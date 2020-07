So wird das Ladenschlussgesetz im Kanton Luzern von einigen Gemeinden umgangen Meggen, Weggis oder Vitznau interpretieren das Ladenschlussgesetz komplett anders als die Stadt Luzern. Dem Kanton bleibt nur die Möglichkeit, die Gemeinden auf ihre Versäumnisse aufmerksam zu machen. Lukas Nussbaumer 20.07.2020, 05.00 Uhr

Die Volg-Filiale in Meggen hat neu am Abend bis 20 Uhr und auch am Sonntag offen – weil der Gemeinderat die längeren Öffnungszeiten bewilligt hat.

Bild: Manuela Jans-Koch (18. Juli 2020)

Steuerparadiese sind auch Einkaufsparadiese – diese Gleichung trifft für Meggen, Weggis und Vitznau in besonderem Masse zu. Nicht, weil sich die drei Seegemeinden mit Dutzenden von verschieden ausgerichteten oder besonders schönen Läden brüsten könnten. Sondern, weil sie ihren wenigen Lebensmittelgeschäften längere Öffnungszeiten bewilligt haben, als sie im grössten Teil des Kantons Luzern gelten.

So dürfen die Volg-Läden in Weggis und neu auch in Vitznau und Meggen von Montag bis Freitag bis um 20 Uhr Kunden bedienen, am Samstag und Sonntag bis um 18 Uhr. Das ist deutlich länger, als im seit Mai geltenden neuen kantonalen Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG) vorgesehen ist. Dieses erlaubt Läden von Montag bis Freitag Öffnungszeiten bis um 19 Uhr und am Samstag bis um 17 Uhr.

Sonderrechte für Tourismusgemeinden

Doch warum gelten ausgerechnet in Meggen andere Regeln als in Sursee, Sempach oder Willisau? Weil die Luzerner Regierung 2005 in einer Botschaft im Zusammenhang mit einer geplanten RLG-Änderung die Gemeinden kategorisiert hat. Demnach gelten Luzern, Horw, Meggen, Vitznau, Weggis, Greppen, Schwarzenberg, Flühli und Marbach als Tourismusgemeinden, die längere Öffnungszeiten in Eigenkompetenz beschliessen können und auch kontrollieren müssen.

Marbach, das 2013 mit Escholzmatt fusioniert hat, und Flühli mit dem Ortsteil Sörenberg sind allerdings Sonderfälle: Sie werden im RLG als «Gemeinden mit ausgedehnten Berggebieten» beschrieben, weshalb der Kanton – konkret die Gastgewerbe- und Gewerbepolizei – und nicht die Gemeinde Gesuche um längere Öffnungszeiten behandeln und später entsprechend kontrollieren muss. Das erklärt, warum der Volg-Laden in Sörenberg am Sonntag bereits um 7 Uhr öffnen darf und nicht erst ab 8 Uhr, wie im RLG vorgeschrieben ist. In Meggen und Vitznau drehen die Angestellten der Volg-Filialen die Ladenschlüssel jedoch auch bereits um 7.30 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr, was dem Ruhetags- und Ladenschlussgesetz widerspricht.

Genauso wenig gesetzeskonform sind die Waren, welche die Geschäfte in Meggen, Weggis und Vitznau anbieten. Längere Öffnungszeiten sind nämlich nicht nur verknüpft mit der Bedingung, als Tourismusgemeinde eingestuft zu sein, sondern auch mit der Ausrichtung der Sortimente auf den Tourismus. Feilgeboten werden dürfen Artikel, die sich primär an Touristen richten. Dazu gehören etwa Uhren, Bijouterie, Broderie, Bücher, Souvenirs und Sportartikel. Also alles Artikel, die in einem Volg-Geschäft fehlen.

Bild: Manuela Jans-Koch (18. Juli 2020)

Post aus Luzern beeindruckt Gemeinden kaum

In Meggen, Weggis und Vitznau sind sich die Behörden ihrer eigenartigen Interpretation des Ladenschlussgesetzes zwar durchaus bewusst. Weil sie nichts zu befürchten haben – die Behandlung der Gesuche fällt schliesslich in ihre Kompetenz – macht sie das aber nicht weiter nervös. Auch Schreiben des Kantons nehmen sie bloss «zur Kenntnis», wie sich Stephan Lackner, Abteilungsleiter Finanzen in Meggen, ausdrückt. So wies die Gastgewerbe- und Gewerbepolizei die Tiefststeuergemeinde Anfang dieses Jahres schriftlich darauf hin, in Bezug auf die Öffnungszeiten an Werk- und Sonntagen nicht gesetzeskonform zu handeln.

Auch die Gemeinde Weggis erhielt schon Post aus Luzern mit dem Hinweis, das Sortiment im dortigen Volg-Laden entspreche nicht den Gesetzesbestimmungen. Im Schreiben von Ende Oktober 2016 heisst es unter anderem, die Volg-Filiale erfülle das Kriterium «Ausrichtung des Sortiments auf den Tourismus» nicht. Übersetzt: Die Bewilligung war nicht rechtskonform. Gemeindeammann Baptist Lottenbach sagt, man habe Volg das Gesuch aufgrund der Bedeutung des Ladens für den Tourismus bewilligt. «Das Bedürfnis von Touristen und Dorfbesuchern nach einer Verkaufsstelle für Lebensmittel an Sonntagen, am Abend oder nach einer Wanderung war gross.»

