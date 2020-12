Pandemie «Ein katastrophales Jahr»: So stark setzt die Krise Luzerner Hotels und Beizen zu Umsatzeinbrüche, Zwangsschliessungen, Entlassungen: Was dahinter steckt, erzählen die Chefs von betroffenen Luzerner Unternehmen. Alexander von Däniken 28.12.2020, 05.00 Uhr

Der neuste Nackenschlag erfolgte am letzten Dienstag: Restaurants, Cafés und Bars mussten schliessen. Derweil bangen die Hotels um jeden einzelnen Gast. Seit dem Frühling hat die Hotellerie- und Gastronomiebranche im Kanton Luzern mit starken Einbrüchen bei Logiernächten, Bettenauslastung und Umsatz zu kämpfen, wie folgende Grafiken zeigen:

Was bedeutet das konkret? Bietet die Krise auch Chancen? Das «De la Paix» zwischen Altstadt und Löwenplatz ist ein typisches Luzerner Stadthotel. Seit über 50 Jahren wird es von der Familie Zehnder geführt, das hoteleigene Restaurant Lapin ist für seine am Tisch flambierten Spiesse und die Fritschipastete bekannt. Doch dieses Jahr waren die 39 Zimmer bei weitem nicht ausgebucht.

Dasselbe gilt für das Hotel Ambassador mit 31 Zimmern gleich nebenan, ebenfalls ein Zehnder-Betrieb. Auch die Köche kamen kaum ins Schwitzen. «Es war ein Jahr zum Vergessen», sagt Ferdinand Zehnder, der die Hotels mit seiner Frau führt. Dabei habe es vielversprechend begonnen, die Reservationslage war hervorragend, die Gäste seien zahlreich gekommen. Dann kam der Lockdown. Rasch hat Zehnder einen Covid-19-Kredit beantragt, von dem er bis jetzt die Hälfte beansprucht hat. Auch die Kurzarbeitsentschädigung kam zum Einsatz. Wobei ein Teil dieser Entschädigung der Arbeitgeber zahlt, während die Angestellten Lohneinbussen hinnehmen müssen.

Zehnder, der auch für die CVP im Kantonsrat politisiert, jammert nicht. Er will möglichst sachlich erklären, was hinter den Massnahmen steckt. «Wir hatten vor 2020 mehr als sieben fette Jahre und nur das Notwendigste an Investitionen gemacht.» Das habe dem Betrieb ein kleines Polster ermöglicht. Doch dieses schwinde. Bis im kommenden Frühling sollte es noch reichen. Da er nicht weiss, wie es weitergeht, füllt er derzeit das Gesuch für die kantonale Härtefallregelung aus.

Die Kriterien – unter anderem dieses Jahr nur noch 60 Prozent Umsatz der Vorjahre – erfüllt das «De la Paix». Bekanntlich stehen für die Luzerner Härtefallunternehmen ab 4. Februar 25 Millionen Franken bereit. Davon sind nur 3 Millionen nicht zurückzuzahlen. Die Kreditlast werde auch am «De la Paix» nicht spurlos vorbeigehen.

Das Gesuchsverfahren sei zudem nicht einfach. Zehnder befürchtet, dass sich darum nicht so viele Firmen melden, wie es nötig haben. Das könne dann in der öffentlichen Wahrnehmung missverstanden werden.

Hotelier Ferdinand Zehnder in seinem Restaurant Lapin.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Dezember 2020)

Zurück zum Hotel. 50 Angestellte inklusive Teilzeitpensen zählten «De la Paix» und «Ambassador» Anfang Jahr. Jetzt sind es noch 30. «So wird es den meisten Hotels gehen, ohne dass davon gross Notiz genommen wird», sagt Zehnder. Von den verbleibenden Angestellten muss er viel Flexibilität verlangen – mal braucht es weniger, weil zu wenig läuft, mal plötzlich mehr, wenn Massnahmen gelockert werden. Dazu kommen Kurzarbeit und Lohneinbussen, weil unter anderem das Pensum reduziert worden ist.

«Ich bin meinem Team sehr dankbar für den Einsatz.» Gleichzeitig versucht Zehnder, alle Chancen zu packen, um in schwierigen Zeiten Umsatz zu generieren: Packages mit Übernachtung, Take-away, Catering, Heimlieferung. Es sei nicht so, dass dieses Jahr gar keine Gäste gekommen seien. Das Hotel sei nicht so stark von asiatischen Gästen abhängig. Doch weil auch Gäste aus Nord- und Südamerika sowie dem grenznahen Ausland weggefallen seien, sei das Volumen eingebrochen. Was Zehnder zu schaffen macht, ist nicht der Kampf gegen die Pandemie an sich. Was er sich aber vom Bund wünscht, ist eine klare Strategie – und Perspektiven für die Wirtschaft. Zusammen mit SP-Kantonsrat Marcel Budmiger fordert er mit einer Motion von der Luzerner Regierung, dass sich diese für Mietreduktionen starkmacht.

