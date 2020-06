So wird das neue WAS-Gebäude auf dem Areal Eichhof West aussehen Das Siegerprojekt für den Bau des neuen WAS-Gebäudes auf dem Areal Eichhof West in Kriens/Luzern steht fest. Aus einer Auswahl von acht Projekten hat sich die einberufene Jury für ein Projekt entschieden. 24.06.2020, 15.02 Uhr

So sieht das Siegerprojekt für den Bau des neuen WAS-Gebäudes aus.

(sre) So soll das neue Gebäude von WAS (Wirtschaft Arbeit Soziales) auf dem Areal Eichhof West aussehen: Aus einer Auswahl von acht Projekten hat sich die einberufene Jury für das Projekt «Stadtbaustein» vom Architektenteam Annette Gigon / Mike Guyer aus Zürich entschieden. Überzeugt hat laut einer Mitteilung von WAS das architektonische Gesamtkonzept, mit welchem die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zukünftig optimal eingebunden werden könnten.

Besonders erwähnenswert sei dabei die innovative Berücksichtigung der Themen Nachhaltigkeit/Energie, als auch die optimale Einbindung des Neubaus in die Umgebung. An einer Medienkonferenz bei der WAS Ausgleichskasse Luzern informierten Verwaltungsratspräsident und weitere Referenten über das Projekt.

An der Medienkonferenz referierten:

Guido Graf, Regierungsrat, Präsident VR WAS und VR WAS Immobilien

Urs Kneubühler, Vizepräsident VR WAS und VR WAS Immobilien

Mary Sidler, dipl. Arch. FH/SIA, VR WAS Immobilien

Alain Rogger, Leiter WAS Ausgleichskasse Luzern und Geschäftsführer WAS Immobilien AG

Walter Graf, Bauökonom

Nachdem das Siegerprojekt erkoren wurde, werden nun in einem nächsten Schritt die nötigen Verträge ausgearbeitet und unterzeichnet. Voraussichtlich im 2. Quartal 2021 soll die Baueingabe erfolgen. Die Realisierung soll ab dem Jahr 2022 stattfinden. Der Umzug an den neuen Standort ist per Mitte Jahr 2024 geplant.