Wo kein Kläger ist, kann niemand richten

Obwohl dem Kanton die Hände gebunden sind, erinnert er säumige Gemeinden an ihre Pflichten, wie Erwin Rast, Sprecher des kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartements, betont:

«Wir erwarten, dass die Gemeinden das Gesetz korrekt anwenden. Das wird explizit kommuniziert.»

Doch wo kein Kläger sei, könne niemand richten.

Kläger zeichnen sich weit und breit keine ab. So sagt Lottenbach: «Wir erhalten nur positive Reaktionen. Die Leute, darunter Tagesgäste, Ferienwohnungsbesitzer und Angestellte in Tourismusbetrieben, schätzen die längeren Öffnungszeiten.» Der Gemeinderat habe dem Gesuch von Volg entsprochen, weil so der Laden mitten im Dorf erhalten werden könne. Ausserdem seien die Öffnungszeiten im benachbarten Kanton Schwyz viel attraktiver, weil kein Ladenschlussgesetz mehr bestehe. Lottenbach:

«Wir können unseren Gästen nicht zumuten, für ein Brot und eine Wurst zehn Kilometer bis zum nächsten Tankstellenshop zu fahren.»

«Was angeboten wird, liegt im Ermessen des Gemeinderats»

Lange mit einer Bewilligung für längere Öffnungszeiten im Volg-Laden gerungen hat gemäss dem Vitznauer Gemeindeschreiber Hansjörg Illi Ende 2019 auch der Gemeinderat von Vitznau. Er sei letztlich zum Schluss gekommen, die Umschreibung des Sortiments im Ladenschlussgesetz entspreche nicht einer abschliessenden Aufzählung. «Was angeboten wird, liegt darum im Ermessen des Gemeinderats und ist eine Sache der Auslegung.» Die gleichen Worte verwendet Stephan Lackner aus Meggen. Ein früher gestelltes Gesuch der Volg-Kette habe man zwar abgelehnt – warum, lässt er offen. Nun sei man «nach einer Neubeurteilung unter Einbezug des Gewerbevereins» zum gegenteiligen Schluss gekommen.

Volg-Kommunikationsleiterin Tamara Scheibli begründet die Gesuche in den drei Seegemeinden mit der Änderung des Einkaufsverhaltens in den letzten Jahren auch in ländlichen Regionen. Volg prüfe Gesuche um Verlängerungen der Öffnungszeiten jeweils für jeden Standort «situativ und individuell». Weitere Gesuche im Kanton Luzern seien zurzeit keine hängig. Das Sortiment umschreibt Scheibli mit «Produkte des täglichen Bedarfs sowie in Tourismusregionen auf die Bedürfnisse von Touristen ausgerichtete Artikel». Wie ein Augenschein in Meggen zeigt, unterscheidet sich das Angebot nicht von jenem in Filialen, die sich in Gemeinden ohne Tourismus-Stempel befinden.

Die Stadt Luzern setzt das Gesetz konsequent durch

In der Stadt Luzern wären Gesuche wie in den drei Seegemeinden chancenlos. Die rund 50 ausgestellten Bewilligungen gelten allesamt für Geschäfte, die grossmehrheitlich auf den Tourismus ausgerichtet sind. Die Filialen von Bucherer, Gübelin, Casagrande, zahlreiche Souvenirshops – sie alle machen den Grossteil ihres Umsatzes mit Touristen, wie Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter der Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen, sagt. Wie streng die Stadt Luzern das Ruhetags- und Ladenschlussgesetz auslegt, musste 2016 beispielsweise die Warenhauskette Manor erfahren. Ihr Gesuch um längere Öffnungszeiten wurde unter anderem deshalb nicht bewilligt, weil das Sortiment nicht speziell auf den Tourismus ausgerichtet ist. Auch andere Gesuchssteller erhielten schon Absagen.

Die Warenhauskette Manor stellte der Stadt Luzern vor etwas mehr als vier Jahren ein Gesuch für längere Öffnungszeiten. Sie wollte ihr Geschäft an Werktagen bis um 22.30 Uhr und am Sonntag bis um 20 Uhr offen halten. Manor blitzte jedoch ab, wie unsere Zeitung im März 2016 publik machte. Ausschlaggebend für das Nein der Stadt Luzern waren drei Gründe: Das Sortiment sei nicht speziell auf den Tourismus eingerichtet. Manor habe kein beschränktes Sortiment im Sinne der Verordnung über die Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte in der Stadt Luzern. Also etwa Souvenirs wie Karten, T-Shirts oder Bücher, die einen Bezug zu Luzern oder zur Schweiz haben. Weiter zählen zu den Artikeln internationale Bücher, Reiseführer, Taschenmesser, Uhren, Schmuck und Schokolade. Das bei Punkt zwei definierte Sortiment müsste den Hauptteil der verkauften Produkte ausmachen. Das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement bestätigte die Verfügung der Stadt Luzern im Mai 2017, worauf sich Manor ans Kantonsgericht wandte. Dieses kam im Februar 2018 jedoch zum gleichen Schluss wie die beiden Vorinstanzen. (nus)

Laut Stefan Geisseler stellt die Stadt Luzern die erste Bewilligung in der Regel jeweils auf ein Jahr befristet aus. Auf ein zweites Gesuch hin folgt dann die unbefristete Zusage. Kontrollen in Läden mit Ausnahmebewilligungen gibt es nur «ab und zu, bei uns gilt der Grundsatz von Treu und Glauben: Wir gehen davon aus, dass die Angaben in den Gesuchen den Tatsachen entsprechen.» Diese Praxis habe sich etabliert.