Interview Ein Luzerner mischt bei amerikanischen Horror-Filmen als Produzent und in kleinen Rollen mit Simon Lustenberger (44) aus Luzern ist ein grosser Filmfan. Action via Leinwand und DVD sind ihm aber nicht genug. Also schrieb er einen Regisseur an – und wirkt nun gleich in mehreren Produktionen mit.

Sie sind im neuen Horror-Slasher-Film «The Barn: Part II» involviert. Ich kenne weder den ersten noch den zweiten Teil. Ist dies eine Produktion, nach deren Konsum man zeitlebens nicht mehr glücklich wird?

Nein. Es handelt sich eher um Horror-Komödien, die im typischen Stil der 1980er-Jahre-Horror-Movies produziert wurden.

So wie hier in Luzern zeigt sich Simon Lustenberger vor der Kamera. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. September 2021)

Slash bedeutet aufschlitzen. Wo ist da die Komik?

Natürlich geht es bei «The Barn: Part II» nicht zimperlich zur Sache. Die Horror-Szenen sind jedoch derart überspitzt dargestellt, dass man diese nicht ernst nehmen kann. Der Trick ist, die Balance zwischen Situationskomik, Ernsthaftigkeit und Horror zu finden. Die für diese Zeit typische Synthesizer-Musik und die flachen Dialoge prägen den Stil zusätzlich. Als Hommage an die 1980er-Jahre sind solche Streifen grossartig.

Wie grossartig ist «The Barn: Part II»?

Für mich als Fan sehr, sonst wäre ich nicht on Board. Im ersten Teil geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die in der Halloween-Nacht an die falsche Tür klopft und eine alte Legende zum Leben erweckt. Der zweite Teil knüpft direkt am ersten Teil an. Wer Teil Eins mochte, wird den zweiten Teil lieben.

Wie kommt’s, dass Sie als Luzerner bei amerikanischen Horror-Filmen mitmischen?

Ich kaufte mir 2016 bei der Release-Firma Scream Team Releasing, «The Barn» auf DVD und einige Merchandising-Artikel wie das 8-Bit Game und den Soundtrack auf Musikkassette. Ende 2019 sah ich, dass eine Fortsetzung des Films geplant war. Also schrieb ich Regisseur Justin M. Seaman, um mich zu erkundigen, wie es mit dem Projekt läuft.

Und, wie läuft’s?

Im März 2020 mussten sie wegen der Pandemie einige Drehstopps einlegen. Gleichzeitig ist ihnen ein Produzent abgesprungen, den sie natürlich auszahlen mussten.

Dann sind Sie als Geldgeber eingesprungen?

Nicht sofort. Nachdem ich weiterhin mit dem Regisseur in Kontakt blieb, nannte ich ihm eine für mich realistische Summe, die ich als Produzent einbringen könnte. So kamen wir ins Geschäft.

Wir haben Regisseur Justin M. Seaman per E-Mail gefragt, wie die Hilfe aus Luzern für den Slasher-Film aus seiner Sicht zustande gekommen ist und wie wichtig diese für die Produktion war. Er antwortete prompt und ausführlich:

«Simon Lustenberger wandte sich letztes Jahr an mich, um als Mitproduzent dem Team von ‹The Barn: Part II› beizutreten. Dies, nachdem wir bereits mit den Dreharbeiten begonnen hatten. Bei all den Schwierigkeiten, die wir wegen der Pandemie bei den Dreharbeiten hatten, konnte dies zu keinem besseren Zeitpunkt passieren. Ausserdem schlug Simon vor, Songs der Schweizer Rockband Fighter V als Soundtrack in den Film aufzunehmen. Ich hörte mir das Album an und konnte beim Song ‹Into The Night› mir sofort eine Szene im Film vorstellen, zu der er perfekt passt.»

Simon Lustenberger, wie brachten Sie die Nidwaldner Band Fighter V ins Spiel?

Ich war schon länger ein Fan der Band. Die Jungs haben ausserdem an meinem 40. Geburtstag gespielt. Ich fand, ihre Musik würde perfekt zu diesem Film passen. Das habe ich dem Regisseur so mitgeteilt. Nach Rücksprache mit der Band kam die Sache ins Rollen.

Inwiefern profitieren Sie persönlich davon?

