Skigebiete

Im Streit um die offenen Terrassen in den Skigebieten haben die Innerschweizer Kantone dem Bund offiziell nachgegeben und ordneten die Schliessung an. Doch nicht per sofort: Heute konnte man sein Mitagessen vielerorts noch auf der Terrasse geniessen.

Silvy Kohler

27.02.2021, 15.23 Uhr