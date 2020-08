So sieht es in der neuen Musikhochschule im Südpol aus

Das Luzerner Sinfonieorchester hat auf dem Südpol-Areal in der Luzerner Gemeinde Kriens ein neues Probehaus. Ebenfalls neu angesiedelt ist dort seit diesem Sommer die Musikhochschule. Am Mittwoch haben die beiden Neuzuzüger Einblick in ihre neuen Heimstätten gewährt.

26.08.2020, 12.00 Uhr