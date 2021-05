Badesaison Der Sommer kann kommen: Die Luzerner Schwimmbäder sind bereit – wir zeigen, wer wann öffnet Der Muttertag ist auch der Tag des Schwimmbads. Die meisten Freibäder lancieren den Saisonstart an diesem Wochenende. Roger Rüegger 08.05.2021, 05.00 Uhr

Badmeister David Zihlmann (links) und Küchenchef Noah Kiesgen auf der Rutschbahn.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 4. Mai 2021)

So richtig amächelig zum Schwimmen ist es am Dienstagnachmittag in der Badi Wolhusen noch nicht. Der Biswind pfeift übers Gelände und sowieso ist am Bergboden erst am zweiten Mai-Wochenende offiziell Eröffnung. Der Badi-Crew bleibt also noch etwas Zeit, um das schmucke Schwimmbad und die exotische Umgebung aufzubereiten.

Mehrere Leute bringen die Chromstahlbecken mit Hochdruckreinigern zum Glänzen, ein Künstler lackiert ein zwei Meter langes Granit-Krokodil und zwei Frauen rücken den Restaurationsbereich mit der Jungle Bar ins rechte Licht. Gläser polieren, Flaschen ausrichten und die Tische coronakonform platzieren zum Beispiel.

Am Samstag vor Muttertag geht’s los. Im Freibad verteilt sind zahlreiche Skulpturen von Tieren installiert, auf einer Breite von 20 Metern zieren Elefanten, Affen und andere Urwald- und Steppenbewohner eine Betonwand und selbst die Rutschbahn wurde zur Schlange gestaltet. «Wir haben uns für das Konzept Dschungel entschieden, damit sich die Gäste hier wie in den Ferien fühlen und sich erholen können», erklärt Noah Kiesgen, der Küchenchef des Badi-Restaurants, das Konzept. Mit «wir» ist die Fitness-Connection gemeint, die im benachbarten Gebäude ein Gesundheitszentrum betreibt.

«Die Regeneration nach dem Sport ist ebenso wichtig wie das Training. Hier im Dschungel ist man zum Relaxen bestens aufgehoben. Und wer will, kann auch einfach zum Essen oder Trinken vorbeischauen, natürlich ohne Eintritt zu bezahlen», so der Koch Kiesgen. Zwei Bambus-Pavillons mit Dächern aus Palmenblättern und diverse tropische Pflanzen runden das Bild ab. Das Ferien-Feeling ist garantiert, sobald das Thermometer noch ein paar Striche klettert. Die Wettervorhersage aufs Wochenende ist vielversprechend mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Welcome to the Jungle.

Das Schwimmbad Bergboden Wolhusen fasst an Spitzentagen über 1000 Gäste. In der letzten Saison wurde die Badi aufgrund der Coronasituation in drei Sektoren zu je 300 Leuten unterteilt.

Dieses Jahr muss auf der Rasen- und Liegefläche ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wie der Kanton Luzern in einem Merkblatt festhält, das am 5. Mai auf der Website aufgeschaltet wurde. Demnach besteht in Schwimmbädern wie in allen Freizeitbetrieben eine Maskenpficht. «Die Maske darf am Platz ausgezogen werden, sofern der Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Personengruppe sichergestellt ist», heisst es in der Verordnung.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch im Wasser eingehalten werden. Davon ausgenommen sind Kinder und Personen aus demselben Haushalt. Der Betreiber darf in seinem Schutzkonzept auch den Zugang zum Wasserbecken so regulieren, dass pro Person mindestens 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Grillstellen, Beachvolleyballfelder oder Kinderspielplätze dürfen unter der Einhaltung der geltenden Schutzvorgaben genutzt werden. Nicht erlaubt sind im Freibad aber spontane Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen.

Aussenanlagen von Freibädern dürfen für sportliche Aktivitäten geöffnet sein. Es gilt wie im Vorjahr eine Kapazitätsbeschränkung von 10 Quadratmetern pro Person. Die Innenbereiche sind weiterhin geschlossen. Für die Berechnung der maximal zulässigen Personenzahl ist die Gesamtfläche der Freizeitanlage relevant, also Wasser- und Ruhefläche, inklusive Zugangsbereich und Garderoben. Die Rotseebadi in Ebikon hat die Besucher-Kapazität wie im letzten Jahr auf 400 begrenzt. Die aktuelle Besucherzahl kann auf der Website der Badi kontrolliert werden, wie Patrick Widmer mitteilt. Der langjährige Badmeister ist zuversichtlich, dass er ab Ende Juli wiederum Events durchführen kann. Sechs Konzerte sind programmiert.

In die Badesaison starten die meisten Freibäder im Kanton Luzern am Muttertag oder aber am Samstag davor. Einige Seebadis sowie das Freibad Schüpfheim sind bereits geöffnet. Das Seebad Baldegg hat den Start der Badesaison auf den 22. Mai verschoben. Bis dahin wird das Areal als Parkanlage ohne Aufsicht und ohne Eintritt geführt. Das Freibad Bachheim in Beromünster öffnet am 2. Juni.

Einige Schwimmbäder haben am Wochenende abweichende Preise. Im Lido bezahlen Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zum Beispiel 10 Franken. In Kriens kommen heuer wieder Saisonkarten in den Verkauf. Dieser war vor Jahresfrist ausgesetzt worden, weil die Coronaentwicklung damals ungewiss war. Der Preis für Erwachsene beträgt 276 Franken, für Kinder bis 16. Altersjahr 139 Franken.