Sörenbergs Tourismusdirektorin: «Pandemie war nicht nur schlecht»

Interview «Die Pandemie war nicht nur schlecht»: Sörenbergs Tourismusdirektorin über Corona und den Bau einer neuen Luftseilbahn Sörenbergs Tourismusdirektorin Carolina Rüegg erklärt, warum die Pandemie nicht nur Schlechtes mit sich brachte. Sie erzählt auch, wann ihr Touristikerinnenherz blutete – und was Beat Feuz damit zu tun hat.

Obwohl Carolina Rüegg schon seit 2010 an der Spitze des Tourismus Sörenberg steht, brennt sie noch immer für ihren Job als Tourismusdirektorin. Selbst während der umsatzschlimmsten Zeit ihrer Karriere blieb die 55-jährige Bündnerin mit wenigen Ausnahmen optimistisch. Und dass Sörenberg wohl nie ein Magnet für ausländische Gruppen sein wird, scheint ihr nichts auszumachen. Dennoch schmiedet sie fleissig Pläne, um den Tourismusort weiterzubringen.

Carolina Rüegg freut sich auf die kommenden Wintertage. Bild: Eveline Beerkircher (Sörenberg, 12. Februar 2022)

Die Fasnachtsferien sind für Sie die wichtigste Zeit der Wintersaison. Dass der Bund nun kurz davor die Zertifikatspflicht aufgehoben hat, dürfte ein Glücksfall sein.

Carolina Rüegg: Wir erwarten tatsächlich eine sehr gute Wintersaison – dies hängt aber nicht mit dem Bundesratsentscheid zusammen. Zurzeit erreichen uns täglich rund 20 Anfragen von Personen, die für die kommenden Tage unbedingt noch eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer suchen. Das Verlangen, die Winterferien an einem kleinen Ort zu verbringen und der grossen Masse zu entkommen, wurde durch Corona noch ausgeprägter.

Apropos Menschenansammlung: Die Fasnacht findet zeitgleich statt. Dann sehen Sie diese nicht als Konkurrentin?

Schwierig zu sagen. Während der Fasnacht sind die Leute schon weniger auf der Piste. Dann haben sie anderes im Kopf als Skifahren (lacht). Ich denke, dass heuer vor allem die Jungen die Fasnacht geniessen – das mag ich ihnen auch von Herzen gönnen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich in solchen Massen noch nicht wohlfühlen und ihren Tag lieber auf den Ski verbringen. Sie sehen: Ich bin ein Mensch, der sehr positiv gestimmt ist.

Auch während der Spitzen der Coronawellen?

Es gab schon Situationen, in denen mir das Augenwasser kam. Einschneidend war, als Luzern 2020 vor Weihnachten die Skigebiete schloss und wir danach bis zu den Fasnachtsferien nur noch vier Tage die Woche öffnen durften. Verstanden habe ich es schon, das hätten aber alle Zentralschweizer Kantone so handhaben müssen. Und wissen Sie was? Die Leute gingen von Sörenberg sogar nach Bumbach ennet der Kantonsgrenze Skifahren – das ist da, wo Beat Feuz die ersten Schwünge machte. Ein kleines Skigebiet. Das tut einem Touristikerherzen also schon sehr weh.

Und finanziell? Konnten Sie sich wieder fangen?

Meines Wissens gab es kein einziges Land, das für betroffene Unternehmen schneller finanzielle Unterstützung bot als die Schweiz. Sogar Deutschland hat sich da die Augen gerieben. Dass wir sofort Kurzarbeit anmelden durften, hat uns irrsinnig geholfen.

Dann ist das Loch, das die Pandemie in die Kasse gerissen hat, gar nicht so gross?

Sagen wir's so: Ohne Kurzarbeit wäre das Geschäftsergebnis noch viel schlechter. Es sieht auch jetzt nicht gerade rosig aus, aber immerhin ist es etwas.

Was heisst das in Zahlen?

2018/19 machten wir noch einen Gewinn von rund 18'500 Franken, 2019/20 einen Verlust von fast 47'000 Franken und in der darauffolgenden Saison schrieben wir eine schwarze Null. Als klassischer Tourismusverein leben wir von der Kurtaxe. Diese wird durch die Logiernächte generiert und von denen verloren wir sehr viele.

Normalerweise kommen vor allem Leute aus der Schweiz sowie aus Deutschland und den Niederlanden nach Sörenberg in die Ferien. Hat sich daran etwas verändert?

Kaum. Zwar fielen Letztere in den vergangenen Jahren weg, aber wir hatten schon immer mindestens 80 Prozent Schweizer Gäste.

Wollen Sie mehr ausländische Touristengruppen?

(Schmunzelt) Wer sagt da schon Nein? Es stellt sich aber auch die Frage, ob wir das richtige Angebot dafür hätten.

Und?

Unsere Natur und unser Skigebiet sind zweifellos schön. Aber wir sind kein Dorf, durch das man nach einem Tag auf der Piste chic angezogen flanieren kann. Auch können wir nicht mit einem Bucherer oder Gübelin trumpfen. Und um realistisch zu sein: Chinesische Gäste zum Beispiel haben meist ein solch gedrängtes Programm, bei dem schon von Beginn an durchgeplant ist, auf welchen Berg und an welchen Ort sie müssen. Da ist Sörenberg schon nicht der Hotspot darunter.

