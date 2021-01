Skibetrieb Luzerner Kantonsspital verzeichnet nur «sehr wenige Skiunfallpatienten» Seit kurzem wird in den Zentralschweizer Wintersportorten wieder Ski gefahren – ausser im Kanton Luzern. Im Luzerner Kantonsspital sind aber nur ganz wenige Verunfallte gelandet. Lukas Nussbaumer 04.01.2021, 18.15 Uhr

Wenn Luzern keine Rücksicht nehme auf die Auslastung seiner Spitäler, sei nicht garantiert, dass alle verunfallten Skifahrer aufgenommen werden können. So begründete Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf letzte Woche seinen Entscheid, die Luzerner Skigebiete nicht vor dem 8. Januar zu öffnen.

Nun, nachdem Uri, Obwalden, Nidwalden und Zug ihre Skigebiete am 30. Dezember öffnen liessen und am 2. Januar auch Schwyz nachzog, zeigt sich: Die Zahl der Skiunfallpatienten über die Neujahrsfesttage war überschaubar. Laut Markus von Rotz von der Kommunikationsabteilung des Luzerner Kantonsspitals mussten «glücklicherweise nur sehr wenige Personen, die bei der Ausübung einer Wintersportart verunfallt sind, hospitalisiert werden». Wie viele genau, wird später erhoben.

Das Luzerner Kantonsspital sei im Bereich der Wintersportunfälle auch weiterhin auf tiefe Zahlen angewiesen, betont von Rotz. Würden zusätzlich Unfälle mit Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen die Spitalstandorte in Luzern, Sursee und Wolhusen beanspruchen, könne das zur Überlastung des ohnehin stark beanspruchten Gesundheitssystems führen. Im Dezember stammten rund 25 Prozent aller erkrankten oder verunfallten Patienten des Luzerner Kantonsspitals aus Nidwalden, Obwalden, Uri, Schwyz oder Zug.

Kantonsspital: «Trendumkehr momentan nicht erkennbar»

Wie prekär die Situation im Luzerner Kantonsspital ist, unterstreicht von Rotz mit dieser Aussage: «Die Covid-19-Plätze auf der Intensivstation am Standort in Luzern sind aktuell zu 100 Prozent belegt.» Eine Erhöhung der Bettenzahl für Coronapatienten würde zu Lasten aufgeschobener Eingriffe gehen, von denen es bereits viele gibt: Laut von Rotz ist der Operationsbetrieb «massiv eingeschränkt».

Ein Bett im Patientenzimmer der Isolierungsstation im Luzerner Kantonsspital im März - zurzeit sind alle besetzt.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. März 2020)

Angespannt ist die Lage aber nicht nur im Kanton Luzern, sondern in der ganzen Zentralschweiz. So gebe es im Bereich der freien Intensivbetten und insbesondere beim dafür nötigen medizinischen Fachpersonal «zurzeit nur sehr wenig Spielraum». Eine Trendumkehr, sagt von Rotz weiter, sei «momentan nicht erkennbar».

Im ganzen Kanton Luzern, also an den Standorten des Kantonsspitals in Luzern, Sursee und Wolhusen sowie in der St.Anna Klinik und im Paraplegikerzentrum in Nottwil, gibt es total 49 Intensivpflegebetten. 43 davon waren am Montag besetzt. In 21 wurden Coronapatienten beatmet – ein neuer Höchststand seit Ausbruch der Pandemie.