Snowboard Big Air Im Landeanflug auf Peking: Snowboarder Jonas Bösiger ist in Topform Zum Start des Olympia-Winters feierte der Schwyzer Jonas Bösiger beim Weltcup in Chur seinen bisher grössten Erfolg. Dieses Wochenende wird der Snowboarder im US-Bundestaat Colorado beim Big Air wieder um die Topplatzierungen mitkämpfen. Jule Seifert Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob mit Snowboard oder Fallschirm, Salti drehend oder in den Sonnenuntergang fliegend, den Grossteil seiner Zeit befindet sich Jonas Bösiger in der Luft. Die Spezialität des Snowboarders ist die Disziplin Big Air. In seinem Repertoire sind Tricks, bei denen es den Genussfahrern vom Zuhören schwindelig werden kann. «Am Wochenende werde ich den Backside und Switch Backside Triple Cork 1620 beim Weltcup zeigen», sagt der 26-Jährige. Viereinhalbmal um die Längsachse und dazu noch dreimal über Kopf gedreht, rückwärts oder vorwärts angefahren, nach rechts oder links abgesprungen.

Jonas Bösiger beim Big-Air-Final in Chur. Bild: Keystone (Chur, 23. Oktober 2021)

Beim Big-Air-Wettkampf werden zwei verschiedene Sprünge gezeigt. Diese werden nach Schwierigkeit, Ausführung, Weite, aber auch nach Variation bewertet. Deswegen beherrschen die Profis die schwierigen Tricks in beide Anfahrts- und Absprungrichtungen. Zusätzlich werden die Sprünge noch mit verschiedenen Griffen am Snowboard variiert.

Bösiger vertraut seinem Können und gewinnt

Die Athletinnen und Athleten haben beim Big Air nur wenige Versuche, um die Sprünge optimal auszuführen. Beim Weltcup-Auftakt in Chur kam erschwerend hinzu, dass Bösiger im kurzen Training nicht alle Tricks an der neuen Schanze üben konnte. Sein Erfolgsrezept:

«Man muss Vertrauen in sich haben, dass man den Trick stehen kann, ohne ihn am Wettkampftag geprobt zu haben.»

Trotz der erschwerten Bedingungen erreichte der Schwyzer die höchste Punktzahl des Tages und gewann vor dem heimischen Publikum seinen ersten Weltcup. «Vor so vielen Menschen zu springen, das spornt zu Höchstleistungen an», so Bösiger.

Sein Karrierehighlight kam nach einer Saison, die weniger erfreulich für Bösiger lief. Im Wettkampf konnte er im letzten Winter nicht abliefern, er habe sich zu viel Gedanken gemacht und sich zu sehr unter Druck gesetzt. Die Rückkehr aufs Podium zeigt, dass sich das Mentaltraining im Sommer gelohnt hat.

In Colorado soll für Olympia geprobt werden

Mit dem Ergebnis sieht es für Bösiger gut aus, die Olympiaqualifikation ein weiteres Mal zu schaffen. Unter den dreissig Besten belegt er momentan Rang 11 und erreichte mit dem Sieg die Olympia-Limite von Swiss Olympics.

«Ich könnte jetzt schon pokern und keine Wettkämpfe mehr bestreiten, aber natürlich will ich die Wettkampfpraxis mitnehmen.»

Diese wird er am Wochenende sammeln, wenn die Freestyle-Snowboarderinnen und -Snowboarder in Steamboat Springs antreten. Als Favorit in Colorado sieht er sich nicht, denn es gebe viele gute Fahrer. Wer am Wettkampftag mit den Bedingungen am besten klarkommt, wird auf dem Podium landen. Eine weitere Topplatzierung sei also nicht unrealistisch, so Bösiger.

Die Formkurve und die mentale Stärke scheinen beim Schwyzer im Olympia-Winter zu stimmen. 2018 erreichte Bösiger den zweiten Platz im Qualifikationsspringen im südkoreanischen Pyeongchang und kehrte mit dem olympischen Diplom zurück in die Schweiz. Sein Wunsch für Peking 2022: «Das Diplom verbessern und im besten Fall eine Medaille nach Hause bringen.»

Auch in seiner Freizeit am liebsten in der Luft

Seinen ersten Triple Cork 1620 probierte Jonas Bösiger direkt im Schnee, ohne auf dem Luftkissen zu üben. Sein erster Sprung aus dem Flugzeug war kein Tandemsprung, er wagte gleich den Übungssprung mit zwei Instruktoren an seiner Seite. Nur wenige Monate später hielt Bösiger die Schweizer Fallschirmlizenz in den Händen. Seine Eltern haben sich beim Fallschirmspringen kennen gelernt, erzählt Bösiger, es sei klar gewesen, dass auch er irgendwann springen wird.

Um nicht auf das Flugzeug angewiesen zu sein, startete er im Anschluss mit der Gleitschirmausbildung. So sei er unabhängiger und könne fliegen, wann immer er wolle. Rund um seinen Wohnort Ibach in Schwyz hat er dafür ideale Voraussetzungen. Wenn er es gemütlich angehen will, findet er «in der Region wunderschöne Ecken, um in den Sonnenuntergang zu fliegen», oder er wählt den Gleitschirm, um nach dem Schneetraining vom Berg zu kommen. Und wenn die Salti im Schnee noch nicht für genügend Adrenalin gesorgt haben, dann springt der Snowboarder mit den Fallschirmkollegen in Formation aus dem Flugzeug.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen