Soll Luzern trotz Krieg in der Ukraine Fasnacht feiern

Luzern Soll Luzern trotz Krieg Fasnacht feiern? Ja, sind sich Politik und Fasnächtler einig In einigen deutschen Städten werden wegen des Krieges in der Ukraine einzelne Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Eine solche Diskussion wird jetzt auch für die Fasnacht Luzern geführt – hochkontrovers. Alexander von Däniken, Sophie Küsterling, Martin Messmer, Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.22 Uhr

Donnerstag, 24. Februar 2022. In der Ukraine herrscht Krieg, in Luzern ist Fasnacht. Jemand schwenkt eine Flagge der Ukraine im Luzerner Nachthimmel. Alexander von Däniken (Luzern, 24. Februar 2022)

Das Festkomitee Kölner Karneval hat das Rosenmontagsfest abgesagt wegen des Krieges, stattdessen findet dann in Köln eine Friedensdemo mit Persiflage-Wagen statt. Auch in Saarbrücken und in Erfurt wurden einzelne Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Und der Bund Deutscher Karneval zeigte sich am Freitag bestürzt über den Krieg und rief seine Mitgliedsvereine, Mitgliedsgesellschaften und Zünfte auf, «unangemessene Veranstaltungen» abzusagen.

Fasnacht in Kriegszeiten – dieses Thema beschäftigt auch in der Schweiz: Aktuell läuft in Luzern die Fasnacht, in Basel beginnt sie am 7. März. Ein Facebook-Post der «Luzerner Zeitung» über die Vorgänge in Deutschland löste in der Kommentarspalte eine kontroverse und gehaltvolle Diskussion aus, fast 150 Kommentare finden sich. «Es ist schon paradox, wenn sozusagen mit dem Urknall die erste Bombe fiel», schreibt jemand zum Beispiel. Es gibt auch viele Stimmen, die sich explizit dagegen aussprechen, jetzt die Fasnacht abzusagen, etwa diese hier: «Nach zwei Coronajahren haben wir die 5. Jahreszeit nicht nur verdient, sondern auch nötig. Ich finde, man kann den Krieg auch ernst nehmen, ohne gleich auf alles Schöne, Lustige und Fröhliche zu verzichten.»

Etliche Kommentatoren verweisen auch darauf, dass die gleiche Diskussion in Luzern geführt wurde, als 1991 der Golfkrieg losging. Damals ging der Krieg allerdings nicht zeitgleich mit der Fasnacht los, sondern etwas vorher. Die Fasnacht in Luzern wurde 1991 durchgeführt; in Köln wurde damals der offizielle Rosenmontagszug gestrichen.

Interessant ist auch das Resultat einer Onlineumfrage im Artikel der «Luzerner Zeitung». Die Frage lautete: «Soll in Luzern die Fasnacht wegen des Kriegs abgesagt werden?» Resultat nach über 1000 Teilnehmenden der Umfrage: 43 Prozent sagen Ja, die Fasnacht soll abgesagt werden, 52 Prozent wollen das nicht.

Und wie beurteilen Politikerinnen und Politiker aus Luzern sowie die Fasnachtsgewaltigen die Vorgänge in Deutschland und natürlich in der Ukraine mit Blick auf die Fasnacht Luzern? Und wie sieht die rechtliche Lage aus (siehe Box)?

Kanton kann Fasnachtsanlässe nicht verbieten Der Kanton Luzern habe keine rechtliche Handhabe, um die Fasnacht abzusagen, sagt David Koller, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, auf Anfrage. «Sie braucht ja auch keine Bewilligung vom Kanton. Nur aus Pietätsgründen können wir keine Anlässe verbieten.» Einzige rechtliche Möglichkeit, die der Kanton habe, sei der Entzug der Bewilligung für Verpflegungsstände. «Dafür müsste aber die öffentliche Sicherheit gefährdet sein. Und das ist nicht der Fall», so Koller. Nachdem der Bundesrat am 16. Februar beschlossen hatte, ab dem darauffolgenden Tag praktisch sämtliche Covid-Massnahmen in einem einzigen Schritt aufzuheben, hat der Kanton Luzern festgehalten, dass Grossanlässe wie die Luzerner Fasnacht im Zusammenhang mit Corona keine kantonale Bewilligung mehr brauchen. Deshalb benötigen Grossanlässe an der Stadtluzerner Fasnacht nur noch eine Bewilligung der Stadt Luzern zur Nutzung des öffentlichen Grundes – so wie üblich vor der Pandemie. Genau dies kommunizierte die Stadt Luzern nach dem Beschluss der Landesregierung. (nus)

Oberster Luzerner hat «unter diesen Umständen keine Lust auf Fasnacht»

Der höchste Luzerner Politiker, Kantonsratspräsident Rolf Bossart, kann verstehen, wenn Fasnachtsorganisatoren an der Durchführung ihrer Anlässe festhalten wollen. Dies umso mehr, weil sie bereits in wenigen Tagen zu Ende sei. «Sie haben so viel Herzblut und Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt», sagt der SVP-Politiker aus Schenkon. Er selber wird allerdings nicht an Umzügen anzutreffen sein. Er arbeite im Homeoffice und habe sich gefragt, ob er angesichts des Leids, das in der Ukraine passiert, wirklich einen Anlass besuchen solle. Bossart ist zum Schluss gekommen: «Ich habe unter diesen Umständen keine Lust auf Fasnacht.» Das Machtgehabe und der Grössenwahnsinn Einzelner gebe ihm «echt zu denken – egal, wo dies auf der Welt gerade der Fall ist».

