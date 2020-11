So können Sie für die LZ-Weihnachtsaktion spenden Am Freitag, 13. November, startet die LZ-Weihnachtsaktion offiziell ihre Jubiläumssammlung. Zum 25. Mal helfen wir mit Spenden unserer Leserinnen und Leser Menschen in der Zentralschweiz, die in Not geraten sind. Arno Renggli 07.11.2020, 05.00 Uhr

In der Printausgabe unserer Zeitung wird am Freitag der Einzahlungsschein zur diesjährigen Sammlung beiliegen. Spenden können Sie aber bereits jetzt via Postkonto 60-33377-5 (IBAN-­Nr: CH 89 0900 0000 6003 3377 5) und online via www.luzernerzeitung.ch/spenden. Wir werden die Namen der Spenderinnen und Spender in unserer Zeitung vermelden, sofern von ihnen nicht anders erwünscht.