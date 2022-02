Berggasthaus Salwideli Sörenberg wird umgebaut

Sörenberg «Salwideli» wird für mehrere Millionen Franken umgebaut – ein Provisorium ist geplant Im Mai startet die rund eineinhalbjährige Umbauphase beim Berggasthaus Salwideli. Dank einem Provisorium können sich Gäste weiterhin verpflegen lassen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.00 Uhr

Das Berggasthaus Salwideli in Sörenberg ist beliebt bei Wanderern oder Langläuferinnen, die sich bei ihren Aktivitäten zwischenverpflegen oder vor Ort übernachten wollen. Doch das altehrwürdige Gasthaus mit seinem Restaurant, den 18 Hotelzimmern und den sechs Gruppenräumen für Lager ist in die Jahre gekommen. Die Messerli Stiftung, welcher das «Salwideli» seit 1999 gehört, will es daher aufpeppen.

Die Stiftung hat grosse Umbaupläne. So sollen in einem Anbau 14 neue Hotelzimmer entstehen. «Diese werden einen höheren Standard haben und den heutigen Bedürfnissen entsprechen», sagt Felix Howald, Mitglied des Stiftungsrats. Das bedeutet, dass diese Zimmer unter anderem über ein eigenes Bad verfügen werden.

«Der Anbau, grossmehrheitlich aus lokalem Holz gebaut, wird dabei in einem anderen Stil daherkommen.»

Und so könnte eines der neuen Hotelzimmer aussehen:

Innenvisualisierung Hotelzimmer. Visualisierung: indivizuals GmbH

Im Weiteren werden die bestehenden Hotelzimmer aufgefrischt und der Lagerbereich modernisiert. «Die Bettenanzahl in den Gruppenräumen wird insgesamt um rund 20 Betten reduziert, wodurch aber immer noch über 50 Plätze zur Verfügung stehen. Dafür gibt es in den Räumen dann mehr Platz und Komfort für die Gäste», sagt Howald. Das Restaurant wird ebenfalls erneuert und mit einem neuen, grossen Saal ergänzt. In Zusammenarbeit mit der Unesco-Biosphäre will die Stiftung ein Moor- und Karst-Infozentrum erstellen, um den Besuchenden die Umgebung nahbarer zu machen.

Umleitung der Strasse

Auch im Aussenbereich sind Veränderungen geplant, unter anderem ein grosses Gartenrestaurant. Die Parkplätze werden in ungefähr gleicher Anzahl neu auf der östlichen Seite realisiert. Um das «Salwideli» weiter aufzuwerten, wird die Strasse umgelenkt und hinter dem Gebäude durchgeführt. Der jetzige Teerparkplatz wird begrünt. «Da das Berggasthaus mit dem ÖV nicht erreichbar ist und ab der Bushaltestelle Südelhöhe mit einem 50-minütigen Marsch gerechnet werden muss, sind die Parkplätze sehr wichtig», sagt der ehemalige Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Das Angebot des «Salwideli»-Busses, der im Winter Sörenberg mit dem «Salwideli» verbindet und von der Messerli Stiftung mitfinanziert wird, bleibt bestehen.

Provisorium in der Militärküche

Felix Howald. Bild: Pius Amrein (13. Januar 2022)

Das «Salwideli» ist noch bis Anfang April normal geöffnet. Im Mai beginnen dann die Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2023 dauern werden. Damit die Wanderinnen und Wanderer während der Bauphase nicht auf dem Trockenen sitzen müssen, wird ein Provisorium errichtet. «Im Anbau hat es noch eine Militärküche von früher mit einem Saal. Dort bieten wir, respektive die Familie Rychener vom benachbarten Bauernhof, den Gästen Getränke sowie lokales und einfaches Essen an», sagt Howald.

Für den Umbau investiert die Messerli Stiftung «mehrere Millionen Franken». Man habe sich zwar überlegt, das ganze «Salwideli» gleich neu zu bauen. «Doch das Gebäude ist historisch gewachsen und ein Zeitzeuge der alpinen Hotellerie. Deshalb bleibt der grösste Teil bestehen.» Mit dem Umbau könne etwas Langfristiges erschaffen und der nachhaltige Tourismus gefördert werden. «Die Nachfrage nach Aussenaktivitäten in der Region wie Langlaufen, Schneewandern oder Biken ist tendenziell steigend. Und mit dem Umbau können wir unseren Stiftungszweck, nämlich den Menschen und insbesondere den Jugendlichen den Zugang zur Natur zu ermöglichen, noch besser erfüllen.»