Dafür haben Sie viele Schweizer Familien, die nicht nur einen kurzen Abstecher machen, sondern gleich mehrere Tage in einer Ferienwohnung weilen.

Sie werden auch unsere Hauptzielgruppe bleiben. Apropos Ferienwohnungen: Da machte ich während der Pandemie eine richtig interessante Beobachtung.

Erzählen Sie.

Es gab extrem viele Eigentümerinnen und Eigentümer, die den Sommer zum ersten Mal in ihrer eigenen Ferienwohnung verbrachten. Vor Corona verreisten die meisten ans Meer. Sie glauben nicht, wie oft ich hörte «Leck, ich bin sonst nur im Winter da, aber Sörenberg ist ja auch im Sommer superschön!». Die Pandemie hat also nicht nur Schlechtes mit sich gebracht.

Bis vor kurzem waren die Ferienwohnungen nur telefonisch buchbar. Das haben Sie nun geändert.

Dass es so lange gedauert hat, ist fast zum Schämen. Umso stolzer bin ich, dass wir jetzt mit rund 125 Objekten auf der Plattform e-domizil vertreten sind, von denen über zwei Drittel online buchbar sind. So kamen bereits im Januarloch viele Buchungen rein und nun auch schon für den Sommer. Das war in den Vorjahren nie so.

Die Logiernächte zu steigern, ist eines der Ziele, die Sie 2019 mit den wichtigsten Tourismusplayern Sörenbergs im Rahmen der Neupositionierung festgesetzt hatten. In diesem Zusammenhang klagten Sie auch über zu wenige Hotelbetten. Ist das Problem seit der Wiedereröffnung des Kurhauses in Flühli im Dezember gelöst?

Es ist ein Riesengeschenk, dass das Kurhaus wieder offen ist – zumal es wunderschön rauskam. Trotzdem möchten wir noch ein weiteres Hotel bauen. Dieses Projekt steht aber noch ganz in den Anfängen.

Was schwebt Ihnen vor?

Im Moment ist die Rede von einem Boutique-Hotel, das eine andere Zielgruppe als unsere Standardgäste anspricht und Sörenberg noch ein anderes Bild gegen aussen geben soll. Aber wie gesagt: Das sind alles erst Ideen. Bis zum Sommer wird eine Investorenmappe erstellt, dann sehen wir weiter.

Beim sogenannten 10-Punkte-Programm priorisierten Sie das Rothorn-Projekt Retrofit, das den Bau einer neuen Luftseilbahn umfasst, sowie die Sanierung des Hallenbads. Wie steht's um diese Projekte?

Retrofit musste wegen der Pandemie ja um ein Jahr verschoben werden, die Bergbahnen Sörenberg liegen aber im neuen Zeitplan. Von April bis Dezember 2023 wird die alte Bahn abgerissen und die neue gebaut. Im Juni 2024 sind dann auch die Arbeiten rund um die Gastronomie abgeschlossen. Fürs Hallenbad haben wir mittlerweile einen Standort gefunden – wo, verrate ich noch nicht. Das Erlebnisbad ist aus touristischer Sicht enorm wichtig für unsere Gemeinde.

Sie haben den Auftrag, die Biosphäre «erlebbarer und zum Anfassen» zu machen. Wie soll das gelingen?

Ich freue mich, dass Sie das fragen! Diese Projekte zu planen, macht mir extrem Spass. Mein absolutes «Kind» ist die Erlebnismeile entlang der Hauptstrasse. Via verschiedene Stelen mit QR-Codes sollen Gäste mehr über die Unesco-Biosphäre Entlebuch und unseren Ort erfahren. Derzeit kläre ich beim Kanton ab, was erlaubt ist. Weiter ist eine schön gestaltete Begegnungszone gegenüber des Tourismusbüros geplant, wo vielleicht auch die eine oder andere Veranstaltung stattfinden könnte. Ebenfalls geplant ist eine personalisierte Eingangs- und Ausgangsbeschilderung.

Sie sagten mal, dass Sie sich auch dem Klima widmen möchten.

Genau, das ist ungemein wichtig. Da planen wir eine riesige Skulptur in Form des Biosphäremännli vor unserem Büro. Gäste können hier Bändeli kaufen, wobei ein Teil der Einnahmen an die Klimaschutzstiftung Myclimate geht. Den anderen Teil setzen wir für weitere umweltschonende Projekte ein.

Können Sie all diese kleineren Projekte nebst den vorhin angesprochenen, millionenschweren finanziell stemmen?

Ums Geld mache ich mir noch keine Sorgen. Im Tourismus ist es oft so, dass man coole Ideen hat, für die Umsetzung aber das Geld fehlt. Ich will jetzt zuerst einmal schauen, wohin die Reise geht. Alles Weitere kommt dann schon. Irgendwie muss es ja klappen (lacht).

