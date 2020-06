Sitzplätze statt Parkplätze: Die Luzerner Bahnhofstrasse wird in wenigen Wochen autofrei Die Teilsperrung der Bahnhofstrasse kann noch in diesem Monat umgesetzt werden. Die Stadt Luzern und die Beschwerdeführer, darunter auch die Luzerner Kantonalbank AG, haben sich aussergerichtlich geeinigt. 02.06.2020, 10.01 Uhr

Die Bahnhofstrasse in Luzern. Pius Amrein (4. Januar 2019)

(zim) Im Dezember 2018 hat der Grosse Stadtrat ein Postulat überwiesen, das eine Teilsperrung der Bahnhofstrasse ab Ostern 2019 sowie einen Testbetrieb für alternative Nutzungen auf der Bahnhofstrasse forderte. Im April 2019 hat der Stadtrat die dafür nötige Verkehrsanordnung publiziert. Gegen sie haben sieben Parteien, darunter auch die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB), beim Kantonsgericht Beschwerde eingereicht.

Inzwischen konnte eine aussergerichtliche Einigung mit allen Beschwerdeführenden erzielt und unterschrieben werden, wie die Stadt Luzern am Dienstag mitteilte. Die Beschwerdeführenden haben ihre Beschwerde gegen die Teilsperrung zurückgezogen.

Bahnhofstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt

Damit ist laut Mitteilung der Weg frei, die Bahnhofstrasse auf diesen Sommer hin von der Kreuzung Hirschmattstrasse/ Hirschengraben bis zur Seidenhofstrasse für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die Arbeiten dazu werden voraussichtlich Mitte Juni starten. Sie dauern rund zwei Wochen.

Die Autoparkplätze in der Bahnhofstrasse werden aufgehoben. Die Taxistandplätze auf dem Theaterplatz werden in den Hirschengraben und in die Bahnhofstrasse verschoben. Die Velo- und Motorrad-Parkplätze werden so verlegt, dass in der Bahnhofstrasse Raum für öffentliche Nutzungen entsteht.

Neugestaltung und Velostation bis 2023 Für die definitive Neugestaltung der Bahnhofstrasse und für die Velostation mit rund 1000 Abstellplätzen wird zurzeit das Bauprojekt erarbeitet. Ziel ist es, bis 2023 die Velostation zu realisieren, die Bahnhofstrasse unter anderem mit einer zusätzlichen Baumreihe neu zu gestalten und vom Theaterplatz bis zum Bahnhofplatz eine Begegnungszone einzuführen. Die von der Stimmbevölkerung angenommene Initiative «Für eine attraktive Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern» verlangt, dass eine wenn immer möglich autofreie Bahnhofstrasse vom Luzerner Theater bis zur Seebrücke realisiert wird. (zim)

So sollen auf dem Theaterplatz und auf einem Teil der freien Flächen auf der Bahnhofstrasse Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Zudem kann das Restaurant Rossini seine Boulevardfläche voraussichtlich auch über die aktuelle Corona-Massnahmen hinaus vergrössern.

Auf einen Testbetrieb für innovative Boulevardkonzepte wird in dieser Sommersaison aber verzichtet. Laut Mitteilung ist dieser sehr aufwendig und ist vor allem wegen der fehlenden öffentlichen Toiletten vorderhand nicht umsetzbar.

Im Herbst wird der Jesuitenplatz saniert

Im Herbst 2020 wird während weniger Monate der Jesuitenplatz saniert. Er besteht in der heutigen Form seit rund 50 Jahren und ist auf einer Pfahlkonstruktion abgestützt. Die intensiv genutzte Oberfläche weist laut Mitteilung Schäden und Unebenheiten auf. Damit der Platz weiterhin genutzt werden kann, werden die Oberfläche und die Fundationsschicht erneuert.