Bei diesem Projekt geht es mir in erster Linie nicht um den Profit. Justin hat mir ausserdem ein paar coole Vertragspunkte angeboten. Im Film kommen zum Beispiel ein College-Jahrbuch und eine Zeitung vor, auf dem mein Bild zu sehen ist. Zusätzlich habe ich mit Fighter V ein Musikvideo zum Song «Into The Night» realisiert, welches auf der Blu-Ray als Bonus beiliegt.

Worum geht’s im Musikvideo?

In einer nebligen Nacht fährt die Band in der Einleitung mit einem Van an ein Music Festival. Unterwegs steigt ein Tramper mit einer auffälligen Collegejacke zu. Der wird von mir gespielt. Es folgt eine Autopanne. Dann folgt der Musikteil. Wir konnten einige versteckte Details einbauen, welche man erst entdeckt, nachdem man den Film gesehen hat. Mit anderen Worten: Schaut euch das Musikvideo und den Film an.

Das Musikvideo der Nidwaldner Band Fighter V liegt der Blu-Ray als Bonus bei. Quelle: Youtube

Falls der Film «The Barn: Part II» ein paar Dollars einspielt: Stehen Sie auch auf der Gehaltsliste?

Nein, ich bin nicht am Gewinn beteiligt. Was kein negativer Aspekt sein muss. Mein Gewinn ist bereits kalkuliert. Das Risiko ist somit klein gehalten. Es ist für einen Filmfan ausserdem speziell, sich in ein Projekt einzubringen und dabei erst noch Einfluss nehmen zu können. Wobei wie gesagt die Dreharbeiten im Gang waren und das Drehbuch bereits geschrieben wurde, als ich dazu stiess.

Dann ist Ihr Einfluss aber doch überschaubar. Folglich schreit es fast nach einem neuen Projekt, das Sie unterstützen sollten. Vielleicht eine Fortsetzung von «Scream», wenn wir schon beim Thema sind?

Das nicht, aber ein Film, der im weitesten Sinne mit «The Barn» verwandt ist. Zane Hershberger, der Kameramann von «The Barn: Part II» wird sein fünftes Filmprojekt «Treaters» als Regisseur und Produzent zusammen mit Sable Griedel in Angriff nehmen. Sable Griedel spielt bei «The Barn: Part I»I eine der Hauptrollen. Bei «Treaters» werde ich als ausführender Produzent tätig sein.

Wie haben Sie das angestellt?

Mit Hershberger stand ich während der Dreharbeiten zu «The Barn: Part II» sporadisch in Kontakt. Das Projekt von Zane und Sable interessierte mich von Beginn weg und nach einigen Skype-Gesprächen stieg ich als Produzent ein.

Diesmal mit einer Rolle?

In «Treaters» trete ich tatsächlich in Erscheinung. Mein Part ist auch hier der Tramper. Die Szene drehten wir allerdings selber. Das geschah am Set des Fighter-V-Videos.

Die Nidwaldner Band ist auch wieder zu hören?

Ja, auch für «Treaters» werden Fighter V einige Lieder zum Soundtrack beisteuern.

Simon Lustenberger wirkt beim amerikanischen Slasher-Horrorfilm, The Barn mit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. September 2021)

«Treaters» wird abgeleitet von Trick or Treat, Süsses oder es gibt Saures. Lassen Sie mich raten: Wir reden hier über eine Halloweengeschichte?

Das liegt doch auf der Hand. In «Treaters» geht es um eine Gruppe von Legend Trippers, die sich Shadow Girls nennen und eine Mediaplattform betreiben. Um mehr Zuschauer zu bekommen, tun sie sich an Halloween mit einer lokalen Horror-Moderatorin zusammen und machen einen Trip zu einem sagenumwobenen Horrorhaus. Die Ladys erleben im wahrsten Sinne des Wortes eine höllische Nacht.

Nimmt der Tramper am Trip teil?

Nein, den liessen sie leider am Strassenrand stehen.

Zurück zu «The Barn: Part II». Wann wird man den Film wo sehen können?

Die Dreharbeiten wurden im Juni 2021 in Pittsburgh, Pennsylvania, abgeschlossen und befinden sich nun in der Post-Produktion. Der Film wird demnächst in den USA an diversen Filmfestivals zu sehen sein und später auf DVD, Blu-Ray und VHS-Kassette erscheinen. Dass der Film offiziell in Schweizer Kinos läuft, ist eher unwahrscheinlich. Weil ich jedoch die Rechte für den Film in der Schweiz besitze, werde ich eine Premiere organisieren. Wo und in welcher Form, bleibt abzuwarten.

