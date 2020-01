So verteilt die Gemeinde Ebikon künftig das Geld an die Vereine Die Gemeinden Ebikon hat für die finanzielle Unterstützung von Vereinen einen neuen Verteilschlüssel erarbeitet. Ab 1. Januar 2021 gibt es nur noch in Jubiläumsjahren Geld – mit einer Ausnahme. 07.01.2020, 16.02 Uhr

Vereine in der Gemeinde Ebikon – rechts das Schulhaus Wydenhof – erhalten auch künftig Barbeträge. (Bild: Jakob Ineichen, Ebikon 13. November 2019)

(hor) Barbeträge von insgesamt rund 25'000 Franken verteilt die Gemeinde Ebikon jährlich an die Vereine. Nun hat der Gemeinderat – wie vor gut einem Jahr angekündigt – einen neuen Verteilschlüssel erarbeitet, in Zusammenarbeit mit der Kommission für Gesellschaftsfragen. Dieser sieht gemäss einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag wie folgt aus: Ab 1. Januar 2021 werden Beiträge nur noch in Jubiläumsjahren ausgerichtet – also zum 10-Jährigen, 20-Jährigen, 30-Jährigen und so weiter. Und zusätzlich auch beim 25-Jährigen und 75-Jährigen.