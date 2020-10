Schwerpunkt «Gesellschaft war noch nie so gespalten wie heute»: So blicken Amerikaner aus der Zentralschweiz auf die US-Wahlen Wird Donald Trump am 3. November wieder gewählt oder gewinnt sein Herausforderer Joe Biden? Wir haben US-Bürger aus der Zentralschweiz gefragt, wem sie ihre Stimme gaben. Es zeigt sich ein klarer Trend. Pablo Mathis und Julian Spörri 29.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch nach 31 Jahren in der Schweiz: Amerika ist und bleibt für Beata Zibung eine Herzensangelegenheit. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Oktober 2020)

Über 200 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen können am 3. November einen Präsidenten wählen. Dieser wird die globale Wirtschaftsmacht in den nächsten vier Jahren führen. Zur Wahl steht der bisherige republikanische Amtsträger Donald Trump (mit seinem Vizepräsidenten Mike Pence) und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden (mit Kamala Harris).

Mitbestimmen können auch rund 20'000 US-Bürger aus der Schweiz. In der Zentralschweiz lebten Ende des letzten Jahres 1307 Personen mit amerikanischer Staatsangehörigkeit. Der grösste Anteil entfällt dabei auf den Kanton Zug, gefolgt vom Kanton Luzern.

Alles anzeigen

Doch wen wählen die Amerikaner aus der Zentralschweiz? Und wie nehmen sie die Politik in ihrem Heimatland wahr? Wir haben nachgefragt.

Boni Joi Bild: Tobi Joi

«Ich bin Demokratin und war entsprechend geschockt als Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde. Es ist jedoch wichtig zu realisieren, dass die Entwicklung der letzten vier Jahre nicht nur Trump, sondern auch der ihn unterstützenden Republikanischen Partei geschuldet ist. Trumps Inkompetenz zeigt deutlich, dass Politiker gebildet sein und sich mit den Gesetzen und der Geschichte des Landes auskennen müssen.

Mit der diesjährigen Wahl hoffe ich, dass endlich wieder Erwachsene das Ruder übernehmen. Biden zählt zu den konservativen Demokraten und hat bereits in der Vergangenheit mit Republikanern kooperiert. Aber auch mit den linken Kräften kann Biden zusammenarbeiten. Dies zeigt seine Wahl von Kamala Harris zur Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten. Ich hoffe, Biden kann das Land wieder vereinen.»

Beata Zibung Bild: Dominik Wunderli

«Ich habe Joe Biden und Kamala Harris gewählt. Sie sind meiner Meinung nach derzeit das beste Team, das die amerikanische Regierung führen kann. Von Donald Trump halte ich wenig. Als Präsident hat er einen schrecklichen Riss durch die amerikanische Gesellschaft verursacht. Die Unterschiede zwischen den Kandidaten zeigen sich auch in den gegensätzlichen Wahlkämpfen: Während Biden eine normale Kampagne mit politischen Plänen führt, erzählt Trump ärgerlichen Unsinn.

Die zu beobachtende Polarisierung in den USA ist auch eine Konsequenz des Zweiparteiensystems. Die Siegerpartei nutzt ihre Macht, um die Politik auf die eigene Seite zu schwenken, anstatt mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten. Dass es zum Beispiel in den USA keine allgemeine Gesundheitsversorgung gibt, ist auf die Unfähigkeit der Parteien zurückzuführen, Kompromisse einzugehen. Im Unterschied dazu werden die Parteien in der Schweiz durch das politische System gezwungen, einen Mittelweg zu finden.»

Sarah Bowman Bild: PD

«Weil ich in einer politischen Familie aufgewachsen bin, verfolge ich die Politik in den USA seit meiner Kindheit. Ich stelle fest, dass die amerikanische Gesellschaft noch nie so gespalten war wie heute. Einen der Gründe für diese Entwicklung sehe ich darin, dass die extremen Rechten versuchen, das Bildungssystem als radikal sozialistisch zu klassifizieren und so Misstrauen hervorrufen. Dies erlaubt es den Medien, die Öffentlichkeit leichter zu beeinflussen und falsche Informationen zu vermitteln. Algorithmen auf Social Media verschärfen das Problem, weil sie dazu beitragen, dass Nutzer nur Inhalte sehen, die ihre eigene Meinung wiedergeben.

Ich bin Mitglied der demokratischen Partei und gebe meine Stimme darum Joe Biden, obwohl auch er kein idealer Kandidat ist. Das Problem liegt darin, dass die beiden grossen Parteien nicht mehr die Ansichten der Wähler vertreten. Reichtum entscheidet, wer als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt wird. Ich wünsche mir für mein Land, dass wir zu einem Punkt kommen, an dem Geld nicht mehr das Schicksal der Nation bestimmt.»

Hinweis: Diese Woche erschien die neue Single «Digger» von Sarah Bowman. Die Musikerin drückt darin ihren Widerstand gegen die «gierige und ausbeuterische Seite Amerikas» aus. Mehr Infos.

