Massnahmen So will der Luzerner Gewerbeverband gegen den Fachkräftemangel kämpfen Nur in Graubünden ist der Mangel an Fachkräften grösser als in Luzern. Gefragt sind vor allem Berufsleute mit einem Lehrabschluss. Der kantonale KMU- und Gewerbeverband will darum in den Schulen präsenter sein und sich für zahlbare Kita-Lösungen einsetzen. Alexander von Däniken 19.04.2021, 05.00 Uhr

Gefragt sind in erster Linie Berufsleute mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Die Massnahmen gegen das Coronavirus schütteln die Wirtschaft auch in der Zentralschweiz kräftig durch. Dabei treten Probleme in den Hintergrund, die es schon vorher gegeben hat. Der Fachkräftemangel zum Beispiel. Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern ist der Mangel nur noch im Kanton Graubünden grösser als in der Zentralschweiz (ohne Zug). Die Studie in Auftrag gegeben hatte der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL). Dieser hat die Ergebnisse im November 2019 präsentiert und auch das jährliche KMU-Barometer mit entsprechenden Fragen angereichert.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Gefragt sind in erster Linie Berufsleute mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Zu wenig Fachkräfte gibt es vor allem in den Branchen Information/Kommunikation/Informatik, im verarbeitenden Gewerbe, im Finanz- und Versicherungswesen sowie bei den wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen:

Der Befund lässt sich laut KGL-Direktor Gaudenz Zemp 1 zu 1 von der Zentralschweiz auf den Kanton Luzern übertragen. Einen konkreten Massnahmenkatalog für Luzern hat der KGL mit der Präsidentenkonferenz der Berufs- und Branchenverbände erarbeitet und nun verabschiedet.

Von Primarschülern bis zu älteren Arbeitnehmern

Den Hebel ansetzen will der KGL in verschiedenen Bereichen. Zemp: «Es braucht diesen Strauss an Massnahmen – vom frühen Rekrutieren der Schulabgänger über Perspektiven im Betrieb bis zur Förderung von über 55-jährigen Angestellten. Hier eine Auswahl der Massnahmen:

Botschafter einsetzen: An den Elternabenden in der Primarschule sollen regelmässig Unternehmerinnen und Unternehmer teilnehmen. Damit soll vor allem jenen Eltern die Lehre schmackhaft gemacht werden, die für ihr Kind unabhängig von dessen Wünschen und Fähigkeiten die Kanti vorsehen.

Die Massnahmen werden aufgrund einer rollenden Planung über mehrere Jahre hinweg umgesetzt.

«Wir prüfen den Fahrplan alle sechs Monate mit der Präsidentenkonferenz der Berufs- und Branchenverbände.»

Während manche Massnahmen selbst vorangetrieben werden können, gibt es bei anderen Schnittstellen zum Kanton und anderen Institutionen. Die Gespräche mit den jeweiligen Verantwortlichen sind laut Zemp vielversprechend. Wichtig sei, dass nicht nur über einen Fachkräftemangel geklagt, sondern an Lösungen gearbeitet werde, mit welchen sich das Potenzial besser ausschöpfen lasse.