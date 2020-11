Kolumne So lebt es sich derzeit am anderen Ende der Coronawelt Ein Stadionbesuch mit 46'000 Zuschauern, ohne Maske? Kein Problem: Während in der Schweiz derzeit umfangreiche Massnahmen gelten, gibt es in Neuseeland kaum Restriktionen. Matthias Stadler 02.11.2020, 16.25 Uhr

Wie es uns in Neuseeland denn so gehe, werden meine Frau und ich dieser Tage oft gefragt. Doch die Frage müsste umgekehrt lauten: «Wie geht es euch in der Schweiz momentan?» Bekanntlich wird meine Heimat, der ich kurz vor dem Ausbruch von Covid-19 für eine Weile den Rücken gekehrt habe, von einer zweiten Welle des Coronavirus heimgesucht. Freunde von mir, die um den halben Vierwaldstättersee verteilt sind, berichten, dass die Stimmung in der Innerschweiz «momentan also schon noch komisch» sei. Meine Eltern erzählen mir, dass auf der Strasse kaum mehr Passanten anzutreffen seien.

Aber das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie wohnen ja selber im Raum Luzern. Hier in Neuseeland verhält es sich folgendermassen: Der Frühling in der südlichen Hemisphäre bringt warmes Wetter, das Meer lädt bereits zum Baden ein. Aber noch besser: Es gibt kaum Einschränkungen wegen Corona. Vor kurzem sah das noch anders aus. Wir in Auckland hatten im August einen zweiten Lockdown – wegen vier neuer Fälle in der Stadt. Zuvor hatte es eine Serie von hundert Tagen ohne neue Fälle in der Bevölkerung gegeben. Kurz nach dem zweiten Lockdown, der zweieinhalb Wochen dauerte und die Abriegelung von Auckland mit seinen 1,7 Millionen Einwohnern mit sich brachte, sanken die positiven Fälle in der Bevölkerung wieder auf null.

Das führte dazu, dass im September fast sämtliche Einschränkungen im Land aufgehoben wurden. So konnten meine Frau und ich vor wenigen Wochen gemeinsam mit 46'000 anderen Personen im Stadion den Rugbyklassiker Neuseeland – Australien verfolgen. Masken wurden keine gesichtet, dafür umso mehr freudige Gesichter.

Ausländische Touristen sind wegen der geschlossenen Grenzen nur noch wenige im Land. 4 Millionen Gäste verzeichnet Neuseeland normalerweise pro Jahr. Da diese nun fehlen, sind bei Sehenswürdigkeiten plötzlich keine Horden von deutschen Rucksacktouristen mehr anzutreffen, die vor ihren Wohnmobilen in Campingstühlen Fünf-Dollar-Fusel trinken, den sie als Wein bezeichnen (ich weiss: Das tönt furchtbar nach Klischee, ist aber wahr). Das freut die Neuseeländer, die noch hier gebliebenen Deutschen und mich. Den Tourismussektor selbstredend weniger, aber alles kann man halt nicht haben.

Doch es ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt. Wer derzeit ins Land einreisen will, kriegt die harte Hand des Staats zu spüren. Nur Neuseeländer, Spezialisten und Personen mit einer Niederlassungsbewilligung dürfen rein. Sämtliche Personen, die einreisen, müssen direkt nach der Ankunft für 14 Tage in ein Isolationshotel, damit das Virus schön unter Kontrolle bleibt. Dieses harte Grenzregime bleibt ziemlich sicher noch eine Weile so – wohl bis ein Impfstoff verfügbar ist.

Wenn meine Frau und ich also für einen Besuch in die Schweiz fliegen und danach wieder nach Neuseeland reisen würden, müssten wir ebenfalls in ein solches Isolationshotel. Damit nicht genug: Wir wären gezwungen, die Rechnung für den staatlich auferlegten Freiheitsentzug auch noch selber zu berappen. 1900 Franken für die erste Person, 600 Franken für die zweite.

Das ist uns zu blöd und zu teuer: Eine bereits geplante Reise in die Heimat haben wir auf Eis gelegt. Aber mit Blick auf die zweite Welle, die Luzern und die Innerschweiz derzeit im Atem hält und das öffentliche Leben zum Stillstand bringt, wäre ein solcher Besuch momentan wohl sowieso nicht die beste Idee.

Matthias Stadler lebt seit Anfang 2020 in Neuseeland. Bis Ende 2019 war er Redaktor bei der «Luzerner Zeitung».