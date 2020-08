Sitzungen des Grossen Stadtrates Luzern finden weiterhin im Kantonsratssaal statt Wegen weiterhin grassierenden Corona-Pandemie werden die Ratssitzungen weiterhin im Kantonsratssaal stattfinden. So auch die konstituierende Sitzung Anfang September. 25.08.2020, 15.24 Uhr

Bleibt anders als im Bild leer: der Stadtratssaal im Rathaus.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2019)

(sok) Am Donnerstag, 3. September, findet die konstituierende Ratssitzung statt. An dieser Sitzung werden keine Sachgeschäfte behandelt; im Zentrum steht die Wahl der designierten Grossstadtratspräsidentin Lisa Zanolla. Eigentlich finden die Sitzungen des Grossen Stadtrates im Rathaus am Kornmarkt statt. Seit März wird jedoch im Kantonsratssaal getagt, damit die vom Bundesamt für Gesundheit vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.