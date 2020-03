So soll der Luzerner Bahnhofplatz mit den neuen Busperrons ab 2024 aussehen Um mehr Busverbindungen zu ermöglichen, sind am Bahnhof Luzern zwei neue Durchmesserperrons geplant. Dafür müssen jedoch Strassen verbreitert werden. Stefan Dähler 14.03.2020, 05.00 Uhr

Weil die Ausfahrt des Bahnhofplatzes ausgebaut werden soll, plant die Stadt Luzern eine Verbreiterung der Seebrücke. Zuerst mit einer Plattform auf der Seite Richtung See, später entlang der ganzen Brücke (wir berichteten). Grund für die Strassenverbreiterung ist ein im Jahr 2024 vorgesehener Umbau der Buskanten am Bahnhof. Konkret sollen zwei neue Durchmesserperrons entstehen. Diese würden die Zusammenlegung von Buslinien ermöglichen und könnten so den Bahnhofplatz entlasten, weil weniger Busse dort wenden müssten.