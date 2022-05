Solidaritätslauf Für Guido Graf ist der Luzerner Stadtlauf eine Verschnaufpause in Krisenzeiten Der Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern schickt am Solidaritätslauf als Ehrenstarter 97 Teilnehmende auf die 660 Meter lange Laufstrecke. Stefanie Barmet Jetzt kommentieren 01.05.2022, 12.44 Uhr

Guido Graf (links) gibt den Startschuss zum Solidaritätslauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022)

Laufend gutes tun – dies ist das Motto des Solidaritätslaufes, der seit fast zwei Jahrzehnten fixer Bestandteil des Luzerner Stadtlaufes ist. Der Erlös des speziellen Rennens geht Jahr für Jahr an ausgewählte Organisationen, die Menschen unterstützen, welche nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das Startgeld in Höhe von 100 Franken floss in diesem Jahr vollumfänglich an die Fachstelle für Schuldenfragen, welche im kommenden Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert. Rolf Born, Präsident des Trägervereins und Kantonsrat, nahm die 660 Meter lange Laufstrecke gemeinsam mit den Mitgliedern der Geschäftsstelle unter die Füsse. «Die Solidaritätsaktion des Stadtlaufes ist eine tolle Möglichkeit, um unser Schaffen bekanntzumachen und einen unverkrampfteren Umgang mit der Thematik zu ermöglichen. Schulden können alle Menschen treffen, viele Betroffene suchen jedoch viel zu spät professionelle Hilfe.»

Menschen aus der Schuldenfalle helfen

Regierungsrat Guido Graf, der die 97 Teilnehmenden des Solidaritätslaufes ins Rennen schickte, betont die Wichtigkeit der Luzerner Organisation. «Jene Person, welche die Fachstelle für Schuldenfragen ins Leben gerufen hat, handelte meiner Ansicht nach sehr klug. Menschen dabei zu helfen, aus finanziellen Nöten herauszukommen, ist eine extrem wichtige Aufgabe. Besonders bewusst wurde mir dies während der Covid-19-Pandemie, welche für viele Menschen finanziell sehr herausfordernd war und immer noch ist.»

Guido Graf im Gespräch mit der Moderatorin. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022)

Gesundheit und Zusammenhalt fördern

Der Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern hebt zudem die Bedeutung des Stadtlaufes für die Gesellschaft hervor. «Einerseits ermöglicht der grösste Breitensportanlass der Region Gesundheitsförderung, indem er zahlreiche Menschen sämtlicher Altersstufen zur Bewegung animiert. Gleichzeitig stärkt er aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es tut uns als Gesellschaft nach zwei schwierigen Jahren enorm gut, dass Anlässe wie der Luzerner Stadtlauf wieder stattfinden können. Solche Events sollen uns nicht zum Wegschauen vom Weltgeschehen animieren, ermöglichen uns aber in Krisenzeiten kleine Verschnaufpausen, welche ich als enorm wichtig erachte.» Der 63-jährige Pfaffnauer nahm bereits mehrfach am Solidaritätslauf teil. In diesem Jahr verzichtete er aber darauf. «Ich habe Rückenprobleme und bin ein schlechter Läufer. Ich fühle mich eher in Sportarten wie Tennis oder Volleyball zuhause», kommentiert er lachend und verweist auf die Parallelen zwischen Sport und Politik. «Spitzensportlerinnen wie Mujinga Kambundji sind Vorbilder für unsere Gesellschaft, die immer wichtiger werden und die es zu fördern gilt.»

