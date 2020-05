So berichteten Luzerner Zeitungen über das Ende des Krieges Eine Presseschau der Luzerner Ausgaben im Mai 1945 zeigt: Die Zeitungsmacher waren kurz nach Kriegsende spöttisch unterwegs. Dominik Weingartner 08.05.2020, 18.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Im Mai 1945 kennt auch die Schweizer Medienlandschaft nur ein Thema: Das bevorstehende Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Am Montag, dem 7. Mai, wurde die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte im Hauptquartier der Alliierten in Reims vereinbart und unterzeichnet. Das Ende aller Kampfhandlungen wurde zwar erst tags darauf, am 8. Mai, um 23.01 Uhr festgelegt und bis heute gilt dieses Datum als «Tag der Befreiung» – über das Ereignis berichtet hat die Presse aber schon am Dienstagmorgen.

So vermeldeten auch alle drei grossen Luzerner Tageszeitungen die Neuigkeiten an prominentester Stelle. Während das konservative «Vaterland» («Die Generalkapitulation Deutschlands») und das liberale «Tagblatt» («Kriegsende in Europa») das historische Grossereignis sachlich-nüchtern abhandelten, wählten die «Luzerner Neuesten Nachrichten» (LNN) mit dem Fronttitel «Ende Feuer» einen spielerischeren Ansatz.

So titelten die «Luzerner Neueste Nachrichten». «Der Krieg ist aus.» Das Vaterland schrieb: «Die Generalkapitulation Deutschlands.» Das Luzerner Tagblatt schrieb: Kriegsende in Europa. Spöttisch kam dieser Titel daher. Die Köpfe des Kriegs.

So warteten die LNN im Innenteil mit einer ganzen Seite mit Bildern zum Aufstieg und Fall von Nazideutschland auf, unter dem leicht spöttischen Titel: «Das 1000-jährige Reich: 1933–1945!» Am Tag darauf brachte die damals bilderreichste Zeitung in Luzern einen achtseitigen Sonderdruck, der die Kriegsjahre in zahlreichen Bildern Revue passieren liess; inklusive dreier grosser Porträts der Sieger Roosevelt, Stalin und Churchill.

Bild: Archiv LZ

Das «Tagblatt» druckte am 8. Mai auf der Frontseite einen Leitartikel mit dem Titel «Dank und Freude!» ab. Dort wurde auch die besondere Rolle der Schweiz hervorgehoben; die «unfassbar schweren Opfer an Freiheit, Blut und Habe», die andere Völker hätten erleiden müssen, seien «gnädig an uns vorübergegangen.» Der Artikel spricht von der Schweiz als «Friedensinsel, als das Land der Sehnsucht aller Bedrängten und Verfolgten, das von Milch und Honig fliesst».

Das «Vaterland» berichtet von «freudig hallenden Abendglocken», die nach der Verkündung der Waffenruhe durch den Bundesrat im Rundfunk erklingten. Die Glocken müssten «auch als Dank der Schweiz für ihre Bewahrung vor kriegerischem Überfall, Verheerung und Vernichtung klingen». Bei aller Freude über das Kriegsende sei es aber «keineswegs so, wie es bereits in einem linkspolitischen Blatt zu lesen war, dass die schweizerischen Offiziere nun ihre Uniformen bis zum Jahre 2000 einstampfen könnten.»