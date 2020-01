Alles oder nichts: So wird Crowdfunding zum Grosserfolg

Beim Crowdfunding wird zwischen verschiedenen Varianten unterschieden. In der Öffentlichkeit am bekanntesten sind Crowdsupporting und Crowddonating. Hier geht es um die Unterstützung von kreativen, kulturellen, sportlichen oder sozialen Projekten. Beim Supporting erhält der Investor ein Produkt oder eine Dienstleistung, das Donating ist dagegen nicht an eine Gegenleistung geknüpft. Das Crowdinvesting, -lending und Invoice Trading richtet sich an Personen oder Gesellschaften, die in Firmen investieren wollen und dafür eine Zinszahlung oder eine Gewinnbeteiligung erhalten. Seit dem Aufkommen von Crowdfunding in der Schweiz wurden Projekte im Umfang von knapp 1,1 Milliarden Franken finanziert, wie das Monitoring von Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern zeigt (wir berichteten). Bei Crowdsupporting und Crowddonating sanken die ausbezahlten Beträge von 29,1 im Jahr 2017 auf 25,6 Millionen Franken im darauffolgenden Jahr. Mit diesen Summen stelle das Crowdfunding keine Konkurrenz für die etablierten Hilfswerke dar, sagt Dietrich. «Beim Spendenmarkt geht es um Milliarden. Das Crowdfunding ist ein ergänzender Kanal, keine Konkurrenz.»

Hilfswerke: «Sammlungen per Brief sind am erfolgreichsten»

Das bestätigt Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin von Zewo, der Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Non-Profit-Organisationen. Die Spendensammlungen der Schweizer Hilfswerke sind nach einer Phase des Wachstums nun seit Jahren auf hohem Niveau stabil und bewegen sich gemäss Zewo um rund 1,8 Milliarden Franken jährlich. Laut Ziegerer setzen die etablierten Hilfswerke selten auf Crowdfunding. «Nur 0,4 Prozent der Spendengelder werden auf diesem Weg gesammelt.» Die Hilfswerke seien einerseits zurückhaltend, weil sich schwer kontrollieren lasse, wer sich auf einer Plattform bewege. Sie wollten nicht riskieren, eine Plattform mit dubiosen Sammlern zu teilen. Auch der Aufwand und der Ertrag für eine Sammlung stehe für sie oft in einem ungünstigen Verhältnis. Hinzu komme, so Ziegerer, dass die vielen Crowdfunding-Anbieter einen gewissen Prozentsatz des gespendeten Betrags als Gebühr einziehen. «Sammlungen per Brief, die um eine direkte Spende bitten, sind nach wie vor am erfolgreichsten.» (cgl)