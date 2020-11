So will der Kanton Luzern Erwachsenen beim Erwerb mangelnder Grundkompetenzen helfen Rund 45'000 Menschen im Kanton Luzern haben eine Lese-, Schreib- oder Rechenschwäche. Defizite, die nicht nur sie persönlich betreffen, sondern auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Livia Fischer 06.11.2020, 05.00 Uhr

Knapp 90 Personen sassen am Mittwoch vor ihren Computern und haben via Zoom an den diesjährigen Luzerner Berufsbildungsgesprächen teilgenommen. Das Thema: die Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener. Denn wie Christof Spöring, Leiter der kantonalen Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, in seiner Eröffnungsrede sagte, sei dieses Bedürfnis auch im Kanton Luzern akut. Immerhin wohnen hier rund 45'000 Menschen, die Probleme mit einzelnen oder mehreren Grundkompetenzen haben. Dazu gehören Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen sowie einfache Informatikkenntnisse.

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) betonte: «Menschen mit mangelnden Grundkompetenzen können und dürfen uns nicht gleichgültig sein. Auch die Wirtschaft kann nicht auf das Potenzial dieser 45'000 Menschen verzichten.» So profitierten Arbeitgeber etwa davon, wenn Betroffene durch den Erwerb von Grundkompetenzen mehr Selbstvertrauen gewännen und sich sicherer fühlten – was sich wiederum positiv auf die Arbeitsqualität auswirke. Generell sei es für jene Personen schwieriger, auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben und noch schwieriger, wieder dahin zurückzukommen, wenn sie einmal ihren Job verloren haben. Passiere Letzteres, werde das auch für den Staat «sehr teuer». Darum ruft Schwerzmann die Unternehmen im Kanton Luzern dazu auf, «soziale Verantwortung zu tragen».

Individueller Unterricht und Kurse während der Arbeitszeit

Doch nicht nur der wirtschaftliche Aspekt ist für Schwerzmann ausschlaggebend, um in die Förderung dieser spezifischen Weiterbildung zu investieren. «Diese Personen verdienen Wertschätzung – und die wollen wir mit unseren Bildungsangeboten zum Ausdruck bringen», sagt er und ergänzt:

«Viele der betroffenen Menschen haben es nicht so leicht im Leben, genieren sich vielleicht oder können sich eine Weiterbildung aus finanziellen Gründen nicht leisten.»

Zu Bildungsangeboten gehören diverse Grundkompetenzkurse von verschiedensten Anbietern wie dem Weiterbildungszentrum Kanton Luzern, der Sprachschule Smarttalk, dem Luzerner Kompetenzzentrum Migration Fabia oder der Migros Klubschule. Damit zumindest die finanzielle Hürde kleiner wird und sich mehr Personen für solche Kurse anmelden, stellt der Kanton seit Anfang September Bildungsgutscheine im Wert von 500 Franken aus – bisher bereits an die Hundert. Gutscheine beziehen können 18- bis 65-Jährige, die im Kanton Luzern wohnen.

Eine andere Möglichkeit, um den Erwerb mangelnder Grundkompetenzen zu fördern, ist die arbeitsplatzorientierte Weiterbildung. Dabei gehen Bildungspartner des Kantons in die Betriebe und bieten Kurse während der Arbeitszeit an. Schwerzmann macht ein Beispiel: «In einem Luzerner Industriebetrieb müssen Logistiker neu nicht mehr nur den Gabelstapler bedienen können, auch das Tablet wird zu einem wichtigen Arbeitsinstrument.» Nicht nur ältere Personen, sondern auch Menschen, die bereits in der digitalen Welt aufgewachsen sind, können damit überfordert sein.

Viele Betroffene landen auf dem Sozialamt

Einer, der ebenfalls bei den Gesprächen dabei war und nah am Thema ist, ist Hansueli Kessler vom Zentrum für Soziales der Regionen Hochdorf und Sursee. Er erzählt, dass rund ein Drittel aller Sozialhilfebezüger über mangelnde Grundkompetenzen verfügt. Doch dies herauszufinden, sei für Fachpersonen oft schwierig. «Viele Klienten haben über die Jahre hinweg Strategien entwickelt, um ihre Schwächen zu verstecken. Sie füllen Formulare etwa zu Hause statt direkt bei uns im Büro aus oder verzichten darauf, eine wichtige Information aufzuschreiben und sagen, sie können das im Kopf behalten.»

Auf dieses Verhalten angesprochen, würden viele bei einem ersten Gespräch weitere Ausreden suchen oder die Defizite als nicht so schlimm darstellen. Bis ein ehrliches Gespräch entsteht und Fachpersonen den Betroffenen helfen können, dauere es meist eine Weile. Doch Kessler ist überzeugt, dass sich das immer lohnt: «Mit den geeigneten Massnahmen können rund 40 Prozent dieser Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt integriert werden.»

Weitere Infos zu den Kursen sowie den Bildungsgutscheinen gibt es hier.