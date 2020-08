21-Millionen-Projekt am Brienzer Rothorn: So wollen die Bergbahnen Sörenberg die neue Pendelbahn stemmen

Die Bergbahnen Sörenberg engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgruppen an der Planung der Wintersaison. Trotz Corona wollen die Bergbahnen möglichst viele Skifahrer auf die Rossweid oder das Rothorn befördern. Verwaltungsratspräsident Theo Schnider ist zuversichtlich: «Als überschaubares Skigebiet mit vielen Aufstiegshilfen direkt ab Parkplatz, leistungsfähigen Bahnen und Sesselliften haben wir nicht so schlechte Karten. Das Handicap der alten Schlepplifte könnte uns sogar helfen.» Bei anderen Skigebieten werde ein zentraler Einstieg ins Skigebiet schnell zum problematischen Nadelöhr. Eine Herausforderung sieht Schnider indes bei der Gastronomie, wo neue, angepasste Konzepte gefragt seien. Der Saisonstart ist heuer am 12. Dezember geplant. «Dank effizienterer Beschneiung soll die Saison künftig früher starten.» Schnider erklärt: «Wintersportler möchten möglichst vor Weihnachten schon auf die Piste, während die Lust aufs Skifahren ab März stark nachlässt.» (rt)