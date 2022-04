Ukraine-Flüchtlinge dürfen gratis auf die Pilatusbahnen

Solidarität Gratis auf den Berg: Im Kanton Luzern ist man gegenüber Ukraine-Flüchtlingen grosszügig Wer den Schutzstatus S hat, geniesst vielerorts Vorteile. Ist das unfair gegenüber anderen Geflüchteten? Christian Glaus Jetzt kommentieren 28.04.2022, 16.38 Uhr

Auch mit der Pilatusbahn dürfen Ukraine-Flüchtlinge gratis fahren. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 22. Juni 2013)

Sie müssen seit Ausbruch des Kriegs grosses Leid ertragen – und erfahren in der Schweiz im Gegenzug besonders viel Solidarität. Ukraine-Flüchtlinge erhalten viel Hilfe und profitieren von grosszügigen Angeboten. So können sie beispielsweise den öffentlichen Verkehr noch bis mindestens Ende Mai kostenlos benützen. Diese Spezialregelung der Alliance Swiss Pass gilt schweizweit und längst nicht nur für Eisenbahn oder Bus, sondern etwa auch bei all jenen Bergbahnen, welche das Generalabonnement (GA) akzeptieren. Daher können Ukraine-Flüchtlinge auch kostenlos auf die Rigi oder aufs Stanserhorn fahren, wie die beiden Unternehmen auf Anfrage bestätigen. Auch die Pilatusbahnen, welche das GA nicht voll anerkennen, haben die Regelung übernommen.

Die Aktion ist gut gemeint. Aber führt sie nicht zu einer Ungleichbehandlung? Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan haben ebenfalls grosses Leid ertragen. Weshalb sollten sie nicht die gleiche Solidarität erfahren wie Schutzsuchende aus der Ukraine?

Grosse Nachfrage bei den Pilatusbahnen

Die Rigibahnen wollen nicht weiter auf diese Frage eingehen. Man wolle die nationale Regelung des öffentlichen Verkehrs nicht kommentieren, heisst es auf Anfrage. Bei den Pilatusbahnen dürfen Personen mit Schutzstatus S sowie eine Begleitperson gratis auf den Berg fahren. Die Frage, ob dies nicht unfair sei gegenüber anderen Geflüchteten, beantwortet Tobias Thut nicht direkt. Der Leiter Marketing und Verkauf sagt, wichtig sei dem Unternehmen ein Angebot, das einfach angewandt werden könne. «Die Regelung haben wir vom öffentlichen Verkehr übernommen, nachdem wir verschiedene Anfragen erhalten hatten.» Die Nachfrage sei relativ gross. Einen anderen Weg gewählt hat die Stanserhornbahn, wie der stellvertretende Direktor Michael Lischer sagt:

«Im Sinne einer Gleichbehandlung erhalten alle Flüchtlinge im Kanton Nidwalden einen Gutschein für die Fahrt mit der Bergbahn und die Verpflegung auf dem Stanserhorn.»

Verteilt würden die Gutscheine via Kanton. Nicht einheitlich ist die Regelung bei den Museen. Verschiedene Häuser lassen Ukraine-Flüchtlinge gratis rein, etwa in Basel und Zürich. Zudem laufen Gespräche für eine Regelung auf nationaler Ebene in Zusammenhang mit dem Schweizer Museumspass. Solche Museumspässe wurden schon in der Vergangenheit immer wieder und in grosser Zahl an Menschen mit knappem Budget verteilt.

Museen: Vergünstigung für Flüchtlinge aus «allen Herkunftsländern»

Im Verkehrshaus, im Kunstmuseum, im Historischen Museum wie auch im Naturmuseum würden alle Flüchtlinge gleich behandelt, erklären die Häuser auf Anfrage. Im Fall des Verkehrshauses bedeutet dies, dass es – wie bei früheren Flüchtlingskrisen – keine Spezialaktionen gibt. Die beiden kantonalen Museen (Natur- und Historisches Museum) bieten Flüchtlingen «aus allen Herkunftsländern» Vergünstigungen an. Auch das Kunstmuseum will allen Geflüchteten einen Besuch ermöglichen und sucht bei entsprechenden Anfragen «flexibel» nach einer Lösung, wie es heisst.

Grosszügig zeigt sich teilweise auch die öffentliche Hand. In Basel beispielsweise dürfen Ukraine-Flüchtlinge gratis in der blauen Zone parkieren. Eine solche Ausnahmeregelung gibt es im Kanton Luzern nicht, wie Polizeisprecher Christian Bertschi sagt. «Grundsätzlich gilt die Parkordnung für alle. Rund um die Aufnahmezentren lassen wir aber eine gewisse Kulanz walten.»