Zulieferer auch stark gefordert (avd) Strikte Schliessungszeiten oder gar verordnete Restaurantschliessungen betreffen nicht nur die Gastronomie selbst, sondern auch zahlreiche Zulieferer. Die Pistor AG beliefert unter anderem Restaurants und Bäckereien und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter, davon 500 am Hauptsitz in Rothenburg. «Vor allem zwischen März und Mai/Juni haben wir massive Umsatzrückgänge verzeichnet», sagt Unternehmenssprecherin Simone Burgener. Zwar konnten Spitäler und Heime beliefert werden. Doch bei den Bäckereien und Confiserien waren die Cafés geschlossen. Deshalb sei der Umsatz zeitweise um über die Hälfte eingebrochen. Dennoch hat die Pistor AG die drei gesteckten Hauptziele in diesem Jahr erfüllt, wie Burgener sagt: «Die Angestellten konnten mit verschiedenen Massnahmen gut vor Ansteckungen geschützt werden, alle Arbeitsplätze konnten – auch dank Kurzarbeit – erhalten werden, und wir konnten unsere Kunden zuverlässig beliefern.» Das Unternehmen gehe nun gestärkt aus der Krise hervor, entsprechend zuversichtlich sei man für 2021.

Schwarzmalen will auch die Tavolago AG nicht. Das Gastronomieunternehmen der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) hat zwar ein «katastrophales Jahr» hinter sich, wie Geschäftsleiter Fredy Wagner sagt. Es gebe aber auch Positives: «Noch nie war die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, das gegenseitige Verständnis und die Flexibilität höher als dieses Jahr. Der Dank gebührt dafür unseren Mitarbeitenden, die sich alle paar Wochen auf neue Gegebenheiten einlassen und anpassen mussten.» Die Tavolago AG betreibt die Restaurants auf den SGV-Schiffen und acht Verpflegungsmöglichkeiten an Land – vom Wirtshaus Taube in Luzern bis zum Bistro in Flüelen.

Im Vergleich zum Vorjahr büsste das Unternehmen zwei Drittel des Umsatzes ein und schrieb Millionenverluste. «Dank der Zugehörigkeit in der SGV-Gruppe können diese Verluste konzernintern aufgefangen werden», so Wagner. Dennoch sei die Tavolago AG schon von Beginn der Pandemie an umstrukturiert worden: Der Personalbestand ist um einen Drittel auf jetzt rund 175 Angestellte reduziert worden, weil vor allem der Catering- und Eventbereich eingebrochen ist. 86 Prozent Umsatzeinbusse hat es laut Fredy Wagner in diesem Bereich gegeben, weil Anlässe in der Messe Luzern oder im Regionalen Eiszentrum wegfielen – etwa das Oktoberfest. Dafür sei der neue Lieferdienst Luzis bereits sehr erfolgreich.

Der Lieferdienst sei auch jetzt sehr gefragt, weil seit letzten Dienstag alle Restaurants geschlossen sind. Diese Massnahme sei einerseits verständlich, andererseits «schwer nachvollziehbar», sagt Tavolago-Geschäftsleiter Wagner. Denn bis heute sei nicht klar, wo sich die Menschen wirklich anstecken. Fänden diese Ansteckungen zu grossen Teilen in der Gastronomie statt, «müssten wir bei der Tavolago ja Dutzende erkrankte und positiv getestete Mitarbeitende haben». Das sei aber nicht der Fall.

Wie Hotelier Ferdinand Zehnder ist auch Fredy Wagner der Meinung, dass die ständig wechselnden Regelungen durch die Politik der Branche schaden würden. Ob die Härtefallregelung einen Grossteil der Unternehmen retten wird, bezweifelt Wagner. Vielen Firmen gehe der «Schnauf» wohl rascher aus, als die ersten Beiträge fliessen. Für die Tavolago AG ist er aber optimistisch. Das Unternehmen sei vor Ausbruch der Pandemie erfolgreich gewesen und werde es auch nach der Krise wieder sein. «Wir rechnen mit einer Entspannung der Lage auf den Frühsommer hin und hoffen auf ein weitgehend ‹normales› zweites Halbjahr.» Entsprechend seien weder Restaurantschliessungen noch Personalentlassungen geplant. Im Gegenteil: Die Devise laute volle Kraft voraus: «Wir freuen uns auf die Wiederinbetriebnahme des Dampfschiffs Stadt Luzern im Frühsommer 2021.»