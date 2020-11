So gehen Luzerner Laientheater mit der erzwungenen Spielpause um Herbstzeit ist auch Theaterzeit. Doch wegen der Coronapandemie bleiben die Vorhänge dieses Jahr geschlossen. Was tun die Vereine nun? Sechs Beispiele aus der Region Luzern. Yvonne Imbach 04.11.2020, 05.00 Uhr

«Diesen Herbst wollten wir unser 30-Jahr-Jubiläum mit dem Broadway-Musical ‹Hairspray› feiern. Aber schon im April haben wir uns entschieden, die Aufführungen abzusagen», sagt Präsident Hans Duss. Mit 34 Darstellern und gewohnt aufwendiger Inszenierung habe man die finanziellen Aspekte im Auge behalten müssen. «Wir planen aber bereits die Musicalsaison 2021», so Duss.

Zwei Vorstandsmitglieder arbeiten in Spitalbetrieben und sahen die zweite Welle kommen. «Der Entscheid, den Schwank abzusagen, haben wir relativ früh gefällt», erklärt Präsidentin Erika Häberli. Einige Spieler und viele Stammzuschauer seien im Risikoalter. Zudem habe man Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche gespürt: «Der Lockdown hat viele hart getroffen, sodass sie uns dieses Jahr nicht unterstützen können», sagt Häberli. Auch das Jugendtheater HTK hat im August alle Proben zum neuen Stück «Zauberer von Oz» abgebrochen.

Blick in eine Probe des Stücks «Jubel, Trubel, Eitelkeit» – es wurde vom Theater Kriens HTK vor einem Jahr aufgeführt. Bild: Manuela Jans-Koch (27. Oktober 2019)

Der Entscheid sei in einer Telefonkonferenz gefallen: «Wir haben uns noch vor Probenbeginn geeinigt, die geplanten Aufführungen im November abzusagen», blickt Vizepräsidentin Nina Wey zurück. Auf dem Programm sei die Ur-Aufführung des Stücks «Korngeister» in ihrer Schweizer Version gestanden. «Ausschlaggebend war auch unser älteres Stammpublikum, denn wir wollen niemanden gefährden», erklärt Wey.

Erst musste die GV im März abgesagt werden. Und im Mai konnte die Proben nicht starten, denn das Probelokal war geschlossen. «Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber das Risiko, loszulegen, viel Zeit zu investieren, und dann doch nicht spielen zu dürfen, war uns zu gross», berichtet Vizepräsidentin Nicole Bossert. Welches Stück in diesen Tagen gezeigt worden wäre, verrät sie nicht: «Es steht nämlich auch für die Saison 2021 in der engen Auswahl.»

«Seit 38 Jahren, seit der Gründung der Theatergesellschaft Udligenswil, hat es noch nie ein Jahr gegeben, in dem wir nicht ein Theater aufgeführt haben», sagt Präsident Simon Weibel. Für die Saison 2020 sei schon alles gestanden: Spieler, Regie, Soufflage – das Stück abzusagen sei ein schwieriger und emotionaler Akt gewesen. «Wir haben unsere Mitglieder, die Zuschauer, die Gemeinde und Sponsoren transparent mit einem Brief informiert, was gut ankam», so Weibel. Die nun probefreie Zeit überbrücke man mit Chat-Nachrichten: «Es ist uns wichtig, dass wir trotzdem in engem Kontakt sind», berichtet Weibel.

Als einzige Laiengruppe von den befragten Vereinen hatte die Theatergesellschaft Horw für diesen Herbst schon vor Corona eine Spielpause angekündigt. «Die TGH feiert 2021 ihr 50-jähriges Bestehen. Wir planen etwas ganz Aussergewöhnliches und stecken mitten in den Vorbereitungen für diesen speziellen Event», verrät die Kommunikationsverantwortliche Nadine Veider. «Wenn es die Situation hoffentlich zulässt, wird im Mai/Juni ‹Holzers Peepshow› beim Längacher Horw aufgeführt.»