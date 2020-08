Socar eröffnet auf A2 bei Knutwil neue Ladestationen für Elektroautos Socar Energy Switzerland eröffnete auf den Rastplätzen Knutwil Nord und Süd an der Autobahn A2 je zwei Schnellladestationen. 05.08.2020, 13.24 Uhr

Die Ladestationen auf der Raststätte Knutwil Nord. Bild: PD

(pjm) Am vergangenen Freitag wurden in Knutwil neue Ladestationen für Elektroautos in Betrieb genommen. Laut einer Medienmitteilung von Socar sind die beiden Ladestationen die ersten von schweizweit insgesamt 20, mit denen das Unternehmen sein bisheriges Angebot von sieben Ladestationen erweitern möchte.