Misha Pless Bild: PD

«Ich fühle mich keiner Partei zugehörig, sondern entscheide aufgrund der vorherrschenden sozioökonomischen Probleme und Kandidatenprofile. So wählte ich im Jahr 2000 Al Gore, jedoch 2008 und 2012 John McCain respektive Mitt Romney. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen kam ich nicht zum Wählen, ich weiss aber auch nicht, wen ich gewählt hätte. Denn Hillary hatte für mich aufgrund ihrer Verwicklung in diverse dubiose Angelegenheiten kein klares Profil. An Trump kritisiere ich wiederum seine Ausdrucksweise und den Umgang mit Minderheiten. Des Weiteren schränkt sein Narzissmus seine Entscheidungsfähigkeit ein. Nichtsdestotrotz gilt es bei Trump zu differenzieren. So muss man verstehen, dass Trump die Welt aus der Perspektive eines Geschäftsmannes sieht. Diese Einstellung ist auch entscheidend für seine Ablehnung eines absoluten Lockdowns. Denn dieser hätte in den Vereinigten Staaten massive wirtschaftliche Konsequenzen und es müsste im Übrigen davon ausgegangen werden, dass die Ansteckungen lediglich zeitlich verschoben werden. In diesem Sinne könnte man die sogenannte «Great Barrington Declaration» unterstützen. Sie sieht einen Schutz der gefährdeten Individuen bei Aufrechterhaltung des Alltags weniger gefährdeter Personen vor. Es liesse sich so bis zur Entdeckung eines Impfstoffes ein gewisses Mass an Herdenimmunität erreichen.



Auch in Sachen Aussenpolitik bedarf es einer nüchternen Betrachtungsweise. Ich halte Trump nämlich generell für einen schlechten Diplomaten, scheue aber nicht davor zurück, ihn für die Annäherung Israels mit den muslimischen Golfstaaten zu loben. Auch seine unkonventionelle Herangehensweise mit einem Treffen mit Kim Jong-Un fand ich beachtenswert. Bezogen auf die anstehenden Wahlen könnte eine Wiederwahl Trumps auch für wirtschaftliche Kontinuität und somit Stabilität sorgen.

Ich ziehe also über Trump eine gemischte, ins Negative neigende Bilanz. Was Joe Biden angeht, empfinde ich ihn als farblos und ‹abgenutzt›. Er bewarb sich bereits 1988 und 2008 für das Präsidentenamt, scheiterte aber beide Male bereits in den Vorwahlen. Darüber hinaus ist er älter als Trump und somit liegt bei ihm das Risiko von Demenz höher. Zusammenfassend stehe ich also vor einer schwierigen Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen, Trump oder Biden zu wählen. Schade, McCain ist gestorben und man findet keine vorbildlichen Kandidaten mehr.»

M. Coblentz Bild: PD

«2016 wählte ich weder Trump noch Clinton, sondern Gary E. Johnson von der Libertären Partei. Obwohl ich tendenziell eher Demokratisch eingestellt bin, war mir Hillary Clinton suspekt. Die E-Mail-Affäre war dabei nur die Spitze des Eisberges. Ich fand, dass es Hillary Clinton nicht verdient hatte, als erste Präsidentin der USA in die Geschichte einzugehen. Eine wirkliche Alternative gab es mit Trump jedoch nicht. Damals wie auch heute widerten mich seine Aussagen an. Vielen Amerikanern ging es so wie mir und waren unentschlossen, leider entschieden sich viele am Ende für Trump.

Dieses Jahr wähle ich jedoch wieder demokratisch. Man sollte aber nicht glauben, dass Biden und Trump bei einer Wahl alle ihre Versprechen einlösen. Die Kluft zwischen den beiden Parteien und die Bürokratie des Staates sind dafür zu gross. Trotzdem hoffe ich, dass mit Biden die Ehre des Präsidentenamtes wiederhergestellt wird. Mein grösster Wunsch wäre, dass die Amerikaner aufhören Sachverhalte als demokratische oder republikanische Themen oder Probleme zu klassifizieren. Wir müssen sie als amerikanische Probleme verstehen.»

Teresa Fox Bild: PD

«Ich bin keiner Partei zugehörig, sehe mich jedoch den Demokraten nahe stehend und habe bereits 2016 für sie gewählt. Dieses Jahr wählte ich Joe Biden. Die Präsidentschaft Trumps bestätigte meine Befürchtungen und trotzdem erschrecken mich seine Aussagen immer wieder aufs Neue. Von Biden erhoffe ich mir primär, dass er Würde zurück in das Amt bringt und eine tiefere Spaltung der Gesellschaft verhindert. Trump hat die Reputation Amerikas in nur vier Jahren massiv beschädigt.»

Das Votum aus der Zentralschweiz fällt also klar für Joe Biden aus. Keine einzige angefragte Person hat ihre Stimme dem republikanischen Amtsträger Donald Trump gegeben. James Foley, Sprecher der Republicans Overseas Switzerland, schätzt, dass es landesweit «mehrere hundert» Republikaner gebe. «Viele von ihnen leben zwischen Genf, Lausanne und Bern, manche auch in der Region Zürich», so Foley. «Die grosse Mehrheit der Amerikaner in der Schweiz ist aber der demokratischen Partei zugewandt.»

Die in der Schweiz lebenden Republikaner würden bei den anstehenden Wahlen hinter dem derzeitigen US-Präsidenten stehen, sagt Foley. «Noch vor vier Jahren, als Donald Trump gewählt wurde, waren viele Republikaner nicht vollkommen begeistert. Während seiner Präsidentschaft hat er aber bewiesen, dass er sich für die lokale Wirtschaft einsetzt und seine Versprechen hält, etwa mit dem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen oder dem Truppen-Abzug aus Kriegsgebieten.»