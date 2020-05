So interpretiert man in Geuensee Kontinuität Im Surental kandidieren ein FDP- und ein SP-Mann für den einzigen noch zu vergebenden Sitz im Gemeinderat. Der SP-Vertreter ist auch auf der Liste «Kontinuität im Gemeinderat» aufgeführt – obwohl weder er noch seine Partei im Gremium vertreten sind. Lukas Nussbaumer 25.05.2020, 05.00 Uhr

Ingbert Kaczmarczyk, SP Geuensee und Liste «Kontinuität im Gemeinderat».

Die vier Bisherigen komfortabel gewählt, die drei neu Kandidierenden deutlich abgeschlagen. So lautet das erste Fazit des ersten Wahlgangs der Gemeinderatswahlen in Geuensee vom 29. März. Die zweite Schlussfolgerung heisst: Die Liste «Kontinuität im Gemeinderat», auf der die Namen der vier amtierenden Exekutivmitglieder Hansruedi Estermann (CVP, Präsident), Alexandra Stocker (CVP), Beatrice Cozzio und Pirmin Schmidlin (beide parteilos) standen, war ein Volltreffer. Nicht mehr zur Wahl angetreten war einzig FDP-Mitglied Angelo Petteruti.

Pascal Schenker, FDP Geuensee.

Nun, für den zweiten Wahlgang vom 28. Juni, wurde erneut eine Liste «Kontinuität im Gemeinderat» eingereicht. Auf ihr steht jedoch nicht etwa der Name von FDP-Mann Pascal Schenker, der die parteipolitische Kontinuität im Rat bewahren würde, sondern jener von Ingbert Kaczmarczyk. Der 62-Jährige tritt ausserdem auch für seine Partei, die erst Anfang März dieses Jahres gegründete SP, an. Der seit elf Jahren in Geuensee wohnhafte Sozialdemokrat soll also für «Kontinuität» sorgen, obwohl er weder Mitglied des Gemeinderats ist noch seine Partei dem Gremium je angehört hat.

Dass sein Name auf der Kontinuitätsliste stehe, sei auf den ersten Blick «schon nicht für alle nachvollziehbar», sagt Kaczmarczyk, der das absolute Mehr im ersten Wahlgang nur um 39 Stimmen verpasst hat und deutlich vor FDP-Kandidat Pascal Schenker und der im zweiten Wahlgang nicht mehr antretenden SVP-Frau Evelyne Dahinden lag. Doch er sei nicht Urheber der Liste, betont der Berufsschullehrer. Er habe sie aber «ganz kurz vor Eingabeschluss unterschrieben, weil sie mir wohl dienlich ist». Wer hinter der Liste steht, erfahren nur in Geuensee stimmberechtigte Personen.

Auf der Gemeindeverwaltung gab es Diskussionen über die Liste

Ob eine Wahlliste einem Kandidaten «dienlich» sein kann, ist jedoch kein Kriterium für ihre Gültigkeit. Eine Liste darf aber nicht Anlass zu Verwechslungen geben, wie es im kantonalen Stimmrechtsgesetz heisst. Kommunale Wahllisten werden im Gegensatz zu kantonalen nicht vom Justiz- und Sicherheitsdepartement geprüft, sondern von den Gemeindebehörden.

Der Geuenseer Geschäftsführer und Gemeindeschreiber Benedikt Elmiger sagt auf Anfrage, man habe intern durchaus über die auch für den zweiten Wahlgang eingereichte Liste «Kontinuität im Gemeinderat» diskutiert sowie das Dafür und das Dawider sorgfältig abgewogen. Das Ergebnis lautet:

«Wir sind letztlich zum Schluss gekommen, dass eine Intervention nicht angezeigt ist.»

Elmiger führt aus, unter Kontinuität könne man auch die Art der Zusammenarbeit in einem Rat oder die gemeinsamen politischen Inhalte verstehen. Ausserdem hätten Parteien in einer Landgemeinde ein weniger grosses Gewicht als etwa in der Stadt Luzern, weshalb man unter Kontinuität nicht zwingend auf die Fortführung der FDP-Vertretung im Rat schliessen müsse. Formal, betont Elmiger, sei an der Liste «Kontinuität im Gemeinderat» nichts auszusetzen gewesen.