalten, die sich noch im Asylprozess befinden, werden unsere Zentren entlastet. Rund die Hälfte der Personen, die zu uns kommen, hat bereits einen rechtskräftigen Entscheid. Der Hauptgrund des aktuellen Rückgangs ist aber die Coronapandemie. Sie hat viele Menschen davon abgehalten, überhaupt in die Schweiz zu kommen.

Jetzt mehren sich aber die Bilder von Flüchtlingen, die übers Mittelmeer nach Europa gelangen. Gibt es eine Trendumkehr?

Das ist im Moment nicht vorauszusagen. Wir beobachten die Lage genau und stützen uns auf Prognosen des Staatssekretariats für Migration ab. Diese lassen momentan keinen derartigen Schluss zu.

Es fällt auf, dass sich in Luzern vor allem die Zahl der Eritreer reduziert hat – obwohl ihnen mehr Asyl gewährt wird. Hat sich die Lage in Eritrea beruhigt?

Dazu kann das Staatssekretariat für Migration Auskunft geben. Auffallend ist jedoch, dass es vor allem weniger Primärgesuche gegeben hat. Also Gesuche von Personen, welche hierher geflüchtet sind. Demgegenüber ist die Zahl von Sekundärgesuchen, also zum Beispiel von hier geborenen Kindern, hoch. Ausserdem beziehen derzeit relativ viele Personen Nothilfe. Anspruch auf Nothilfe haben Personen, deren Asylgesuch rechtskräftig abgewiesen worden ist oder die einen Nichteintretensentscheid erhalten haben. Diese Personen müssten die Schweiz eigentlich verlassen und haben darum keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Auch dies ist vorwiegend eine Folge der Pandemie.

Das Forum Luzern 60plus kritisiert, dass Angestellte Ihrer Dienststelle seit Übernahme zusätzlicher Aufgaben vom Schweizer Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz überfordert seien. Was sagen Sie dazu?

Diese Aussagen sind neu für mich und ich weiss nicht, was genau mit Überforderung gemeint sein soll. Grundsätzlich ist ja per Anfang dieses Jahres nur die Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz, kurz IAS, dazugekommen. Gänzlich neu ist, dass unser Sozialdienst durch die Einführung der IAS während sieben Jahren für den Integrationsprozess zuständig ist. Das hat einen Systemwechsel hin zu einer Fallsteuerung bedingt. Dabei übernimmt ein eigenes Fachressort die Planung. Unserer Meinung nach ist diese Umstellung gut angelaufen. Kleine Justierungen sind natürlich noch notwendig.

Integrationsagenda: Flüchtlinge früh einbinden Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk Zentralschweiz war lange für die berufliche Integration anerkannter Flüchtlinge im Kanton Luzern zuständig. Per Anfang dieses Jahres hat der Kanton Luzern diese Aufgabe selbst übernommen. Der Kanton begründete das mit der Integrationsagenda. Diese verlange, dass der Integrationsprozess aus einer Hand sichergestellt wird. Mit der Integrationsagenda Schweiz (IAS) haben sich Bund und Kantone im Frühjahr 2019 auf eine gemeinsame und verbindliche Strategie geeinigt, um Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene rasch im Berufsleben zu integrieren. Dazu zählen etwa Sprachkurse schon kurz nach der Ankunft. (avd)

Wie viele Dossiers hat denn eine Mitarbeitende des Luzerner Sozialdienstes im Durchschnitt zu betreuen?

Das sind rund 95. Diese Zahl lässt sich aber schwer mit Sozialdiensten anderer Kantone vergleichen. Denn wir haben zum Beispiel administrative Arbeiten wie die Abwicklung der wirtschaftlichen Sozialhilfe in ein separates Team ausgelagert.

Trotzdem: Wie kann eine Angestellte bei 95 Dossiers mit zum Teil mehreren Personen die Betreuung sicherstellen?

Die Belastung durch die Dossiers ist sehr unterschiedlich. Bei einzelnen Dossiers ist ein grosser Betreuungsaufwand notwendig, andere bedingen kaum Klientenkontakte. Es handelt sich aber sicherlich um eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die Erwerbsquoten der meisten Herkunftsgruppen wie Personen aus Eritrea, Afghanistan und Syrien sind in den letzten Jahren zwar gestiegen. Mit Zahlen um rund 50 Prozent erscheinen sie aber noch tief. Was ist hier das Ziel?

Der Kanton Luzern ist im nationalen Vergleich zum Teil weit über dem Durchschnitt. Das ist eine sehr gute Ausgangslage. Trotzdem wollen wir die Erwerbsquote so weit wie möglich erhöhen. Das Ziel ist aber auch eine nachhaltigere Integration in die Berufswelt.

Wie meinen Sie das?

Trotz steigender Erwerbsquote ist die Sozialhilfequote noch hoch. Das hat damit zu tun, dass viele Personen nur eine Arbeit auf Abruf, eine stundenweise Beschäftigung haben oder in einem kleinen Pensum angestellt sind. Hier setzen wir auf die Integrationsagenda, welche auf eine nachhaltige berufliche Integration abzielt und wir unterstützen mit eigenen Programmen.

Welche zum Beispiel?

Erfolgreich ist zum Beispiel die Inte­grationsvorlehre. Der Bundesrat hat das Pilotprojekt unter der Federführung der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung bis ins Ausbildungsjahr 2023/24 verlängert. Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 werden über die Brückenangebote der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung in eine berufliche Grundausbildung geführt. Darüber hinaus führen wir zusammen mit Branchenverbänden Kurse wie Perspektive Bau und Pflege 2.0 durch.

In etwa vier Jahren jährt sich die Flüchtlingswelle, die Europa und die Schweiz erfasst hat, zum zehnten Mal. Dann müssen im Kanton Luzern die Gemeinden für die Sozialhilfe dieser Personen aufkommen. Spüren Sie seitens der Gemeinden bereits Druck?

Es ist auch in unserem Interesse, möglichst viele Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Schliesslich kommt der Kanton nach Wegfall der Bundespauschalen je nach Status für drei oder fünf Jahre ebenfalls voll für die wirtschaftliche Sozialhilfe auf. Darum empfinden wir keinen spezifischen Druck.

«Wir teilen den Gemeinden ausserdem regelmässig mit, wie viele Personen voraussichtlich die Zuständigkeit wechseln werden. Stand heute sind es im Jahr 2025 rund 940 Personen.»

Diese Prognose ist aber noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, da es sicher noch Personen gibt, die sich bis dahin von der Sozialhilfe ablösen werden.