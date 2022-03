Flühli Die Polizei schnappt einen Auto-Brandstifter Mitte Februar brannte ein abgestelltes Auto in Sörenberg. Die Luzerner Polizei hat nun den 32-jährigen Brandstifter ermittelt. 10.03.2022, 12.30 Uhr

In Sörenberg geriet in der Nacht auf den 12. Februar dieses Jahres ein abgestelltes Auto in Brand. Verletzt wurde niemand, doch zwei nebenan parkierte Autos wurden beschädigt, was einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken zur Folge hatte. Im Einsatz stand die Feuerwehr Flühli-Sörenberg.