Luzerner SVP-Nationalrat hat für beide Positionen Verständnis

Der Eicher SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt, es stehe jeder Person frei, wegen des Kriegs in der Ukraine der Fasnacht fernzubleiben. «Einen solchen Entscheid gilt es genauso zu respektieren wie den Standpunkt von Organisierenden, die aufgrund der grossen Arbeit, die sie in die Vorbereitungen gesteckt haben, nun an ihren Anlässen festhalten möchten.» Würden nun Umzüge und Treffen von Guuggenmusigen abgesagt, würde dies ja «nichts zur Verbesserung der Situation in der Ukraine beitragen», so der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. In dieser Funktion ist Grüter derzeit fast rund um die Uhr beschäftigt – wegen einer am Dienstag gemachten Einschätzung der Lage in der Ukraine, also vor dem Einmarsch der Russen. Grüter sagte, eine Deeskalation in der Ukraine sei schwierig zu erreichen, wenn der Westen Putin nicht entgegenkomme. «Ich habe deshalb gar keine Zeit für den Besuch eines Umzugs.» In anderen Jahren habe er jeweils mehrere Umzüge besucht, aktiver Fasnächtler oder Mitglied einer Guuggenmusig sei er aber nicht.

Grüne-Nationalrat geht an Friedensdemonstration

Der Krienser Grüne-Nationalrat Michael Töngi will Einzelnen keine Ratschläge geben, ob sie wegen des Kriegs in der Ukraine an der Fasnacht teilnehmen wollen, würde aber offizielle Anlässe wie Umzüge absagen. «Die schreckliche Situation in der Ukraine beschäftigt mich sehr.» Töngi weist allerdings darauf hin, kein Fasnächtler mehr zu sein, und will am Samstag an einer Friedenskundgebung teilnehmen.

Mitte-Nationalrätin gönnt allen die Fasnacht

Auch die Rickenbacher Mitte-Nationalrätin Priska Wismer sieht von einer allgemeinen Empfehlung ab: «Ob man in dieser Situation die Fasnacht besuchen will, sollte jeder für sich entscheiden.» Auf die Lage in der Ukraine habe es aber keinen Einfluss, ob hier Fasnacht gefeiert werde. «Viele Fasnächtler haben sich sehr darauf gefreut – besonders nach dem pandemiebedingten Ausfall letztes Jahr.» Die Schweiz soll nun politisch auf ein rasches Ende des Konflikts hinwirken.

Der Luzerner Regierungspräsident Marcel Schwerzmann äussert sich auf Anfrage nicht zum Thema. Aussenpolitik sei Sache des Bundes.

Luzerner Stadtrat: «Fasnacht hindert uns nicht an Solidarität mit der Ukraine»

Stellung hingegen bezieht der Luzerner Stadtrat Martin Merki: «Der Krieg in der Ukraine macht den Stadtrat betroffen. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten den Menschen im Kriegsgebiet. Es ist schwer auszuhalten, dass so nah bei uns Krieg geführt wird und wir hier ausgelassen feiern. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch verständlich, die Fasnacht abzusagen. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Fasnacht uns nicht daran hindert, uns solidarisch zu zeigen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Gerade nach zwei Jahren Pandemie ist die Fasnacht für die Luzerner Bevölkerung ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität.»

Hinzu komme: Grundsätzlich sei es die Entscheidung des Veranstalters, also der Fasnachtsorganisationen, über die Durchführung der Umzüge zu entscheiden. Und weiter betont Merki: «Der Stadtrat kann im Übrigen gut nachvollziehen, wenn wegen des Krieges in der Ukraine Personen auf eine Teilnahme an der Fasnacht verzichten.»

LFK: «Wir machen Fasnacht und keine Weltpolitik»

Unter den Luzerner Präsidenten von Fasnachtsorganisationen herrscht Einigkeit: Die Fasnacht findet weiterhin statt. Denn: «Wir machen Fasnacht und nicht Weltpolitik», sagt Peti Federer, Medienchef des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK), auf Anfrage. Das eine habe nichts mit dem anderen zu tun und eine Absage würde nichts an der Lage in der Ukraine ändern, so der allgemeine Tenor unter den Exponenten.

Fidelitas Lucernensis: «Wichtig, jetzt zusammenzustehen»

Natürlich sind auch die Luzerner Fasnachtsverantwortlichen fassungslos wegen der Lage in der Ukraine. Dominus der Fidelitas Lucernensis, Reto Bachmann, etwa sagt: «Die Entwicklungen sind sehr besorgniserregend und beschäftigen mich und andere Fasnächtler.» Gerade deshalb sei es aber auch so wichtig, jetzt zusammenzusein und zu feiern – und sich nicht einschüchtern zu lassen. Auch Pascal Lüthi-Keller, Präsident der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern (MLG), zeigt sich stark betroffen und kann die Reaktion in Köln zwar nachvollziehen, sieht eine Absage aber nicht als gangbaren Weg für die Luzerner Fasnacht. Auch Vereinigte-Präsident Robert Marty sagt: «Es ist eine himmeltraurige Sache, an der niemand Freude hat. Aber die Fasnacht findet statt.»

Karneval in Köln ist nicht als Ganzes abgesagt

In Köln übrigens wurde am Donnerstag auch Strassenfasnacht gefeiert, der Karneval an sich wurde nicht abgesagt, nur das Rosenmontagsfest im Kölner Fussballstadion. Den gesamten Karneval abzusagen, kam für das Festkomitee Kölner Karneval ebenfalls nicht in Frage, das sei so kurzfristig gar nicht möglich und es habe sind auch in der «jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat», wie es bei Express.de heisst.