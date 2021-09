Zertifikatspflicht So gelangen Sie mit der Covid App ins Restaurant oder ins Kino Ab dem 13. September gilt auch im Innern von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen die Zertifikatspflicht. Die Handhabung und Überprüfung der Zertifikate funktioniert auch über das Smartphone. Dabei ist der Datenschutz stets gewährleistet.



Katja Jeggli, Martin Messmer 09.09.2021, 16.15 Uhr

Wer ab nächsten Montag in eine Bar, in ein Restaurant oder auch in einen Fitnessclub will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Natürlich kann man den QR-Code auch auf Papier mit sich tragen, am schnellsten gehts aber wohl doch per Smartphone. Unser Video oben zeigt, wie das Handling im Alltag sein wird.