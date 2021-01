Soldatenstube 200 Luzerner Kulturschaffende setzen sich in einem offenen Brief an den Stadtrat für die« Familie Eichwäldli» ein Luzerner Kulturschaffende stellen sich hinter das «Eichwäldli» und fordern den Stadtrat auf, den geplanten Abriss zu überdenken. 17.01.2021, 22.15 Uhr

(sok) In einem offenen Brief an den Stadtrat Luzern stellen sich über zweihundert Luzerner Kulturschaffende hinter die «Familie Eichwäldli» und bitten den Stadtrat, die Entscheidung die Soldatenstube am Murmattweg 2 abzureissen, noch einmal zu überdenken.