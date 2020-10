So reagieren die Luzerner Lehrpersonen und die Lernenden auf die Maskenpflicht an den Schulen Ab kommendem Montag müssen Luzerner Lehrpersonen sowie alle Sekundar- und Kantischüler während des Unterrichts Masken tragen. Die Verbände begrüssen die Verschärfung des Schutzkonzepts – «trotz einschneidender Massnahmen». Roseline Troxler und Fabienne Mühlemann 21.10.2020, 20.04 Uhr

Im Schulhaus Wydenhof in Ebikon tragen Lehrerinnen und Lehrer bereits heute eine Maske – auch im Unterricht. Bild: Nadia Schärli (20. Oktober 2020)

Am Mittwochnachmittag hat der Kanton Luzern neue Schutzmassnahmen an den Luzerner Schulen bekanntgegeben. Will heissen: Ab Montag gelten strengere Regeln. Der Kanton Luzern reagiert damit auf die steigenden Fallzahlen und die wachsende Zahl infizierter Schüler und Lehrer.

Pirmin Hodel, Präsident des Luzerner Schulleiterverbands und Rektor der Volksschule Willisau, hat eine Maskenpflicht für Lehrerinnen und Lehrer bereits am Dienstag gefordert. Entsprechend bezeichnet er die Massnahme nun als «absolut vernünftig». Maskentragen für Sekschüler sah er als zweiten Schritt, begrüsst aber nun auch hier die bereits beschlossene Verschärfung: «Bei einer etappierten Umsetzung hätte man vermutlich schnell nachdoppeln müssen», ist er überzeugt.

Verbände rechnen mit Verständnis der Lehrerinnen und Lehrer

Alex Messerli präsidiert den kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV). Er sagt:

«Die Maskenpflicht in der Schule ist eine einschneidende Massnahme. Man muss sich der Auswirkungen auf die Sekundarschülerinnen und -schüler sowie auf die Lehrpersonen bewusst sein.»

Die Masken seien nicht unproblematisch für den Sauerstoffgehalt. Trotzdem erachtet er die beschlossenen Verschärfungen aufgrund der aktuellen Lage als sinnvoll. «Die Maskenpflicht ist wohl die letzte Massnahme vor einem erneuten Lockdown.» Er rechnet damit, dass die Lehrpersonen die Maskenpflicht ganz unterschiedlich auffassen, meint aber: «Die Mehrheit wird den Schritt verstehen. Die Situation hat sich in kurzer Zeit zugespitzt.» Das sieht auch Pirmin Hodel so: «Die Massnahme überrascht wohl niemanden.» Der Rektor der Volksschule Willisau begrüsst es, dass die Schulen bis am Montag Zeit haben, die Masken zu beschaffen. Er geht aber davon aus, dass die Mehrheit der Schulen vorbereitet ist.

Umsetzung beim Sport sorgt für Bedenken

Wie gut alle Massnahmen – etwa eine Maskenpflicht in den Garderoben, vor und nach dem Schulsport – umsetzbar seien, sorgt bei Alex Messerli für Fragezeichen. Pirmin Hodel hält es gar nicht mehr für haltbar, den Schulsport aufrechtzuerhalten. Wichtig ist für Alex Messerli, «dass nun alle an einem Strang ziehen. Dazu gehören die Lehrpersonen, die Lernenden, aber auch die Eltern.» Messerli findet es zudem zentral, dass die neuen Massnahmen regelmässig auf deren Wirkung überprüft werden und mit allen systemrelevanten Institutionen aus Wirtschaft, Gesundheit und Versorgung koordiniert werden.

Bereits Erfahrung mit der Maskenpflicht haben die Kantonsschulen. Dort gilt sie im Obergymnasium seit dem Schulbeginn Mitte August, die Schülerinnen und Schüler des Untergymnasiums mussten bis heute nur in den Gängen Masken tragen. Markus Elsener, Präsident des Verbands Luzerner Mittelschullehrerinnen und -lehrer (VLM), sagt: «Niemand trägt gerne Masken. Doch Lernende wie Lehrpersonen haben sich damit arrangiert.» Dies zeigt auch eine Umfrage des VLM von Mitte September, an der sich knapp 500 Mittelschullehrer beteiligten. «80 Prozent haben sich gut oder mittelmässig an das Maskentragen im Unterricht gewöhnt.» Zudem ist Markus Elsener überzeugt:

«Die grosse Mehrheit zieht das Maskentragen mit Präsenzunterricht dem Fernunterricht vor.»

Er betont jedoch, dass die Masken eine Belastung für Schüler und Lehrpersonen darstellen, wenn sie den ganzen Tag getragen werden müssen. Laut dem VLM-Präsidenten sorgen die neuen Massnahmen aber für eine Vereinfachung, weil nun für alle Schüler in einem Schulhaus dieselben Regeln gelten würden.

Meinungen der Schülerinnen und Schüler gehen auseinander

Der Verband der Luzerner Schülerorganisationen (VLSO) begrüsst die Ausweitung der Maskenpflicht ebenfalls. Schliesslich seien auch die unteren Stufen von Ansteckungen mit Covid-19 betroffen, so eine Begründung. Verbandspräsidentin Carla Amrhyn erklärt: «Die Maskenpflicht bietet den Schülerinnen und Schülern einen verbesserten Schutz und ermöglicht der Schule die Weiterführung des Präsenzunterrichts in den nicht betroffenen Klassen.»

Das genaue Ausmass der Verbreitung an den jeweiligen Schulen könne die Schülerschaft aber nur schlecht beurteilen, da die Schule so gut wie gar keine Informationen zu den Ansteckungen von Covid-19 kommuniziere. Vor allem im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen, würde sich der VLSO wünschen, dass diese Kommunikation intensiviert wird, «um den Schülern ein besseres Bild über die Lage an ihrer Schule und den damit verbundenen Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung zu geben.»

Wie Salvina Knobel von der Schülerorganisation der Kantonsschule Alpenquai weiss, gibt es bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Meinungen zur Maskenpflicht. Gegen die Maskenpflicht spreche vor allem, dass man in der Schule sowieso immer von den gleichen Personen umgeben sei. Hingegen spitze sich die Lage immer mehr zu: «Will man um einen zweiten Lockdown kommen, sind solche Massnahmen nötig», sagt Knobel. Auch bezüglich Fernunterricht gebe es unterschiedliche Meinungen. «Während die älteren Schüler den Fernunterricht verhindern wollen – insbesondere die Maturanden aufgrund der Abschlussprüfung – finden es manche aber auch angenehm, zu Hause den Stoff zu lernen.» Schliesslich sei es jedoch nur logisch, dass die Schule mit der Maskenpflicht nachziehe, da jetzt fast überall eine gilt.