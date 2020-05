Reportage So erwachen die Luzerner Museen aus dem Coronaschlaf Der Samstag läutete das erste Museums-Wochenende seit dem Lockdown ein. Die Freude der Besucher ist gross, die Sorgen sind klein. Simon Mathis 17.05.2020, 05.00 Uhr

Samstagmorgen; der Himmel ist verhangen, einige Regentropfen verirren sich auf den Boden der Stadt Luzern. Für Museen sind das gute Vorzeichen, trübes Wetter lockt Besucher an. Allerdings ist dieser Samstag kein Tag wie jeder andere: Er läutet das erste Museums-Wochenende nach dem Coronalockdown ein. Seit einer Woche sind die Museen nun wieder geöffnet. Obwohl es an Touristen fehlt, herrscht keineswegs gähnende Leere in den Hallen der Kultur. Vor allem Luzerner und Zentralschweizer sind unterwegs.

10 Uhr, Museum Sammlung Rosengart

Angela Rosengart begrüsst uns im Foyer des Hauses, sie spricht durch eine Hygienemaske. «Ich war wahnsinnig traurig, als wir das Haus schliessen mussten. Am Montag haben wir dann mit gemischten Gefühlen geöffnet», erzählt sie. «Einerseits sind wir natürlich froh, dass es weitergeht. Andererseits standen am Anfang Unsicherheiten. Etwa: Wie setzen wir die Massnahmen um? Kommen überhaupt Leute?»

Tatsächlich ist das Museum nicht überfüllt. Rosengart zählt etwa 20 Besucher täglich. Zwei von ihnen sind Julia (27) und Gina (28) aus der Stadt Luzern. Die beiden Freundinnen haben sich spontan für einen Museumsbesuch entschieden. «Wir wollten endlich wieder mal etwas anderes machen, als immer nur Netflix schauen», erzählen sie. Wegen Corona hätten sie keine Bedenken: «Das Schutzkonzept ist gut, wir haben keine Angst.»

11 Uhr, Kunstmuseum Luzern

Der 28-jährige Yvan Sikiaridis fährt mit dem Lift in den vierten Stock des KKLs. Der Museologe ist aus Fribourg angereist – und ist damit der erste Besucher aus der französischsprachigen Schweiz, seitdem das Kunstmuseum wieder geöffnet hat. «Meine Freude, wieder ins Museum zu können, ist gross. Der menschliche Kontakt hat mir gefehlt», erzählt Sikiaridis. «Ich habe aus meiner Leidenschaft auch meinen Beruf gemacht. Heute bin ich aber in meiner Freizeit hier.»

Zurzeit besuchen täglich etwa 30 bis 50 Personen das Kunstmuseum, sagt Judith Wartenweiler, die Leiterin des Kassenpersonals. Das seien mehr, als man ursprünglich erwartete habe. «Wir freuen uns, dass die Leute das Museum besuchen», so Wartenweiler. «Wir hoffen aber auch, dass die Zahl der Besucher bald steigen wird.» Das Einhalten des Abstandes sei kein Problem; die Ausstellungsräume böten mehr als genug Platz. Die Situation hat auch Auswirkungen auf den Shop; die Artikel werden nur auf Anfrage herausgegeben.

13 Uhr, Historisches Museum

Hier ist vor allem die Ausstellung «Luzern. Fotografiert: 1840 bis 1975» ein Anziehungspunkt. Etwa für die 32-jährige Monika. «Ich bin einfach aus Interesse hier», sagt sie schulterzuckend. «Bedenken habe ich gar keine, im Museum sollte man ja eh nichts anfassen. Sehen Sie sich diese Ansicht vom alten Luzern an, die ist echt cool!» Alltägliche Freude in einer ungewöhnlichen Situation.

Auch der 69-jährige Mario Schmid sieht sich die historischen Fotografien an. Ich hatte schon ziemliche Entzugserscheinungen», sagt er schmunzelnd. Auch er freut sich sichtlich, wieder ins Museum gehen zu können. «Ich brauche hin und wieder gewisse Augenschmeichler.» Die Museen in Luzern seien allesamt ausgezeichnet – sie verdienten es, besucht zu werden. Im Historischen Museen gehen etwa 20 Leute pro Tag ein und aus. Vor der Coronazeit waren es ungefähr 50 bis 300, je nach Wetter. «Wahrscheinlich ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass wir schon wieder offen haben», sagen Margherita Delussu und Pia Kälin an der Kasse. «Wir sind zuversichtlich, dass bald mehr Leute kommen.»

16 Uhr, Verkehrshaus

Maskenpflicht gilt in keinem der besuchten Museen – auch im Verkehrshaus nicht. Eine von nur zwei Ausnahmen ist der beliebte Jetsimulator, bei dem sowohl Besucher als auch Personal Masken tragen müssen. Nach jedem simulierten Flug werden die Joysticks gereinigt. «Wir sind heute mit einer befreundeten Familie angereist», erzählt Inigo (52) aus Menziken AG, während sein Sohn im Jetsimulator seine Runden dreht.

«Wir fuhren mit separaten Autos hierher und halten uns an die Regeln.» Inigo und seine beiden Söhne sind Stammgäste im Verkehrshaus; sie wissen ganz genau, was wo ist. «Wir sind überrascht, dass nicht mehr Leute hier sind.»

Dabei ist die Zahl der Besucher in der vergangen Woche stetig gestiegen; am Montag waren es noch 178, am Samstag weit über 600. «Wenn wir an einem Tag über 500 Besucher erreichen, kommen wir in einen Bereich, der sich wirtschaftlich lohnt», sagt Verkehrshaus-Mediensprecher Olivier Burger. Die erste Luzerner Museumswoche zeigt: Der Start war langsam, stimmt aber zuversichtlich.

