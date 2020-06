Interview Sind die Schiffe auf dem Vierwaldstättersee zu voll? Die SGV nimmt Stellung Ein Leser beschwerte sich, das Dampfschiff Uri sei am 26. Juni am Morgen mit viel zu vielen Passagieren nach Flüelen gefahren. Michel Scheurer, Chefkapitän der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), nimmt Stellung. Hugo Bischof 30.06.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Dampfschiff Uri in Fahrt auf dem Vierwaldstättersee

Michel Scheurer, was sagen Sie zum Vorwurf, die SGV würde ihre Schiffe überladen und so die Corona-Schutzmassnahmen missachten?

Scheurer: Der Vorwurf ist völlig haltlos, das können wir Schwarz auf Weiss belegen. Wir zählen auf jeder Fahrt an jeder Station, wie viele Passagiere ein- und aussteigen. Am Freitagvormittag legte das Dampfschiff Uri in Luzern mit 285 Passagieren los. In Vitznau stiegen 51 Passagiere aus und 7 ein. In Weggis waren es 51 Ein- und 49 Ausstiege. Es waren also zu jeder Zeit weniger als die gemäss Corona-Schutzkonzept auf der «Uri» zugelassenen maximal 400 Passagiere an Bord. Vitznau ist generell unser Haupt-Umladeplatz, hier steigt jeweils rund ein Drittel der Passagiere aus, um auf die Rigi-Bahn zu wechseln.

Welche Richtlinien gelten bei der SGV bezüglich Corona-Schutzmassnahmen?

Wir halten uns an das in der Schweiz geltende ÖV-Schutzkonzept. Die Hauptbestimmung für die Schifffahrt lautet: Die maximale Passagierzahl muss auf 50 Prozent begrenzt werden.

Werden die Passagiere angewiesen, Schutzmasken zu tragen?

Wir weisen die Passagiere bei der Begrüssung auf die Möglichkeit des Maskentragens hin. Wir machen auch regelmässig entsprechende Lautsprecher-Durchsagen, aber nicht an jeder Station, sonst würden wir den Passagieren, salopp ausgedrückt, auf den Wecker gehen. Bei uns kann man auch Schutzmasken kaufen. Ein Schutzmasken-Pflicht gibt es aber wie im gesamten öffentlichen Verkehr nicht. Zudem wird an allen Stationen sowie auf den Schiffen auf das Schutzkonzept mittels Plakaten aufmerksam gemacht.

SGV-Chefkapitän Michel Scheurer im Mai 2020 beim Anbringen von Plakaten für die Corona-Schutzmassnahmen.



Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 27. Mai 2020)

Weisen Sie überzählige Passagiere ab?

Ja. Dafür haben wir aber bei gutem Wetter immer schon am Morgen ein Reserveschiff inklusive Besatzung in Bereitschaft, das losfahren kann, wenn die Passagierzahlen zu hoch werden. Am vergangenen Mittwoch war dieses bereits einmal im Einsatz, am Morgen, um zwei Schulklassen zum Verkehrshaus zu bringen, und am Nachmittag ab Weggis. Andernfalls wären wir dort überladen gewesen.

Der Leser kritisiert auch, dass er nicht durch das Restaurant zum Oberdeck hinten gelangen konnten, obwohl dort noch viele Plätze frei waren.

Es ist tatsächlich so, dass das Oberdeck hinten neu zum Restaurantbereich zählt und dort nun ebenfalls Konsumationszwang gilt. Um aufs Oberdeck hinten zu gelangen, muss man sich vom Servierpersonal einen Platz zuweisen lassen. Wir sind aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen verpflichtet zu verhindern, dass es im Restaurant zu viel Laufverkehr gibt. Dass dies nicht allen Gästen gefällt, dafür haben wir Verständnis. Es ist aber unvermeidlich.

Sind die Leute froh, endlich wieder ein Schiff zu besteigen? Oder sind Sie noch zurückhaltend?

Bei den Einzelreisenden stellen wir schon fest, dass sie sehr erfreut sind, endlich wieder ein Schiff zu besteigen. Gruppenreisen haben wir noch absolut keine. Die Frequenzen sind bei uns insgesamt um circa 50 Prozent eingebrochen. Bei uns stammen übrigens rund 75 Prozent der Gäste aus der Schweiz.

Infos zum Corona-Schutzkonzept der SGV: www.lakelucerne.ch/de/betriebsinformation