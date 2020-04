Video So feiert Jubilarin den 100. Geburtstag in der Alterssiedlung Root sicher Maria Bisang-Stücheli hat ihren 100. Geburtstag in Root im kleinen Rahmen gefeiert. Die grosse Familie will das Fest bald nachholen. Roger Rüegger 24.04.2020, 19.20 Uhr

Fast standesgemäss hat die Geburtstagsfeier für Maria Bisang-Stücheli stattgefunden. Die am 24. April 1920 in einem Luzerner Tätschhaus in Root geborene Frau durfte am Freitag eine kleine Delegation ihrer grossen Familie vor dem Haupteingang der Alterssiedlung Root empfangen.